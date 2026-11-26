Σύμφωνα με τον Telegraph, για πρώτη φορά μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ενεργοποιεί διαδικασίες ελέγχου της ετοιμότητας των εφέδρων

100.000 πρώην στρατιωτικούς, ζητώντας τους να επικαιροποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία και να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο επιστροφής τους στην υπηρεσία, εφόσον προκύψει σοβαρή στρατιωτική κρίση.



Η πρωτοβουλία, που σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph πραγματοποιείται για πρώτη φορά μετά τον Ψυχρό Πόλεμο σε αυτή την κλίμακα, εντάσσεται στον σχεδιασμό ενίσχυσης της λεγόμενης «στρατηγικής εφεδρείας» της χώρας, ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες για τη ρωσική απειλή και το ενδεχόμενο ευρύτερης στρατιωτικής σύγκρουσης στην Ευρώπη.







Πάντως, το υπουργείο Άμυνας διευκρινίζει ότι οι επιστολές δεν αποτελούν διαταγή επιστράτευσης ούτε σημαίνουν ότι επίκειται άμεση κινητοποίηση των εφέδρων, αλλά πρόκειται για οργανωτικό μέτρο, με στόχο να βελτιωθεί η δυνατότητα ταχείας κινητοποίησης του διαθέσιμου προσωπικού, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.



Επιστολές σε 100.000 πρώην στρατιωτικούς – Τι τους ζητά το υπουργείο Άμυνας Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Telegraph την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας επικοινώνησε με περίπου 100.000 πρώην στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία εξακολουθούν να υπάγονται σε καθεστώς στρατιωτικής εφεδρείας.







Το υπουργείο επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσει μια σαφέστερη εικόνα του ανθρώπινου δυναμικού που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.



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Κλείσιμο ΝΑΤΟ «Steadfast Defender», που έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2027. Σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση της βρετανικής κυβέρνησης προς το Κοινοβούλιο, προβλέπεται να προσκληθούν έως και 1.000 μέλη της στρατηγικής εφεδρείας για να συμμετάσχουν μαζί με εν ενεργεία στρατιωτικούς και άλλους εφέδρους.



Από τα 55 στα 65 έτη το όριο ηλικίας - Τι προβλέπει η νέα νομοθεσία Οι κινήσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αναδιοργάνωσης των βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων.



Τον Ιανουάριο του 2026, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε νομοθετικές παρεμβάσεις με στόχο τη διεύρυνση της δεξαμενής πρώην στρατιωτικών που μπορούν να ανακληθούν στην υπηρεσία.



Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η αύξηση του ανώτατου ορίου ηλικίας επαναφοράς από τα 55 στα 65 έτη. Παράλληλα, προβλέπεται η εναρμόνιση των κανόνων για την υποχρέωση επιστροφής στην υπηρεσία μεταξύ των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.



