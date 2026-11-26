Λίγες ημέρες πριν από την προσφυγή στις κάλπες και παρά το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο των δημοσκοπήσεων δίνει προβάδισμα στο μπλοκ της Δεξιάς, εμφανίστηκε αισιόδοξος για το εκλογικό αποτέλεσμα

Λαϊκό Κόμμα (PP) και στο ακροδεξιό Vox.



Λίγες ημέρες πριν από την προσφυγή στις κάλπες και παρά το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο των δημοσκοπήσεων δίνει προβάδισμα στο αυξημένη συμμετοχή μπορεί να εξασφαλίσει την παραμονή των προοδευτικών δυνάμεων στην εξουσία.



δικτατορίας του Φράνκο» δήλωσε χαρακτηριστικά.



Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) στη Μαδρίτη. Ο 54χρονος Ισπανός πρωθυπουργός, ο οποίος διεκδικεί εκ νέου την ψήφο των Ισπανών σε εθνικές εκλογές, διαβεβαίωσε ότι, παρά τις αλλεπάλληλες πολιτικές κρίσεις των τελευταίων οκτώ ετών, δεν αισθάνεται κουρασμένος.



«Αισθάνομαι βαθιά τυχερός. Το να είμαι πρωθυπουργός της Ισπανίας, της καλύτερης χώρας στον κόσμο, είναι τιμή. Είμαι 54 ετών και δεν πρόκειται να έχω καλύτερη δουλειά στη ζωή μου. Απομένουν ακόμη πάρα πολλά να γίνουν», ανέφερε.



Κατηγορεί τη Δεξιά για «προληπτικό τραμπισμό» Ο Σάντσεθ απέρριψε τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων που εμφανίζουν το Λαϊκό Κόμμα και το Vox να εξασφαλίζουν από κοινού την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, υποστηρίζοντας ότι οι επικεφαλής των δύο κομμάτων, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό και Σαντιάγο Αμπασκάλ, θα ηττηθούν στις εκλογές της Κυριακής.



Παράλληλα, κατηγόρησε τα δύο κόμματα ότι προετοιμάζουν το έδαφος για την αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος σε περίπτωση νίκης των Σοσιαλιστών.



«Εφαρμόζουν έναν προληπτικό τραμπισμό. Λένε ότι, εάν το PSOE και οι προοδευτικές δυνάμεις κερδίσουν με μικρή διαφορά, θα πρόκειται για νοθεία», δήλωσε.



Κλείσιμο μαζικά στις κάλπες, εκτιμώντας ότι μια καθαρή εκλογική νίκη θα περιορίσει τα περιθώρια αμφισβήτησης του αποτελέσματος. Σύμφωνα με τον ίδιο, εφόσον η συμμετοχή φτάσει ή ξεπεράσει το 75%, οι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να εξασφαλίσουν τις 176 έδρες που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία στο ισπανικό Κοινοβούλιο.



Υπερασπίστηκε επίσης τις δημοσκοπήσεις του κρατικού Κέντρου Κοινωνιολογικών Ερευνών (CIS), το οποίο εμφανίζει τους Σοσιαλιστές να προηγούνται με σχεδόν δέκα ποσοστιαίες μονάδες, υπενθυμίζοντας ότι το 2023 είχε προβλέψει πως το Λαϊκό Κόμμα και το Vox δεν θα κατάφερναν να συγκεντρώσουν την απαιτούμενη πλειοψηφία.



Απαντώντας στις επικρίσεις για την έγκριση σειράς κοινωνικών μέτρων μόλις πέντε ημέρες πριν από τις εκλογές, ο Σάντσεθ απέρριψε τις κατηγορίες περί προεκλογικών παροχών, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του ακολουθεί την ίδια πολιτική εδώ και οκτώ χρόνια.



Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται η διεύρυνση της άδειας πένθους, των αδειών μητρότητας και πατρότητας, καθώς και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους αυτοαπασχολούμενους.



