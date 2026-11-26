Έκρηξη σε διυλιστήριο στην Μπανγκόκ: Τουλάχιστον εννέα τραυματίες, οι τρεις σε κρίσιμη κατάσταση

Η εταιρεία Bangchak, στην οποία ανήκουν οι εγκαταστάσεις, επιβεβαίωσε το περιστατικό, ανακοινώνοντας ότι έχουν ανασταλεί όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση