Ο πατέρας της αποκαλούσε τη Δύση «διάβολο»

Κλείσιμο

Οι φωτογραφίες από το Παρίσι

Αντιδράσεις στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν οι φωτογραφίες από τον πολυτελή αρραβώνα της Σοφίας Πλοτνίκοβα, κόρης του Βλαντίμιρ Πλοτνίκοφ, ενός από τους πλουσιότερους δημοτικούς βουλευτές του Περμ στη Ρωσία, ο οποίος στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει τη Δύση «διάβολο».Η νεαρή επέλεξε - σύμφωνα με το Nexta - το Παρίσι για να γιορτάσει τον αρραβώνα της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στις οποίες επιδεικνύει ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι, μια μεγάλη χρυσή τούρτα και πολυτελείς ανθοδέσμες, με φόντο τον φωτισμένο Πύργο του Άιφελ.Οι εικόνες προκάλεσαν επικριτικά σχόλια από Ρώσους χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι στάθηκαν τόσο στην πολυτέλεια της εκδήλωσης όσο και στις προηγούμενες δηλώσεις του πατέρα της για τη Δύση.Μάλιστα, ορισμένοι σχολίασαν ειρωνικά ότι μόνο το δαχτυλίδι του αρραβώνα θα μπορούσε να κοστίζει όσο αρκετά νοσοκομεία στο Περμ.Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των προηγούμενων τοποθετήσεων του Βλαντίμιρ Πλοτνίκοφ, ο οποίος είχε καλέσει τους Ρώσους «να μη ζηλεύουν τον τρόπο ζωής των Ευρωπαίων και των Αμερικανών».Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που συνοδεύουν την υπόθεση, ο Ρώσος πολιτικός είχε δηλώσει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια «μάχη μεταξύ του Διαβόλου και του Θεού», προσθέτοντας πως «ο Διάβολος είναι η Δύση».Την ίδια ώρα, δημοσιογραφικές έρευνες φέρονται να έχουν αποκαλύψει ότι ο Πλοτνίκοφ και η σύζυγός του διέθεταν διαμέρισμα στην Ισπανία, ενώ έχουν δημοσιευθεί φωτογραφίες από ταξίδια του στη Γαλλία, την Ιταλία, το Ντουμπάι και τις Μαλδίβες.Σύμφωνα με το τοπικό ρωσικό μέσο 59.ru, η Πλοτνίκοβα είχε δημοσιεύσει τις φωτογραφίες από τον αρραβώνα της ήδη στις 17 Οκτωβρίου, γράφοντας στα αγγλικά «Είπα το ναι!».Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο πατέρας της είχε βρεθεί επί σειρά ετών στην κορυφή της κατάταξης των πλουσιότερων δημοτικών βουλευτών του Περμ. Το δηλωθέν εισόδημά του για το 2021 ανερχόταν σε 221 εκατομμύρια ρούβλια.