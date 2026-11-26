Η αμερικανική εταιρεία φέρεται να έδωσε εντολή στους κατασκευαστικούς συνεργάτες της να σταματήσουν τις αποστολές – Το Reuters δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες

Νοτιοανατολικής Ασίας ζήτησε η



Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση της υπόθεσης, κατασκευαστές όπως η Dell και η Supermicro, οι οποίοι ενσωματώνουν τα τσιπ της Nvidia σε διακομιστές, ενημέρωσαν πελάτες στη Μαλαισία, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊλάνδη και την Ινδονησία ότι η αμερικανική εταιρεία δεν επιτρέπει την αποστολή των παραγγελιών τους.



Nvidia και οι συνεργάτες της προσπαθούν να προσδιορίσουν πώς θα συμμορφωθούν με τους νέους αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς.



Η απόφαση επηρεάζει μια περιοχή που έχει εξελιχθεί σε σημαντικό κόμβο για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, καθώς κινεζικές εταιρείες χρησιμοποιούν κέντρα δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία για να αποκτούν πρόσβαση σε προηγμένα τσιπ της Nvidia, των οποίων η απευθείας εξαγωγή στην Κίνα υπόκειται σε περιορισμούς από την Ουάσιγκτον.



Έσοδα 104 δισ. δολαρίων μέσω Σιγκαπούρης Η Νοτιοανατολική Ασία αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική αγορά για τη Nvidia. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, το 2025 καταγράφηκαν μέσω της θυγατρικής της στη Σιγκαπούρη έσοδα 104 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 72% μέσα σε έναν χρόνο.



Σιγκαπούρης, καθώς η Nvidia καταχωρίζει μέσω της συγκεκριμένης θυγατρικής και μέρος των εσόδων της από την Ταϊβάν και την Κίνα.



Πολλές κινεζικές επιχειρήσεις παρακάμπτουν στην πράξη τους αμερικανικούς περιορισμούς εξαγωγών, μισθώνοντας υπολογιστική ισχύ από παρόχους υπηρεσιών cloud εκτός Κίνας, οι οποίοι έχουν προηγουμένως αγοράσει διακομιστές εξοπλισμένους με τσιπ της Nvidia.



Με αυτόν τον τρόπο, οι κινεζικές εταιρείες δεν χρειάζεται να εισαγάγουν οι ίδιες τα προηγμένα τσιπ στην επικράτειά τους, αλλά μπορούν να χρησιμοποιούν εξ αποστάσεως την υπολογιστική ισχύ τους.



Κλείσιμο Οι νέοι περιορισμοί των ΗΠΑ και η προθεσμία των 90 ημερών Το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα νέους κανόνες με στόχο να περιορίσει αυτή την πρακτική.



Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους θα πρέπει να αποκτήσουν ειδική άδεια μέσα σε 90 ημέρες, αποδεικνύοντας ότι στους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών τους δεν περιλαμβάνονται οντότητες στις οποίες έχουν επιβληθεί αμερικανικοί περιορισμοί.



Ωστόσο, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η εφαρμογή των νέων κανόνων έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση, καθώς δεν έχουν δοθεί ακόμη σαφείς οδηγίες για τη διαδικασία αδειοδότησης.



«Υπάρχει αυτός ο νέος κανόνας, αλλά δεν υπάρχουν οδηγίες για την εφαρμογή του», δήλωσε στους Financial Times στέλεχος εταιρείας παροχής υπηρεσιών cloud. «Κανείς δεν γνωρίζει πώς να υποβάλει αίτηση για αυτή την άδεια, την ώρα που η προθεσμία των 90 ημερών ήδη μετρά αντίστροφα. Αυτό προκαλεί απόλυτο χάος στην περιοχή», πρόσθεσε.



Η αβεβαιότητα ενισχύεται από το γεγονός ότι παραμένει άγνωστο πόσο θα διαρκέσει η αναστολή αποστολών διακομιστών και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσαν να επαναληφθούν οι παραδόσεις.



