Κωτσόβολος: Accessibility Partner του ΚΠΙΣΝ για έναν πολιτισμό πιο προσβάσιμο σε όλους

Η συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ενισχύει τις υπηρεσίες προσβασιμότητας σε εκδηλώσεις και δράσεις, αναδεικνύοντας την αξία της ισότιμης συμμετοχής στην πολιτιστική εμπειρία