Οι πρωταγωνιστές των μεγάλων διακρίσεων μιλούν για όσα συμβαίνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας
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Οι πρωταγωνιστές των μεγάλων διακρίσεων μιλούν για όσα συμβαίνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Με αφορμή ένα ξεχωριστό event της Allwyn, κορυφαίοι αθλητές αποκάλυψαν όσα κρύβονται πίσω από τις διακρίσεις, τα μετάλλια και τις μεγάλες νίκες

Οι πρωταγωνιστές των μεγάλων διακρίσεων μιλούν για όσα συμβαίνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας
Πίσω από κάθε διάκριση, κάθε μετάλλιο και κάθε μεγάλη νίκη ενός αθλητή, κρύβονται σκέψεις, συναισθήματα και εμπειρίες που σπάνια γίνονται ορατά στο κοινό. Οι στιγμές πριν από την έναρξη ενός αγώνα, οι δυσκολίες που προηγούνται της επιτυχίας, τα μαθήματα που αφήνει μια αποτυχία και τα πρόσωπα που λειτουργούν ως πηγή δύναμης για έναν αθλητή αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διαδρομής προς την κορυφή.

Σε ένα ξεχωριστό event, η Allwyn έφερε για πρώτη φορά στον ίδιο χώρο προπονητές και αθλητές από τις πέντε μεγαλύτερες αθλητικές ομοσπονδίες της Ελλάδας, τις οποίες στηρίζει ως χορηγός. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, αναδείχθηκε η ανθρώπινη πλευρά του πρωταθλητισμού, μέσα από προσωπικές ιστορίες και εμπειρίες των ίδιων των αθλητών.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος αποκάλυψε το προσωπικό του ritual πριν από κάθε αγώνα, ενώ ο Τάσος Μπακασέτας θυμήθηκε τη συγκίνηση της πρώτης του κλήσης στην Εθνική Ανδρών, περιγράφοντας το όνειρο που έχουν όλα τα παιδιά όταν ξεκινούν να αθλούνται: να εκπροσωπήσουν μια μέρα τη χώρα τους. Ο Χάρης Αλιβιζάτος μίλησε για τη σημασία της συγκέντρωσης λίγο πριν από το άλμα, ενώ ο Θανάσης Πρωτοψάλτης αναφέρθηκε στις δυσκολίες και τις θυσίες που παραμένουν αόρατες πίσω από όσα βλέπουμε στην τηλεόραση. Ο Απόστολος Χρήστου από την πλευρά του εξήγησε πώς μια ήττα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο τον βοήθησε να αλλάξει νοοτροπία και να εστιάσει σε όλα όσα μπορεί να ελέγξει.

Δείτε το βίντεο:
Πρωταθλητές αποκαλύπτουν όσα δεν βλέπουμε πίσω από τις μεγάλες διακρίσεις| A night for the nationals

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