Να σταματήσουν τις αποστολές διακομιστών σε τέσσερις χώρες τηςζήτησε η Nvidia από τους κατασκευαστικούς συνεργάτες της, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αυστηροποιούν τους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένης τεχνολογίας, επιχειρώντας να εμποδίσουν την πρόσβαση κινεζικών εταιρειών στην υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.Σύμφωνα με δημοσίευμα των, που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση της υπόθεσης, κατασκευαστές όπως ηκαι η, οι οποίοι ενσωματώνουν τα τσιπ τηςσε διακομιστές, ενημέρωσαν πελάτες στη, τη, τηνκαι τηνότι η αμερικανική εταιρεία δεν επιτρέπει την αποστολή των παραγγελιών τους.Παραμένει ασαφές εάν η αναστολή είναι προσωρινή, καθώς ηκαι οι συνεργάτες της προσπαθούν να προσδιορίσουν πώς θα συμμορφωθούν με τους νέους αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς.Η απόφαση επηρεάζει μια περιοχή που έχει εξελιχθεί σε σημαντικό κόμβο για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, καθώς κινεζικές εταιρείες χρησιμοποιούν κέντρα δεδομένων στηγια να αποκτούν πρόσβαση σε προηγμένα τσιπ της Nvidia, των οποίων η απευθείας εξαγωγή στην Κίνα υπόκειται σε περιορισμούς από την Ουάσιγκτον.Η Νοτιοανατολική Ασία αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική αγορά για τη. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, τοκαταγράφηκαν μέσω της θυγατρικής της στηέσοδα, αυξημένα κατάμέσα σε έναν χρόνο.Πάντως, το ποσό αυτό δεν αφορά αποκλειστικά πωλήσεις σε πελάτες της, καθώς η Nvidia καταχωρίζει μέσω της συγκεκριμένης θυγατρικής και μέρος των εσόδων της από τηνκαι τηνΠολλές κινεζικές επιχειρήσεις παρακάμπτουν στην πράξη τους αμερικανικούς περιορισμούς εξαγωγών, μισθώνοντας υπολογιστική ισχύ από παρόχους υπηρεσιών cloud εκτός, οι οποίοι έχουν προηγουμένως αγοράσει διακομιστές εξοπλισμένους με τσιπ της Nvidia.Με αυτόν τον τρόπο, οι κινεζικές εταιρείες δεν χρειάζεται να εισαγάγουν οι ίδιες τα προηγμένα τσιπ στην επικράτειά τους, αλλά μπορούν να χρησιμοποιούν εξ αποστάσεως την υπολογιστική ισχύ τους.Το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα νέους κανόνες με στόχο να περιορίσει αυτή την πρακτική.Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους θα πρέπει να αποκτήσουν ειδική άδεια μέσα σεαποδεικνύοντας ότι στους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών τους δεν περιλαμβάνονται οντότητες στις οποίες έχουν επιβληθεί αμερικανικοί περιορισμοί.Ωστόσο, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η εφαρμογή των νέων κανόνων έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση, καθώς δεν έχουν δοθεί ακόμη σαφείς οδηγίες για τη διαδικασία αδειοδότησης.«Υπάρχει αυτός ο νέος κανόνας, αλλά δεν υπάρχουν οδηγίες για την εφαρμογή του», δήλωσε στουςστέλεχος εταιρείας παροχής υπηρεσιών. «Κανείς δεν γνωρίζει πώς να υποβάλει αίτηση για αυτή την άδεια, την ώρα που η προθεσμία των 90 ημερών ήδη μετρά αντίστροφα. Αυτό προκαλεί απόλυτο χάος στην περιοχή», πρόσθεσε.Η αβεβαιότητα ενισχύεται από το γεγονός ότι παραμένει άγνωστο πόσο θα διαρκέσει η αναστολή αποστολών διακομιστών και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσαν να επαναληφθούν οι παραδόσεις.

Το σκάνδαλο με τον Τζένσεν Χουάνγκ και η επιστροφή του στη Nvidia Οι νέοι περιορισμοί ανακοινώθηκαν μετά την προσωρινή απομάκρυνση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, έπειτα από δημοσιεύματα για εξωσυζυγικές σχέσεις του.



Μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν σχέση με γυναίκα που συνδεόταν με εταιρεία παροχής υπηρεσιών cloud, η οποία μίσθωνε υπολογιστική ισχύ σε κινεζικές επιχειρήσεις και βρίσκεται υπό έρευνα για φερόμενη εμπλοκή σε λαθρεμπόριο τσιπ.



Οι αποκαλύψεις περιέπλεξαν τη θέση που είχε υποστηρίξει ο Χουάνγκ, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ θα έπρεπε να συνεχίσουν να πωλούν τσιπ της Nvidia σε κινεζικές επιχειρήσεις, ώστε να ενισχύεται η εξάρτησή τους από την αμερικανική τεχνολογία.



Παρά τις προσπάθειες του Πεκίνου να αναπτύξει εγχώριες εναλλακτικές λύσεις, τα κορυφαία κινεζικά εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τους επεξεργαστές της Nvidia για την ανάπτυξη των προηγμένων μοντέλων τους, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα στάδια εκπαίδευσης, που απαιτούν τεράστια υπολογιστική ισχύ.



Αρκετοί παράγοντες της αγοράς εκτιμούσαν ότι η επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia αυτή την εβδομάδα θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για πιο ευέλικτη εφαρμογή των περιορισμών. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πηγές των Financial Times, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι η εταιρεία προτίθεται να καθυστερήσει την εφαρμογή των νέων κανόνων.



Στον αέρα επενδύσεις δισεκατομμυρίων, εμπλοκή σε έργο που συνδέεται με την ByteDance Η μεγάλη ζήτηση από κινεζικές τεχνολογικές επιχειρήσεις έχει τροφοδοτήσει τα τελευταία χρόνια μια πραγματική έκρηξη στην κατασκευή κέντρων δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία.



Ιδιαίτερα στη Μαλαισία και την Ινδονησία έχουν επενδυθεί δισεκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την εξυπηρέτηση πελατών από την Κίνα και άλλες αγορές.



Οι νέοι αμερικανικοί περιορισμοί θέτουν πλέον σε κίνδυνο σημαντικό μέρος αυτών των επενδύσεων. Μεταξύ των εταιρειών που επηρεάζονται βρίσκεται η Aolani, εταιρεία παροχής υπηρεσιών cloud με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία σχεδίαζε να προσφέρει προηγμένη υπολογιστική ισχύ στην ByteDance, την κινεζική μητρική εταιρεία του TikTok, μέσω συμφωνιών μίσθωσης.



Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, η αναστάτωση έχει οδηγήσει ορισμένες τράπεζες, οι οποίες είχαν προηγουμένως συμφωνήσει να χρηματοδοτήσουν το έργο, να σταματήσουν τη χορήγηση πιστώσεων ύψους περίπου 500 εκατ. δολαρίων.



Παράλληλα, υπάρχει το ενδεχόμενο η ByteDance να αποσυρθεί από τη συμφωνία.