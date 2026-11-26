Η προστασία της κερδοφορίας, η κόπωση των καταναλωτών από τις συνεχείς προσφορές και η βιωσιμότητα – Επιχειρήσεις κλείνουν ακόμη και τα καταστήματά τους την ημέρα των μεγάλων εκπτώσεων





Στόχος τους είναι να προστατεύσουν την κερδοφορία τους, να στείλουν ένα μήνυμα για τη βιωσιμότητα ή να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό, προσεγγίζοντας έναν αυξανόμενο αριθμό καταναλωτών που αντιμετωπίζουν πλέον με επιφυλακτικότητα τις διαφημιζόμενες εκπτώσεις.







«Με το να μη συμμετέχουμε στην Black Friday προσπαθούμε να κόψουμε ένα μικρό κεφάλι ενός δράκου που έχει άλλα χίλια», δήλωσε ο Νέγκρα, αναφερόμενος στις προωθητικές ενέργειες για «οικογένεια και φίλους», στις ειδικές προσφορές για μέλη και στις υπόλοιπες εμπορικές πρακτικές που ενθαρρύνουν τη συνεχή μείωση των τιμών.



«Δεν είναι αυτό το είδος της σχέσης που θέλουμε να έχουμε με τους πελάτες, ούτε οι συνθήκες εκείνες που θα διασφαλίσουν το μέλλον του τομέα», εξήγησε.



Θυσιάζουν έσοδα για να προστατεύσουν τα κέρδη τους Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου παγκοσμίως βρέθηκαν αντιμέτωπες με σημαντικές προκλήσεις το 2026, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπύρωσε τον πληθωρισμό, με τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να χρειάζονται ολοένα μεγαλύτερες εκπτώσεις για να προχωρήσουν σε αγορές.



Ωστόσο, ενώ κολοσσοί όπως η Amazon έχουν τη δυνατότητα να μειώνουν σημαντικά τις τιμές τους, προσελκύοντας μεγάλο μέρος της αγοραστικής κίνησης της Black Friday, για τις μικρότερες επιχειρήσεις η φρενίτιδα των προσφορών μπορεί να αποδειχθεί δίκοπο μαχαίρι.



Εκτός από τη συμπίεση των περιθωρίων κέρδους, οι συνεχείς εκπτώσεις ενδέχεται να κάνουν τους καταναλωτές λιγότερο πρόθυμους να αγοράσουν προϊόντα στην κανονική τους τιμή κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης χρονιάς.



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Η κόπωση των καταναλωτών από τις συνεχείς εκπτώσεις Έπειτα από πέντε χρόνια επίμονα υψηλού πληθωρισμού, οι καταναλωτές εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις στρατηγικές τιμολόγησης των επιχειρήσεων, αμφισβητώντας κατά πόσο οι διαφημιζόμενες εκπτώσεις μεταφράζονται σε πραγματική εξοικονόμηση χρημάτων.



Αυτό επισημαίνει η Σίχα Τζάιν, στέλεχος της συμβουλευτικής εταιρείας Simon-Kucher στη Βοστώνη, η οποία διαπιστώνει σημαντική υποχώρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.



Η επιλογή μιας επιχείρησης να μη συμμετάσχει στην Black Friday ενέχει κινδύνους, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός για κάθε δολάριο που δαπανούν οι καταναλωτές είναι ιδιαίτερα έντονος.