Την πεποίθησή του ότι οι ισπανικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου θα αναδείξουν εκ νέου μια προοδευτική κοινοβουλευτική πλειοψηφία εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, σε συνέντευξή του στην El País, εξαπολύοντας επίθεση στο συντηρητικό(PP) και στοΛίγες ημέρες πριν από την προσφυγή στις κάλπες και παρά το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο των δημοσκοπήσεων δίνει προβάδισμα στο μπλοκ της Δεξιάς , ο Σάντσεθ εμφανίστηκε αισιόδοξος για το εκλογικό αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας ότι ημπορεί να εξασφαλίσει την παραμονή των προοδευτικών δυνάμεων στην εξουσία.«Η τελευταία φορά που κυβέρνησε η ακροδεξιά στη χώρα μας ήταν κατά τη διάρκεια της» δήλωσε χαρακτηριστικά.Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) στη Μαδρίτη. Ο 54χρονος Ισπανός πρωθυπουργός, ο οποίος διεκδικεί εκ νέου την ψήφο των Ισπανών σε εθνικές εκλογές, διαβεβαίωσε ότι, παρά τις αλλεπάλληλες πολιτικές κρίσεις των τελευταίων οκτώ ετών, δεν αισθάνεται κουρασμένος.«Αισθάνομαι. Το να είμαι πρωθυπουργός της Ισπανίας, της καλύτερης χώρας στον κόσμο, είναι τιμή. Είμαι 54 ετών και δεν πρόκειται να έχω καλύτερη δουλειά στη ζωή μου. Απομένουν ακόμη πάρα πολλά να γίνουν», ανέφερε.Ο Σάντσεθ απέρριψε τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων που εμφανίζουν το Λαϊκό Κόμμα και το Vox να εξασφαλίζουν από κοινού την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, υποστηρίζοντας ότι οι επικεφαλής των δύο κομμάτων, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό και Σαντιάγο Αμπασκάλ, θα ηττηθούν στις εκλογές της Κυριακής.Παράλληλα, κατηγόρησε τα δύο κόμματα ότι προετοιμάζουν το έδαφος για τηνσε περίπτωση νίκης των Σοσιαλιστών.«Εφαρμόζουν έναν. Λένε ότι, εάν το PSOE και οι προοδευτικές δυνάμεις κερδίσουν με μικρή διαφορά, θα πρόκειται για νοθεία», δήλωσε.Ο Ισπανός πρωθυπουργός κάλεσε τους ψηφοφόρους να προσέλθουν, εκτιμώντας ότι μια καθαρή εκλογική νίκη θα περιορίσει τα περιθώρια αμφισβήτησης του αποτελέσματος. Σύμφωνα με τον ίδιο, εφόσον η συμμετοχή φτάσει ήοι προοδευτικές δυνάμεις μπορούν να εξασφαλίσουν τιςπου απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία στο ισπανικό Κοινοβούλιο.Υπερασπίστηκε επίσης τις δημοσκοπήσεις του κρατικού Κέντρου Κοινωνιολογικών Ερευνών (CIS), το οποίο εμφανίζει τους Σοσιαλιστές να προηγούνται με σχεδόνυπενθυμίζοντας ότι το 2023 είχε προβλέψει πως το Λαϊκό Κόμμα και το Vox δεν θα κατάφερναν να συγκεντρώσουν την απαιτούμενη πλειοψηφία.Απαντώντας στις επικρίσεις για την έγκριση σειράςμόλις πέντε ημέρες πριν από τις εκλογές, ο Σάντσεθ απέρριψε τις κατηγορίες περί προεκλογικών παροχών, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του ακολουθεί την ίδια πολιτική εδώ και οκτώ χρόνια.Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται η διεύρυνση της άδειας πένθους, των αδειών μητρότητας και πατρότητας, καθώς και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους αυτοαπασχολούμενους.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις αυτές «δήλωση προθέσεων» για την επόμενη τετραετία, προειδοποιώντας ότι αρκετές από τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις κινδυνεύουν να καταργηθούν σε περίπτωση σχηματισμού κυβέρνησης από το Λαϊκό Κόμμα και το Vox.



Απαντώντας μάλιστα στις επικρίσεις της ισπανικής εργοδοτικής συνομοσπονδίας, η οποία υποστήριξε ότι η χώρα πλησιάζει στο μοντέλο της Βενεζουέλας, ο Σάντσεθ σχολίασε ειρωνικά ότι η Ισπανία πλησιάζει περισσότερο στο Βέλγιο, όπου προβλέπεται επίσης δεκαήμερη άδεια πένθους.



Στις προτεραιότητες μιας νέας κυβερνητικής θητείας ενέταξε την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, καθώς και τη συνταγματική κατοχύρωση των συντάξεων και του δικαιώματος στην άμβλωση.