Κινήσεις για την ενίσχυση της στρατιωτικής της ετοιμότητας πραγματοποιεί η Βρετανία , καθώς το υπουργείο Άμυνας απέστειλε επιστολές σε περίπου, ζητώντας τους να επικαιροποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία και να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο επιστροφής τους στην υπηρεσία, εφόσον προκύψει σοβαρή στρατιωτική κρίση.Η πρωτοβουλία, που σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδαπραγματοποιείται για πρώτη φορά μετά τονσε αυτή την κλίμακα, εντάσσεται στον σχεδιασμό ενίσχυσης της λεγόμενης «στρατηγικής εφεδρείας» της χώρας, ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες για τη ρωσική απειλή και το ενδεχόμενο ευρύτερης στρατιωτικής σύγκρουσης στην Ευρώπη.Οι βρετανικές αρχές σχεδιάζουν, παράλληλα, εκτεταμένες ασκήσεις για να δοκιμάσουν την ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων να ανακαλούν πρώην στρατιωτικούς στην ενεργό υπηρεσία, να τους εξοπλίζουν και να τους αναθέτουν συγκεκριμένα καθήκοντα σε περίπτωση πολέμου ή μεγάλης κρίσης ασφαλείας.Πάντως, το υπουργείο Άμυνας διευκρινίζει ότι οι επιστολές δεν αποτελούν διαταγή επιστράτευσης ούτε σημαίνουν ότι επίκειται άμεση κινητοποίηση των εφέδρων, αλλά πρόκειται για οργανωτικό μέτρο, με στόχο να βελτιωθεί η δυνατότητα ταχείας κινητοποίησης του διαθέσιμου προσωπικού, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.Σύμφωνα με το δημοσίευμα τηςτην Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας επικοινώνησε με περίπουπρώην στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία εξακολουθούν να υπάγονται σε καθεστώς στρατιωτικής εφεδρείας.Στις επιστολές, που φέρουν τις υπογραφές των επικεφαλής των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, οι παραλήπτες καλούνται να ενημερώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τη σημερινή επαγγελματική τους δραστηριότητα και τις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει μετά την αποχώρησή τους από το στράτευμα.Το υπουργείο επιδιώκει με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσει μια σαφέστερη εικόνα του ανθρώπινου δυναμικού που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.Οι πρώην στρατιωτικοί έχουν επίσης τη δυνατότητα να δηλώσουν εθελοντικά συμμετοχή σε ασκήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η μεγάλη άσκηση τουπου έχει προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2027. Σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση της βρετανικής κυβέρνησης προς το Κοινοβούλιο, προβλέπεται να προσκληθούν έως καιμέλη της στρατηγικής εφεδρείας για να συμμετάσχουν μαζί με εν ενεργεία στρατιωτικούς και άλλους εφέδρους.Οι κινήσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας αναδιοργάνωσης των βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων.Τον Ιανουάριο του 2026, το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε νομοθετικές παρεμβάσεις με στόχο τη διεύρυνση της δεξαμενής πρώην στρατιωτικών που μπορούν να ανακληθούν στην υπηρεσία.Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η αύξηση του ανώτατου ορίου ηλικίας επαναφοράς από τα. Παράλληλα, προβλέπεται η εναρμόνιση των κανόνων για την υποχρέωση επιστροφής στην υπηρεσία μεταξύ των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εξίσου σημαντική είναι η προτεινόμενη διεύρυνση των περιστάσεων υπό τις οποίες μπορεί να ενεργοποιηθεί η στρατηγική εφεδρεία.



Μέχρι σήμερα, η σχετική δυνατότητα προβλεπόταν σε περιπτώσεις εθνικού κινδύνου, μεγάλης έκτακτης ανάγκης ή επίθεσης κατά της Βρετανίας. Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται να επιτρέπεται η ανάκληση εφέδρων και για προετοιμασίες πολεμικών επιχειρήσεων, δίνοντας στην κυβέρνηση μεγαλύτερη ευελιξία να ενισχύει τις Ένοπλες Δυνάμεις πριν από την εκδήλωση μιας άμεσης απειλής.



Οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο Armed Forces Bill 2026 και αποσκοπούν στην ταχύτερη κινητοποίηση έμπειρου στρατιωτικού προσωπικού σε περιόδους κρίσης.



Η ρωσική απειλή και οι ανησυχίες για επέκταση της σύγκρουσης Η ενίσχυση της βρετανικής στρατηγικής εφεδρείας πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για πιθανή στρατιωτική αντιπαράθεση με τη Ρωσία.



Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι κίνδυνοι επέκτασης της σύγκρουσης σε άλλες περιοχές της Ευρώπης έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της δυνατότητας των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ να κινητοποιήσουν σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις σε σύντομο χρονικό διάστημα.



Σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα, η πρωτοβουλία αποκτά πρόσθετη σημασία μετά την πρόσφατη εκτόξευση ρωσικών πυραύλων και ενός μη επανδρωμένου αεροσκάφους προς την ανατολική Πολωνία, σε σχετικά μικρή απόσταση από περιοχή όπου διεξαγόταν στρατιωτική άσκηση υπό βρετανική ηγεσία.