Την ώρα που οι περισσότερες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου επιδίδονται σε έναν αγώνα προσφορών και εκπτώσεων για την Black Friday , ορισμένες εταιρείες επιλέγουν να κινηθούν στην αντίθετη κατεύθυνση, απέχοντας από μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές διοργανώσεις της χρονιάς.Στόχος τους είναι να προστατεύσουν την κερδοφορία τους, να στείλουν ένα μήνυμα για τη βιωσιμότητα ή να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό, προσεγγίζοντας έναν αυξανόμενο αριθμό καταναλωτών που αντιμετωπίζουν πλέον με επιφυλακτικότητα τις διαφημιζόμενες εκπτώσεις.Στην Ιταλία, η εταιρεία μόδας Pinko δεν θα συμμετάσχει για πρώτη φορά φέτος στην Black Friday, με τον πρόεδρό της, Πιέτρο Νέγκρα, να υποστηρίζει ότι οι διαρκείς εκπτώσεις κινδυνεύουν να εξελιχθούν σε έναν φαύλο κύκλο.«Με το να μη συμμετέχουμε στην Black Friday προσπαθούμε να κόψουμε ένα μικρό κεφάλι ενός δράκου που έχει άλλα χίλια», δήλωσε ο Νέγκρα, αναφερόμενος στις προωθητικές ενέργειες για «οικογένεια και φίλους», στις ειδικές προσφορές για μέλη και στις υπόλοιπες εμπορικές πρακτικές που ενθαρρύνουν τη συνεχή μείωση των τιμών.«Δεν είναι αυτό το είδος της σχέσης που θέλουμε να έχουμε με τους πελάτες, ούτε οι συνθήκες εκείνες που θα διασφαλίσουν το μέλλον του τομέα», εξήγησε.Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου παγκοσμίως βρέθηκαν αντιμέτωπες με σημαντικές προκλήσεις το 2026, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αναζωπύρωσε τον πληθωρισμό, με τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να χρειάζονται ολοένα μεγαλύτερες εκπτώσεις για να προχωρήσουν σε αγορές.Ωστόσο, ενώ κολοσσοί όπως η Amazon έχουν τη δυνατότητα να μειώνουν σημαντικά τις τιμές τους, προσελκύοντας μεγάλο μέρος της αγοραστικής κίνησης της Black Friday, για τις μικρότερες επιχειρήσεις η φρενίτιδα των προσφορών μπορεί να αποδειχθεί δίκοπο μαχαίρι.Εκτός από τη συμπίεση των περιθωρίων κέρδους, οι συνεχείς εκπτώσεις ενδέχεται να κάνουν τους καταναλωτές λιγότερο πρόθυμους να αγοράσουν προϊόντα στην κανονική τους τιμή κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης χρονιάς.Σύμφωνα με τον Νέγκρα, η απόφαση της Pinko να απέχει από την Black Friday εκτιμάται ότι θα κοστίσει στην εταιρεία περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα. Ωστόσο, οι επιπτώσεις στην κερδοφορία της θα είναι αναλογικά πολύ μικρότερες, με τον ίδιο να δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση του περιθωρίου κέρδους.Έπειτα από πέντε χρόνια επίμονα υψηλού πληθωρισμού, οι καταναλωτές εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις στρατηγικές τιμολόγησης των επιχειρήσεων, αμφισβητώντας κατά πόσο οι διαφημιζόμενες εκπτώσεις μεταφράζονται σε πραγματική εξοικονόμηση χρημάτων.Αυτό επισημαίνει η Σίχα Τζάιν, στέλεχος της συμβουλευτικής εταιρείας Simon-Kucher στη Βοστώνη, η οποία διαπιστώνει σημαντική υποχώρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.Η επιλογή μιας επιχείρησης να μη συμμετάσχει στην Black Friday ενέχει κινδύνους, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός για κάθε δολάριο που δαπανούν οι καταναλωτές είναι ιδιαίτερα έντονος.

Από την άλλη πλευρά, η αποχή μπορεί να προσφέρει στις εταιρείες ένα διαφορετικό είδος προβολής και να τις βοηθήσει να οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους, ιδιαίτερα με εκείνους για τους οποίους η τιμή δεν αποτελεί το αποκλειστικό κριτήριο αγοράς.



«Υπάρχει μεγάλη μείωση της εμπιστοσύνης», σημειώνει η Τζάιν, κάνοντας λόγο για αυξανόμενη κόπωση των καταναλωτών από τον πληθωρισμό και τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν πολλοί Αμερικανοί.



