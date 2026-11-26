Το ευρωπαϊκό διαστημικό σκάφος βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 30 χιλιομέτρων από τον Δίμορφο – Ο καθηγητής του ΑΠΘ Κλεομένης Τσιγάνης εξηγεί τα επόμενα βήματα του ιστορικού πειράματος πλανητικής άμυνας

192 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη και περιφέρεται γύρω από έναν μεγαλύτερο αστεροειδή, τον Δίδυμο. Τι συνέβη; Έχουμε τελικά την πρώτη επιτυχημένη χρήση μιας τεχνολογίας “πλανητικής άμυνας;” Η ώρα να μάθουμε την απάντηση στο ερώτημα πλησιάζει.



Οι ημέρες αγωνίας για τους επιστήμονες τελείωσαν και αφού έφτασε σε απόσταση μικρότερη των 30 χιλιομέτρων από το διπλό αυτό σύστημα αστεροειδών Δίδυμος-Δίμορφος εδώ και μερικές ημέρες, το ευρωπαϊκό διαστημικό σκάφος Hera («Ήρα») της



Δρ Κλεομένης Τσιγάνης.



Η αποστολή Hera είναι αποστολή πλανητικής άμυνας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), η οποία εκτοξεύτηκε στις 7 Οκτωβρίου 2024 και έφτασε στο δυαδικό σύστημα αστεροειδών Didymos και Dimorphos τον Νοέμβριο του 2026. Δημιουργήθηκε ώστε να αξιολογεί τα αποτελέσματα αποστολής του διαστημοπλοίου DART της NASA στον Δίμορφο που έλαβε χώρα στις 26 Σεπτεμβρίου του 2022 και να μελετήσει πόσο άλλαξε η τροχιά του μικρότερου αυτού αστεροειδή γύρω από τον μεγαλύτερο Δίδυμο.



Ο κ. Τσιγάνης είναι και ο «νονός» του Δίμορφου, ο επιστήμονας που πρότεινε το όνομα «Δίμορφος» («αυτός που έχει δύο μορφές»), το οποίο εγκρίθηκε επίσημα από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση (IAU) το 2020.







Ο Έλληνας αστροφυσικός δηλώνει ενθουσιασμένος με τις εξελίξεις μέχρι σήμερα καθώς οι πρώτες εικόνες από τον Δίμορφο -τον αστεροειδή στον οποίο προσέκρουσε ελεγχόμενα το αμερικανικό σκάφος DART με σκοπό την εκτροπή της τροχιάς του- βρίσκονταν εδώ και κάποιες ημέρες στα χέρια των επιστημόνων.



«Εργαζόμαστε νυχθημερόν. Μέχρι σήμερα (σ.σ πριν τις εικόνες της αποστολής Hera) δεν γνωρίζαμε ποιο ήταν το ακριβές αποτέλεσμα της σύγκρουσης, αν δημιουργήθηκε κρατήρας, τι μέγεθος έχει ή αν παραμορφώθηκε το σώμα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο καθηγητής του ΑΠΘ, εκφράζοντας την ικανοποίηση και τον ενθουσιασμό της ομάδας για την πορεία της αποστολής. Παράλληλα, o Δρ. Τσιγάνης επιβεβαιώνει ότι όσα επιστημονικά όργανα και κάμερες του σκάφους έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι στιγμής λειτουργούν άψογα.

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Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που περιγράφει ο Δρ Τσιγάνης, η τρέχουσα φάση αναγνώρισης και συνολικής παρατήρησης του διπλού συστήματος Δίδυμος-Δίμορφος από απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων θα διαρκέσει περίπου έναν μήνα.



Στη συνέχεια, η Ήρα θα κατέβει σε πολύ χαμηλότερη τροχιά, της τάξης των δύο με τριών χιλιομέτρων μόλις από την επιφάνεια του Δίμορφου- προκειμένου να προετοιμάσει το επόμενο, εξαιρετικά απαιτητικό στάδιο της έρευνας.



Προς τα τέλη Ιανουαρίου, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι όλοι οι δείκτες ασφαλείας πληρούνται και το σκάφος μπορεί να προσεγγίσει με ασφάλεια την ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση, το Hera θα απελευθερώσει δύο μικρούς κυβοδορυφόρους (CubeSats) που μεταφέρει επάνω του. Οι δύο συνοδοί δορυφόροι θα λειτουργήσουν σαν ένα μικρό σμήνος γύρω από το σύστημα και θα επιχειρήσουν πρωτοφανείς, εξαιρετικά λεπτούς ελιγμούς περνώντας ανάμεσα στους δύο αστεροειδείς, οι οποίοι περιφέρονται ο ένας γύρω από τον άλλον σε απόσταση μόλις ενός χιλιομέτρου. Τελικός στόχος των δύο κυβοδορυφόρων είναι να προσεδαφιστούν πάνω στην επιφάνεια του Δίμορφου.



