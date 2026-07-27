Ariete Positano στην κουζίνα σας: Η ιταλική αισθητική που έγινε τάση
Ariete Positano στην κουζίνα σας: Η ιταλική αισθητική που έγινε τάση
Κλείστε για μια στιγμή τα μάτια και μεταφερθείτε στο Positano
Πολύχρωμα σπίτια σκαρφαλωμένα στους βράχους, το γαλάζιο της Μεσογείου και το άρωμα του φρεσκοκαβουρδισμένου καφέ και των λεμονιών συνθέτουν την απόλυτη εικόνα του ιταλικού καλοκαιριού. Αυτή ακριβώς την ατμόσφαιρα φέρνει στην κουζίνα σας η σειρά Positano της Ariete, αποδεικνύοντας ότι οι μικροσυσκευές μπορούν να είναι λειτουργικές και παράλληλα στιλάτες.
Εμπνευσμένη από τα χαρακτηριστικά μοτίβα της ιταλικής μαγιόλικας, η συλλογή παντρεύει την αυθεντική ιταλική φινέτσα με τη σύγχρονη τεχνολογία. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι το οικογενειακό πρωινό ή έναν φρεσκοστυμμένο χυμό, οι πέντε συσκευές της συλλογής Positano μετατρέπουν τις πιο απλές στιγμές σε μικρές καθημερινές απολαύσεις.
1. Espresso όπως σε ιταλικό καφέ
Η μηχανή espresso Ariete Positano είναι σχεδιασμένη για όσους δεν συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο από έναν ποιοτικό καφέ. Με πίεση 15 bar, δυνατότητα χρήσης αλεσμένου καφέ και παρασκευής cappuccino με αφρόγαλα, μετατρέπει την ιεροτελεστία του καφέ σε πραγματική εμπειρία. Παράλληλα, το ιδιαίτερο design της γίνεται σημείο αναφοράς στον πάγκο της κουζίνας σας.
2. Βραστήρας που κλέβει τις εντυπώσεις
Ο βραστήρας Ariete Positano αποδεικνύει ότι ακόμη και οι πιο απλές συνήθειες μπορούν να αποκτήσουν χαρακτήρα. Με την εντυπωσιακή μεσογειακή κομψότητα της σειράς και την κορυφαία απόδοση που χαρακτηρίζει την Ariete, είναι ιδανικός για τσάι, αφεψήματα ή γρήγορο βρασμό νερού, με αισθητική που δύσκολα περνά απαρατήρητη.
3. Blender για κάθε στιγμή της ημέρας
Smoothies, milkshakes, γρανίτες, δροσερά κοκτέιλ, βελουτέ σούπες ή σπιτικές σάλτσες. Όποια κι αν είναι η έμπνευσή σας, το γυάλινο blender Ariete Positano προσφέρει την ισχύ και την ευελιξία που χρειάζεστε για κάθε δημιουργία. Οι τέσσερις ταχύτητες προσαρμόζονται σε κάθε παρασκευή, ενώ το πρακτικό καπάκι-δοσομετρητής σας επιτρέπει να προσθέτετε υλικά κατά τη διάρκεια της ανάμειξης, χωρίς να διακόπτετε τη λειτουργία. Και όλα αυτά με έναν σχεδιασμό που δίνει μια ξεχωριστή πινελιά στην κουζίνα σας.
4. Ο αποχυμωτής που φέρνει το καλοκαίρι στο ποτήρι
Η μεσογειακή φιλοσοφία συνδέεται άρρηκτα με τα φρέσκα φρούτα και τις φυσικές γεύσεις. Ο αποχυμωτής Ariete Positano κάνει την προετοιμασία φρέσκου χυμού γρήγορη υπόθεση, ενώ το μεταλλικό σώμα και οι δύο κώνοι για διαφορετικά μεγέθη εσπεριδοειδών προσφέρουν ευκολία στη χρήση και αντοχή στον χρόνο. Περισσότερο από μια συσκευή, αποτελεί ένα μικρό έργο τέχνης για τον χώρο σας.
