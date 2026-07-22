Η ΜΕΓΑ στις πιο Αξιοθαύμαστες Εταιρείες στην Ελλάδα

Η εταιρεία διακρίθηκε για ακόμη μια χρονιά, χάρη στη διαχρονική προσήλωσή της στην καινοτομία, την ποιότητα, την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τον σεβασμό στον άνθρωπο