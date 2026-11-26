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ΗΠΑ: Επιβάτης προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα αεροσκάφους εν πτήσει, τον ακινητοποίησαν πλήρωμα και συνεπιβάτες - Δείτε βίντεο
ΗΠΑ: Επιβάτης προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα αεροσκάφους εν πτήσει, τον ακινητοποίησαν πλήρωμα και συνεπιβάτες - Δείτε βίντεο
Το αεροσκάφος με προορισμό το Σικάγο πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στο Φοίνιξ
Έκτακτη προσγείωση στο Φοίνιξ της Αριζόνας πραγματοποίησε την Τετάρτη αεροσκάφος της American Airlines με προορισμό το Σικάγο, όταν επιβάτης φέρεται να επιχείρησε να ανοίξει μία από τις πόρτες του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της πτήσης.
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), η πτήση 1494, η οποία είχε αναχωρήσει από το Σαν Ντιέγκο με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Ο’Χέαρ του Σικάγου, προσγειώθηκε με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο του Φοίνιξ, περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, τοπική ώρα.
Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο άνδρας εγκατέλειψε τη θέση του και κατευθύνθηκε προς το μπροστινό μέρος του αεροσκάφους, αγνοώντας επανειλημμένα τις υποδείξεις του πληρώματος να επιστρέψει στο κάθισμά του. Ενώ το αεροσκάφος πετούσε πάνω από την Αριζόνα, ο επιβάτης φέρεται να επιχείρησε να ανοίξει μία από τις πόρτες της καμπίνας.
Μέλη του πληρώματος, με τη συνδρομή άλλων επιβατών, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον κρατήσουν υπό περιορισμό μέχρι την προσγείωση στο Φοίνιξ.
Δείτε βίντεο:
«Η ασφάλεια και η προστασία των πελατών και των εργαζομένων μας αποτελούν ύψιστη προτεραιότητά μας. Ευχαριστούμε τα μέλη του πληρώματός μας για τον επαγγελματισμό τους και τους πελάτες μας για τη βοήθεια και την κατανόησή τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η American Airlines.
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), η πτήση 1494, η οποία είχε αναχωρήσει από το Σαν Ντιέγκο με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Ο’Χέαρ του Σικάγου, προσγειώθηκε με ασφάλεια στο διεθνές αεροδρόμιο του Φοίνιξ, περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, τοπική ώρα.
Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο άνδρας εγκατέλειψε τη θέση του και κατευθύνθηκε προς το μπροστινό μέρος του αεροσκάφους, αγνοώντας επανειλημμένα τις υποδείξεις του πληρώματος να επιστρέψει στο κάθισμά του. Ενώ το αεροσκάφος πετούσε πάνω από την Αριζόνα, ο επιβάτης φέρεται να επιχείρησε να ανοίξει μία από τις πόρτες της καμπίνας.
Μέλη του πληρώματος, με τη συνδρομή άλλων επιβατών, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον κρατήσουν υπό περιορισμό μέχρι την προσγείωση στο Φοίνιξ.
Δείτε βίντεο:
Αστυνομικοί περίμεναν το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο και απομάκρυναν τον επιβάτη, με την πτήση να συνεχίζει προς τον αρχικό της προορισμό.
WATCH: Chaos unfolds aboard a pre-Thanksgiving flight to Chicago after a passenger allegedly tries to open an aircraft door midflight. Crew members and fellow passengers restrain the man before the American Airlines flight lands safely in Phoenix. The incident comes as the FAA reports more than 1,500 unruly passenger incidents this year. See the penalties disruptive passengers could face: https://t.co/khDmIkEmPg— Fox News (@FoxNews) November 25, 2026
«Η ασφάλεια και η προστασία των πελατών και των εργαζομένων μας αποτελούν ύψιστη προτεραιότητά μας. Ευχαριστούμε τα μέλη του πληρώματός μας για τον επαγγελματισμό τους και τους πελάτες μας για τη βοήθεια και την κατανόησή τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η American Airlines.
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