5. Η φρυγανιέρα που ολοκληρώνει το πρωινό
Εμπνευσμένη από τα χαρακτηριστικά μοτίβα της ιταλικής μαγιόλικας, η συλλογή παντρεύει την αυθεντική ιταλική φινέτσα με τη σύγχρονη τεχνολογία. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι το οικογενειακό πρωινό ή έναν φρεσκοστυμμένο χυμό, οι πέντε συσκευές της συλλογής Positano μετατρέπουν τις πιο απλές στιγμές σε μικρές καθημερινές απολαύσεις.
1. Espresso όπως σε ιταλικό καφέ
Η μηχανή espresso Ariete Positano είναι σχεδιασμένη για όσους δεν συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο από έναν ποιοτικό καφέ. Με πίεση 15 bar, δυνατότητα χρήσης αλεσμένου καφέ και παρασκευής cappuccino με αφρόγαλα, μετατρέπει την ιεροτελεστία του καφέ σε πραγματική εμπειρία. Παράλληλα, το ιδιαίτερο design της γίνεται σημείο αναφοράς στον πάγκο της κουζίνας σας.
2. Βραστήρας που κλέβει τις εντυπώσεις
Ο βραστήρας Ariete Positano αποδεικνύει ότι ακόμη και οι πιο απλές συνήθειες μπορούν να αποκτήσουν χαρακτήρα. Με την εντυπωσιακή μεσογειακή κομψότητα της σειράς και την κορυφαία απόδοση που χαρακτηρίζει την Ariete, είναι ιδανικός για τσάι, αφεψήματα ή γρήγορο βρασμό νερού, με αισθητική που δύσκολα περνά απαρατήρητη.
3. Blender για κάθε στιγμή της ημέρας
Smoothies, milkshakes, γρανίτες, δροσερά κοκτέιλ, βελουτέ σούπες ή σπιτικές σάλτσες. Όποια κι αν είναι η έμπνευσή σας, το γυάλινο blender Ariete Positano προσφέρει την ισχύ και την ευελιξία που χρειάζεστε για κάθε δημιουργία. Οι τέσσερις ταχύτητες προσαρμόζονται σε κάθε παρασκευή, ενώ το πρακτικό καπάκι-δοσομετρητής σας επιτρέπει να προσθέτετε υλικά κατά τη διάρκεια της ανάμειξης, χωρίς να διακόπτετε τη λειτουργία. Και όλα αυτά με έναν σχεδιασμό που δίνει μια ξεχωριστή πινελιά στην κουζίνα σας.
4. Ο αποχυμωτής που φέρνει το καλοκαίρι στο ποτήρι
Η μεσογειακή φιλοσοφία συνδέεται άρρηκτα με τα φρέσκα φρούτα και τις φυσικές γεύσεις. Ο αποχυμωτής Ariete Positano κάνει την προετοιμασία φρέσκου χυμού γρήγορη υπόθεση, ενώ το μεταλλικό σώμα και οι δύο κώνοι για διαφορετικά μεγέθη εσπεριδοειδών προσφέρουν ευκολία στη χρήση και αντοχή στον χρόνο. Περισσότερο από μια συσκευή, αποτελεί ένα μικρό έργο τέχνης για τον χώρο σας.
5. Η φρυγανιέρα που ολοκληρώνει το πρωινό
Καμία γωνιά πρωινού δεν είναι ολοκληρωμένη χωρίς μια κομψή φρυγανιέρα. Η φρυγανιέρα Ariete Positano συνδυάζει εξαιρετική απόδοση και εντυπωσιακή εμφάνιση, συμπληρώνοντας τέλεια το υπόλοιπο σετ της συλλογής.
Με δύο ανεξάρτητες θέσεις ψησίματος και έξι επίπεδα ρύθμισης, σας επιτρέπει να απολαμβάνετε το ψωμί ακριβώς όπως το προτιμάτε, ενώ η λειτουργία απόψυξης προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία. Οι φέτες αναδύονται αυτόματα μόλις είναι έτοιμες και οι ψυχρές εξωτερικές επιφάνειες εξασφαλίζουν μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση.
Η σειρά Positano της Ariete επιβεβαιώνει ότι το στιλ και η πρακτικότητα μπορούν να συνδυάζονται αρμονικά. Αν, λοιπόν, αναζητάτε μια ουσιαστική ανανέωση στην κουζίνα σας, τότε αυτή είναι μια πρόταση που αξίζει να δείτε.
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