Πριν από τέσσερα και κάτι χρόνια, άνθρωποι κατάφεραν να... σκουντήσουν έναν αστεροειδή που βρίσκεται σε απόσταση περίπουαπό τη Γη και περιφέρεται γύρω από έναν μεγαλύτερο αστεροειδή, τον Δίδυμο. Τι συνέβη; Έχουμε τελικά την πρώτη επιτυχημένη χρήση μιας τεχνολογίας “πλανητικής άμυνας;” Η ώρα να μάθουμε την απάντηση στο ερώτημα πλησιάζει.Οι ημέρες αγωνίας για τους επιστήμονες τελείωσαν και αφού έφτασε σε απόσταση μικρότερη των 30 χιλιομέτρων από το διπλό αυτό σύστημα αστεροειδώνεδώ και μερικές ημέρες, το ευρωπαϊκό διαστημικό σκάφος Hera («Ήρα») της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA), βρέθηκε πια στην κρίσιμη φάση αναγνώρισης για την αποτίμηση του πρώτου πειράματος πλανητικής άμυνας στην ιστορία της ανθρωπότητας.Την εξέλιξη αυτή αναλύει, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο καθηγητής Δυναμικής Αστρονομίας και Αστροφυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και μέλος της κεντρικής ερευνητικής ομάδας της αποστολής (Core Science Team) της ευρωπαϊκής διαστημικής αποστολής Hera της ESA καθώς και της αποστολής DART της NASA,Η αποστολή Hera είναι αποστολή πλανητικής άμυνας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), η οποία εκτοξεύτηκε στις 7 Οκτωβρίου 2024 και έφτασε στο δυαδικό σύστημα αστεροειδών Didymos και Dimorphos τον Νοέμβριο του 2026. Δημιουργήθηκε ώστε να αξιολογεί τα αποτελέσματα αποστολής του διαστημοπλοίου DART της NASA στον Δίμορφο που έλαβε χώρα στις 26 Σεπτεμβρίου του 2022 και να μελετήσει πόσο άλλαξε η τροχιά του μικρότερου αυτού αστεροειδή γύρω από τον μεγαλύτερο Δίδυμο.Ο κ. Τσιγάνης είναι και ο «νονός» του Δίμορφου, ο επιστήμονας που πρότεινε το όνομα «Δίμορφος» («αυτός που έχει δύο μορφές»), το οποίο εγκρίθηκε επίσημα από τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση (IAU) το 2020.Το όνομα επιλέχθηκε ακριβώς επειδή ο δορυφόρος του αστεροειδούς Δίδυμου επρόκειτο να αποκτήσει δύο διαφορετικές μορφές στην ιστορία του: μία πριν από την πρόσκρουση του σκάφους DART και μία νέα, αλλαγμένη μορφή μετά από αυτήν, την οποία αποκαλύπτει σήμερα το σκάφος Hera.Ο Έλληνας αστροφυσικός δηλώνει ενθουσιασμένος με τις εξελίξεις μέχρι σήμερα καθώς οι πρώτες εικόνες από τον Δίμορφο -τον αστεροειδή στον οποίο προσέκρουσε ελεγχόμενα τομε σκοπό την εκτροπή της τροχιάς του- βρίσκονταν εδώ και κάποιες ημέρες στα χέρια των επιστημόνων.«Εργαζόμαστε νυχθημερόν. Μέχρι σήμερα (σ.σ πριν τις εικόνες της αποστολής Hera) δεν γνωρίζαμε ποιο ήταν το ακριβές αποτέλεσμα της σύγκρουσης, αν δημιουργήθηκε κρατήρας, τι μέγεθος έχει ή αν παραμορφώθηκε το σώμα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο καθηγητής του ΑΠΘ, εκφράζοντας την ικανοποίηση και τον ενθουσιασμό της ομάδας για την πορεία της αποστολής. Παράλληλα, o Δρ. Τσιγάνης επιβεβαιώνει ότι όσα επιστημονικά όργανα και κάμερες του σκάφους έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι στιγμής λειτουργούν άψογα.Με τη δημοσιοποίηση των εικόνων το παγκόσμιο κοινό είδε κάτι μοναδικό, επιστημονικά όμως η συγκεκριμένη μετάδοση οπτικού υλικού είναι μόνο η αρχή.Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που περιγράφει ο Δρ Τσιγάνης, η τρέχουσα φάση αναγνώρισης και συνολικής παρατήρησης του διπλού συστήματος Δίδυμος-Δίμορφος από απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων θα διαρκέσει περίπου έναν μήνα.Στη συνέχεια, η Ήρα θα κατέβει σε πολύ χαμηλότερη τροχιά, της τάξης των δύο με τριών χιλιομέτρων μόλις από την επιφάνεια του Δίμορφου- προκειμένου να προετοιμάσει το επόμενο, εξαιρετικά απαιτητικό στάδιο της έρευνας.Προς τα τέλη Ιανουαρίου, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι όλοι οι δείκτες ασφαλείας πληρούνται και το σκάφος μπορεί να προσεγγίσει με ασφάλεια την ελάχιστη απαιτούμενη απόσταση, το Hera θα απελευθερώσει δύο μικρούς κυβοδορυφόρους (CubeSats) που μεταφέρει επάνω του. Οι δύο συνοδοί δορυφόροι θα λειτουργήσουν σαν ένα μικρό σμήνος γύρω από το σύστημα και θα επιχειρήσουν πρωτοφανείς, εξαιρετικά λεπτούς ελιγμούς περνώντας ανάμεσα στους δύο αστεροειδείς, οι οποίοι περιφέρονται ο ένας γύρω από τον άλλον σε απόσταση μόλις ενός χιλιομέτρου. Τελικός στόχος των δύο κυβοδορυφόρων είναι να προσεδαφιστούν πάνω στην επιφάνεια του Δίμορφου.

