Παντού καλοκαίρι. Παντού ΑΒ: Βρες ένα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος σε κάθε καλοκαιρινό προορισμό
Παντού καλοκαίρι. Παντού ΑΒ: Βρες ένα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος σε κάθε καλοκαιρινό προορισμό
Με σχεδόν 140 καταστήματα σε τουριστικές περιοχές, εμπλουτισμένη ποικιλία, νέες τοπικές συνεργασίες και διευρυμένη εξυπηρέτηση, η ΑΒ φροντίζει να καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών στις διακοπές τους - και κάτι παραπάνω
Η ΑΒ Βασιλόπουλος υποδέχεται τους πελάτες της, με το μήνυμα «Παντού καλοκαίρι. Παντού ΑΒ.», σε κάθε τουριστικό προορισμό και σε όλες τις στιγμές των διακοπών τους. Από τα καθημερινά ψώνια για το σπίτι ή το κατάλυμα, μέχρι τις επιλογές για την παραλία, τις τοπικές γεύσεις και τις λύσεις για πιο εύκολες αγορές, η ΑΒ φροντίζει ώστε οι πελάτες της να βρίσκουν κοντά τους ό,τι χρειάζονται για ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι.
Με σχεδόν 140 καταστήματα σε παραθεριστικές και τουριστικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα, η ΑΒ ενισχύει την παρουσία της κοντά στους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς. Παράλληλα, με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας και ανοιχτά καταστήματα τις Κυριακές, όπου αυτό προβλέπεται, προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και άνεση στις αγορές, ανταποκρινόμενη στους ρυθμούς και τις ανάγκες της θερινής περιόδου, για να μη λείψει τίποτα από το καλοκαιρινό τραπέζι ακόμα και στις διακοπές.
Τι προσφέρει η ΑΒ στους καταναλωτές φέτος το καλοκαίρι
- Πιο εύκολη πρόσβαση σε καθημερινές και έκτακτες ανάγκες: Με σχεδόν 140 σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος σε παραθεριστικές και τουριστικές περιοχές, οι καταναλωτές μπορούν να βρίσκουν κοντά τους προϊόντα και υπηρεσίες για τις διακοπές, την παραλία, το τραπέζι και τις καθημερινές τους αγορές.
- Εμπλουτισμένη ποικιλία για το καλοκαίρι: Στα καταστήματα έχουν ενταχθεί 132 νέοι κωδικοί προϊόντων, όπως τουριστικά είδη, είδη για τη θάλασσα και το κολύμπι, καθώς και μικρά σετ προϊόντων με τοπικά εδέσματα ή ελληνικές προτάσεις, ιδανικά για κατανάλωση ή για δώρο.
- Περισσότερες τοπικές επιλογές στο ράφι: Μέσα από τη συνεργασία με 24 νέους τοπικούς προμηθευτές, η ΑΒ φέρνει ακόμη πιο κοντά στους καταναλωτές γεύσεις και προϊόντα κάθε τόπου, ενισχύοντας παράλληλα τις τοπικές αγορές.
- Ευκολότερη αγοραστική εμπειρία για όλους: Με ξεκάθαρη σήμανση για τοπικά, ελληνικά και Κρητικά, καθώς και με δίγλωσση εσωτερική κατευθυντήρια σήμανση σε επιλεγμένα καταστήματα, οι πελάτες μπορούν να εντοπίζουν πιο γρήγορα αυτό που αναζητούν.
- Περισσότερη φροντίδα στην εξυπηρέτηση: Η λειτουργία του δικτύου ενισχύεται με 300 εποχιακές προσλήψεις, ώστε τα καταστήματα να ανταποκρίνονται ακόμη καλύτερα στην αυξημένη κίνηση της καλοκαιρινής περιόδου.
- Ψηφιακή ενημέρωση για άμεση πληροφόρηση: Μέσα από ειδική ψηφιακή σελίδα οι πελάτες μπορούν να ενημερώνονται για το κοντινότερο κατάστημα, τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τα ωράρια λειτουργίας. Παράλληλα, στο Summer Shop του AB.gr μπορούν να ανακαλύπτουν προϊόντα και προτάσεις για το καλοκαίρι.
- Νέες γευστικές επιλογές για τις διακοπές: Από τον Ιούνιο, νέα τμήματα sushi bar λειτουργούν σε επιλεγμένους καλοκαιρινούς προορισμούς, όπως στην Πάρο, τη Νάξο, τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, τη Ζάκυνθο, την Κέρκυρα, τη Χίο και το Πόρτο Χέλι, προσφέροντας στους πελάτες ακόμη περισσότερες έτοιμες επιλογές.
Με σχεδόν 140 καταστήματα σε παραθεριστικές και τουριστικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα, η ΑΒ ενισχύει την παρουσία της κοντά στους αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς. Παράλληλα, με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας και ανοιχτά καταστήματα τις Κυριακές, όπου αυτό προβλέπεται, προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και άνεση στις αγορές, ανταποκρινόμενη στους ρυθμούς και τις ανάγκες της θερινής περιόδου, για να μη λείψει τίποτα από το καλοκαιρινό τραπέζι ακόμα και στις διακοπές.
Τι προσφέρει η ΑΒ στους καταναλωτές φέτος το καλοκαίρι
- Πιο εύκολη πρόσβαση σε καθημερινές και έκτακτες ανάγκες: Με σχεδόν 140 σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος σε παραθεριστικές και τουριστικές περιοχές, οι καταναλωτές μπορούν να βρίσκουν κοντά τους προϊόντα και υπηρεσίες για τις διακοπές, την παραλία, το τραπέζι και τις καθημερινές τους αγορές.
- Εμπλουτισμένη ποικιλία για το καλοκαίρι: Στα καταστήματα έχουν ενταχθεί 132 νέοι κωδικοί προϊόντων, όπως τουριστικά είδη, είδη για τη θάλασσα και το κολύμπι, καθώς και μικρά σετ προϊόντων με τοπικά εδέσματα ή ελληνικές προτάσεις, ιδανικά για κατανάλωση ή για δώρο.
- Περισσότερες τοπικές επιλογές στο ράφι: Μέσα από τη συνεργασία με 24 νέους τοπικούς προμηθευτές, η ΑΒ φέρνει ακόμη πιο κοντά στους καταναλωτές γεύσεις και προϊόντα κάθε τόπου, ενισχύοντας παράλληλα τις τοπικές αγορές.
- Ευκολότερη αγοραστική εμπειρία για όλους: Με ξεκάθαρη σήμανση για τοπικά, ελληνικά και Κρητικά, καθώς και με δίγλωσση εσωτερική κατευθυντήρια σήμανση σε επιλεγμένα καταστήματα, οι πελάτες μπορούν να εντοπίζουν πιο γρήγορα αυτό που αναζητούν.
- Περισσότερη φροντίδα στην εξυπηρέτηση: Η λειτουργία του δικτύου ενισχύεται με 300 εποχιακές προσλήψεις, ώστε τα καταστήματα να ανταποκρίνονται ακόμη καλύτερα στην αυξημένη κίνηση της καλοκαιρινής περιόδου.
- Ψηφιακή ενημέρωση για άμεση πληροφόρηση: Μέσα από ειδική ψηφιακή σελίδα οι πελάτες μπορούν να ενημερώνονται για το κοντινότερο κατάστημα, τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τα ωράρια λειτουργίας. Παράλληλα, στο Summer Shop του AB.gr μπορούν να ανακαλύπτουν προϊόντα και προτάσεις για το καλοκαίρι.
- Νέες γευστικές επιλογές για τις διακοπές: Από τον Ιούνιο, νέα τμήματα sushi bar λειτουργούν σε επιλεγμένους καλοκαιρινούς προορισμούς, όπως στην Πάρο, τη Νάξο, τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, τη Ζάκυνθο, την Κέρκυρα, τη Χίο και το Πόρτο Χέλι, προσφέροντας στους πελάτες ακόμη περισσότερες έτοιμες επιλογές.
Με αυτές τις ενέργειες, η ΑΒ Βασιλόπουλος ενισχύει την εμπειρία αγορών στην καρδιά του καλοκαιριού, συνδυάζοντας την εγγύτητα του δικτύου της, την πλούσια ποικιλία, την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και τη σύγχρονη ψηφιακή υποστήριξη. Γιατί όπου κι αν σε βρει το καλοκαίρι, η ΑΒ είναι εκεί για να σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι - και κάτι παραπάνω.
Περισσότερες πληροφορίες: Summer Shop ΑΒ - https://www.ab.gr/eshop/summer-shop
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