Κλείνουν τα καταστήματα και διοργανώνουν αιμοδοσίες Η βρετανική εταιρεία ενδυμάτων Buffalo Systems εξηγεί ότι δεν συμμετέχει στην Black Friday λόγω του μικρού μεγέθους της και του γεγονότος ότι κατασκευάζει τα προϊόντα της στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Ακόμη πιο διαφορετική προσέγγιση ακολουθεί η αμερικανική εταιρεία REI, η οποία κρατά κλειστά τα καταστήματά της την ημέρα της Black Friday, δίνοντας άδεια στους εργαζομένους της.



Αντίστοιχη απόφαση έχει λάβει η εταιρεία προϊόντων περιποίησης προσώπου The Ordinary, που ανήκει στον όμιλο Estée Lauder. Αντί να υποδεχθεί καταναλωτές στα καταστήματά της, διοργανώνει δράσεις αιμοδοσίας στη Νέα Υόρκη και το Τορόντο.



Η Έιμι Μπι, αντιπρόεδρος της The Ordinary, επισήμανε ότι οι παρορμητικές αγορές την περίοδο της Black Friday οδηγούν συχνά τους καταναλωτές στην απόκτηση προϊόντων που δεν χρειάζονται ή που δεν είναι κατάλληλα για το δέρμα τους.



Όπως εξήγησε, η αναστολή των πωλήσεων τη συγκεκριμένη ημέρα αποτελεί έναν τρόπο ενθάρρυνσης των καταναλωτών να «ρίξουν τους ρυθμούς τους».



Το μάρκετινγκ κατά της Black Friday Δεν έχουν, ωστόσο, όλες οι μικρότερες επιχειρήσεις την οικονομική δυνατότητα να απαρνηθούν την αύξηση των πωλήσεων που προσφέρει η Black Friday. Ορισμένες επιλέγουν έτσι μια εναλλακτική στρατηγική μάρκετινγκ, συμμετέχοντας στις εκπτώσεις και ταυτόχρονα ασκώντας κριτική στην υπερκατανάλωση.



Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η βρετανική εταιρεία προϊόντων ομορφιάς UpCircle, η οποία χρησιμοποιεί υπολείμματα καφέ, φλοιούς βρώμης και άλλα υποπροϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων για την παρασκευή προϊόντων περιποίησης και απολέπισης.



Η εταιρεία πραγματοποιεί εκπτώσεις στο πλαίσιο της Black Friday, προωθώντας παράλληλα τη φιλοσοφία της κατά της σπατάλης, μέσα από αναρτήσεις στο Instagram που επικρίνουν την υπερπαραγωγή και την υπερκατανάλωση.



Μάλιστα, χρησιμοποιεί εκφράσεις που έχουν διαδοθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το «landfill maxxing», όρος που περιγράφει την υπερβολική αγορά προϊόντων τα οποία καταλήγουν απευθείας στις χωματερές.



Η Black Friday, η οποία ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και εξαπλώθηκε διεθνώς από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, με τη συμβολή της Amazon και άλλων πολυεθνικών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικότερες περιόδους για τις πωλήσεις πολλών εταιρειών.



Για την ιδρύτρια της UpCircle, Άννα Μπράιτμαν, ωστόσο, η Black Friday είναι «το αντίθετο όλων όσων υποστηρίζουμε όταν πρόκειται για συσχετισμούς με τα απόβλητα, με τη μαζική κατανάλωση».



Όπως αναγνωρίζει η ίδια, οι αναρτήσεις κατά της υπερκατανάλωσης βοηθούν την εταιρεία να προσελκύσει την προσοχή του κοινού σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά, ενώ η έκπτωση 25% σε ολόκληρη τη γκάμα των προϊόντων της ενθαρρύνει νέους πελάτες να δοκιμάσουν για πρώτη φορά κάποιο από αυτά.



Ενδεικτικό της εμπορικής σημασίας της συγκεκριμένης περιόδου είναι το γεγονός ότι, μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες γύρω από την Black Friday, η UpCircle πραγματοποιεί το 20% των ετήσιων διαδικτυακών πωλήσεών της.