Όπως διευκρινίζει ο κ. Τσιγάνης, πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία που επιχειρούνται τέτοιου τύπου μανούβρες γύρω από ένα διπλό σύστημα αστεροειδών. Παρά το γεγονός ότι το Hera διαθέτει ένα προηγμένο σύστημα αυτόματης πλοήγησης —το οποίο θα δοκιμαστεί κατά την εκτέλεση της αποστολής— τον αποκλειστικό χειρισμό του σκάφους και τις διορθώσεις τροχιάς διατηρεί εξ αποστάσεως η ομάδα ελέγχου της ESA με βάση τα δεδομένα τηλεμετρίας.



Για να φέρει εις πέρας αυτή την τεχνολογικά προηγμένη αποστολή, η Ήρα είναι εξοπλισμένη με ένα σύγχρονο σύνολο οργάνων παρατήρησης καθώς διαθέτει δύο οπτικές κάμερες, μία πολυφασματική κάμερα που καταγράφει σε διαφορετικά μήκη κύματος, μία θερμική κάμερα υψηλής ευκρίνειας, αλλά και αποστασιόμετρο λέιζερ και ραντάρ. Όλες οι κάμερες διατηρούν στο οπτικό τους πεδίο και τα δύο ουράνια σώματα, επιτρέποντας στους ερευνητές να χαρτογραφήσουν με πρωτοφανή λεπτομέρεια το ακριβές σχήμα, τη σύσταση της επιφάνειας και τα τροχιακά χαρακτηριστικά του.



Η μεγαλύτερη επιστημονική καινοτομία της αποστολής αφορά τη διερεύνηση της εσωτερικής δομής του Δίμορφου, κάτι που επιχειρείται για πρώτη φορά στην ιστορία. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω «ενός «διστατικού» (bistatic) πειράματος ραντάρ ραδιομετρικής μελέτης», όπως αναφέρει ο κ. Τσιγάνης. Συγκεκριμένα, το μητρικό σκάφος Hera θα φέρει τον πομπό ραδιοσημάτων και ο ένας από τους δύο κυβοδορυφόρους θα λειτουργεί ως δέκτης από την απέναντι πλευρά. Καθώς ο Δίμορφος θα παρεμβάλλεται ανάμεσά τους, οι επιστήμονες θα μελετούν την παραμόρφωση του σήματος που διέρχεται από το σώμα, πραγματοποιώντας ουσιαστικά μια πραγματική τομογραφία του εσωτερικού του αστεροειδούς και μετρώντας τις αποστάσεις με εξαιρετική ακρίβεια.



Η προετοιμασία της αποστολής Hera ξεκίνησε το 2012 ενώ τα πρώτα σχεδιαστικά κόνσεπτ είχαν κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος ήδη από το 2005 με τον κ. Τσιγάνη να συμμετέχει στην επιστημονική ομάδα από το 2015. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η πρώτη, βασική φάση της αποστολής ολοκληρώνεται θεωρητικά τον ερχόμενο Ιούνιο. Ανάλογα με τα επιστημονικά ευρήματα της πρώτης περιόδου και τα εναπομείναντα αποθέματα καυσίμων -τα οποία εξαρτώνται από τις διορθώσεις τροχιάς που ενδεχομένως θα απαιτηθούν στην πορεία- η ESA επεξεργάζεται, εξηγεί ο Έλληνας επιστήμονας, διάφορα εναλλακτικά σενάρια για την επέκταση της αποστολής. Όπως αποκαλύπτει ο καθηγητής του ΑΠΘ, ένα από τα ενδεχόμενα που βρίσκονται στο τραπέζι για τη δεύτερη φάση είναι ακόμη και η ελεγχόμενη προσεδάφιση του ίδιου του μητρικού σκάφους Hera πάνω σε έναν από τους δύο αστεροειδείς.



«Πρόκειται για κάτι πρωτοφανές στην ιστορία της ανθρωπότητας, το επιστέγασμα μιας εντατικής δουλειάς δεκαετιών, που ήταν απαραίτητο να γίνει προκειμένου να διαβάσουμε τα αποτελέσματα του DART, του πρώτου πειράματος εκτροπής αστεροειδούς», καταλήγει ο Δρ Τσιγάνης.