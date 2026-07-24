Παντού καλοκαίρι. Παντού ΑΒ: Βρες ένα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος σε κάθε καλοκαιρινό προορισμό

Με σχεδόν 140 καταστήματα σε τουριστικές περιοχές, εμπλουτισμένη ποικιλία, νέες τοπικές συνεργασίες και διευρυμένη εξυπηρέτηση, η ΑΒ φροντίζει να καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών στις διακοπές τους - και κάτι παραπάνω