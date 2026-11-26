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«Μάχη που δεν μπορούμε να κερδίσουμε»: Πώς τα ταχύπλοα των καρτέλ μεταφέρουν τόνους κοκαΐνης στην Ευρώπη, δείτε βίντεο
«Μάχη που δεν μπορούμε να κερδίσουμε»: Πώς τα ταχύπλοα των καρτέλ μεταφέρουν τόνους κοκαΐνης στην Ευρώπη, δείτε βίντεο
Με πανίσχυρα σκάφη, κινητήρες συνολικής ισχύος 1.200 ίππων και οργανωμένους στόλους, τα κυκλώματα ναρκωτικών επιχειρούν να παρακάμψουν τις ευρωπαϊκές Αρχές – Η Ισπανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, αλλά οι επιχειρησιακές δυνατότητες των διακινητών προκαλούν ανησυχία
Μια ολοένα μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών θαλάσσιων συνόρων αποτελούν τα ταχύπλοα που χρησιμοποιούν τα διεθνή καρτέλ για τη μεταφορά κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική. Οι εγκληματικές οργανώσεις έχουν αναπτύξει ένα δίκτυο θαλάσσιων μεταφορών, αξιοποιώντας σκάφη υψηλών επιδόσεων, τα οποία μπορούν να καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις, να μεταφέρουν πολλούς τόνους ναρκωτικών και να αποφεύγουν την αναχαίτιση από τις διωκτικές Αρχές.
Η έκταση του φαινομένου προκαλεί προβληματισμό στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας, με την Ισπανία να αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες πιέσεις λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Οι διακινητές διαθέτουν πλέον μέσα που σε αρκετές περιπτώσεις υπερτερούν σε ταχύτητα και ισχύ από τα περιπολικά των Αρχών, ενώ η δράση τους οργανώνεται σε μεγαλύτερη κλίμακα.
Αναλυτές της Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) περιγράφουν την κατάσταση ως μια μάχη που οι διωκτικές υπηρεσίες δυσκολεύονται να κερδίσουν, καθώς τα εγκληματικά δίκτυα προσαρμόζουν διαρκώς τις μεθόδους τους και αξιοποιούν σημαντικούς οικονομικούς πόρους.
Τα λεγόμενα narcolanchas αποτελούν ένα από τα βασικά εργαλεία των καρτέλ. Πρόκειται για ημιφουσκωτά ταχύπλοα, τα οποία μπορούν να φέρουν έως τέσσερις εξωλέμβιους κινητήρες των 300 ίππων, με τη συνολική ισχύ τους να φτάνει τους 1.200 ίππους.
Η ταχύτητά τους μπορεί να αγγίξει τους 80 κόμβους, δηλαδή περίπου 148 χλμ./ώρα, ενώ ορισμένα σκάφη εμφανίζουν ακόμη υψηλότερες επιδόσεις. Η κατασκευή τους επιτρέπει τη μεταφορά μεγάλων φορτίων κοκαΐνης, αλλά και την παραμονή τους στην ανοιχτή θάλασσα για χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει τον έναν μήνα.
Η επιχειρησιακή τους λειτουργία δεν περιορίζεται στη μεταφορά των ναρκωτικών. Τα κυκλώματα οργανώνουν παράλληλα δίκτυα ανεφοδιασμού, με άλλα σκάφη να μεταφέρουν καύσιμα, τρόφιμα και εφόδια στα πληρώματα. Με αυτόν τον τρόπο, τα ταχύπλοα μπορούν να επιχειρούν μακριά από τις ακτές και να παραλαμβάνουν φορτία από μεγαλύτερα πλοία.
Η δραστηριότητα αυτή συνδέεται και με παλαιότερα δίκτυα λαθρεμπορίου χασίς από τη Βόρεια Αφρική προς την Ισπανία. Εγκληματικές οργανώσεις που είχαν αναπτύξει τέτοιες διαδρομές έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους στη διακίνηση κοκαΐνης, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τις υποδομές που ήδη διέθεταν.
Η Κολομβία, το Περού και η Βολιβία παραμένουν οι βασικές χώρες παραγωγής κοκαΐνης. Η αύξηση της παραγωγής ενισχύει τις πιέσεις στα διεθνή δίκτυα μεταφοράς, με τα στοιχεία του ΟΗΕ να δείχνουν ότι η παγκόσμια παραγωγή έφτασε περίπου τους 4.100 τόνους το 2024, από περίπου 1.000 τόνους το 2014.
Για τη μεταφορά των φορτίων προς την Ευρώπη χρησιμοποιούνται μεγάλα εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια. Σε σημεία του Ατλαντικού πραγματοποιούνται συναντήσεις με ταχύπλοα, στα οποία μεταφορτώνονται τα ναρκωτικά, ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι προς τις ευρωπαϊκές ακτές.
Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ των Αζορών, των Καναρίων Νήσων και της δυτικής Αφρικής έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για τα συγκεκριμένα κυκλώματα. Από εκεί, τα φορτία κατευθύνονται προς την Ισπανία, όπου παραλαμβάνονται από συνεργαζόμενες εγκληματικές ομάδες και διοχετεύονται στην ευρωπαϊκή αγορά.
Η έκταση του φαινομένου προκαλεί προβληματισμό στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας, με την Ισπανία να αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες πιέσεις λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Οι διακινητές διαθέτουν πλέον μέσα που σε αρκετές περιπτώσεις υπερτερούν σε ταχύτητα και ισχύ από τα περιπολικά των Αρχών, ενώ η δράση τους οργανώνεται σε μεγαλύτερη κλίμακα.
Αναλυτές της Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) περιγράφουν την κατάσταση ως μια μάχη που οι διωκτικές υπηρεσίες δυσκολεύονται να κερδίσουν, καθώς τα εγκληματικά δίκτυα προσαρμόζουν διαρκώς τις μεθόδους τους και αξιοποιούν σημαντικούς οικονομικούς πόρους.
Τα λεγόμενα narcolanchas αποτελούν ένα από τα βασικά εργαλεία των καρτέλ. Πρόκειται για ημιφουσκωτά ταχύπλοα, τα οποία μπορούν να φέρουν έως τέσσερις εξωλέμβιους κινητήρες των 300 ίππων, με τη συνολική ισχύ τους να φτάνει τους 1.200 ίππους.
Σκάφη με 1.200 ίππους και δυνατότητα παραμονής στη θάλασσα για έναν μήνα
Η ταχύτητά τους μπορεί να αγγίξει τους 80 κόμβους, δηλαδή περίπου 148 χλμ./ώρα, ενώ ορισμένα σκάφη εμφανίζουν ακόμη υψηλότερες επιδόσεις. Η κατασκευή τους επιτρέπει τη μεταφορά μεγάλων φορτίων κοκαΐνης, αλλά και την παραμονή τους στην ανοιχτή θάλασσα για χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει τον έναν μήνα.
Η επιχειρησιακή τους λειτουργία δεν περιορίζεται στη μεταφορά των ναρκωτικών. Τα κυκλώματα οργανώνουν παράλληλα δίκτυα ανεφοδιασμού, με άλλα σκάφη να μεταφέρουν καύσιμα, τρόφιμα και εφόδια στα πληρώματα. Με αυτόν τον τρόπο, τα ταχύπλοα μπορούν να επιχειρούν μακριά από τις ακτές και να παραλαμβάνουν φορτία από μεγαλύτερα πλοία.
Η δραστηριότητα αυτή συνδέεται και με παλαιότερα δίκτυα λαθρεμπορίου χασίς από τη Βόρεια Αφρική προς την Ισπανία. Εγκληματικές οργανώσεις που είχαν αναπτύξει τέτοιες διαδρομές έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους στη διακίνηση κοκαΐνης, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τις υποδομές που ήδη διέθεταν.
Η Κολομβία, το Περού και η Βολιβία παραμένουν οι βασικές χώρες παραγωγής κοκαΐνης. Η αύξηση της παραγωγής ενισχύει τις πιέσεις στα διεθνή δίκτυα μεταφοράς, με τα στοιχεία του ΟΗΕ να δείχνουν ότι η παγκόσμια παραγωγή έφτασε περίπου τους 4.100 τόνους το 2024, από περίπου 1.000 τόνους το 2014.
Ο Ατλαντικός ως βασικός διάδρομος μεταφοράς κοκαΐνης
Για τη μεταφορά των φορτίων προς την Ευρώπη χρησιμοποιούνται μεγάλα εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια. Σε σημεία του Ατλαντικού πραγματοποιούνται συναντήσεις με ταχύπλοα, στα οποία μεταφορτώνονται τα ναρκωτικά, ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι προς τις ευρωπαϊκές ακτές.
Η θαλάσσια περιοχή μεταξύ των Αζορών, των Καναρίων Νήσων και της δυτικής Αφρικής έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για τα συγκεκριμένα κυκλώματα. Από εκεί, τα φορτία κατευθύνονται προς την Ισπανία, όπου παραλαμβάνονται από συνεργαζόμενες εγκληματικές ομάδες και διοχετεύονται στην ευρωπαϊκή αγορά.
Το μέγεθος των μεταφορών αποτυπώνεται και σε πρόσφατες επιχειρήσεις των ισπανικών Αρχών. Στις αρχές Σεπτεμβρίου εντοπίστηκαν 3.360 κιλά κοκαΐνης σε ένα μόνο ταχύπλοο κοντά στη Γκραν Κανάρια.
Η αναχαίτιση των ταχύπλοων εξελίσσεται σε ιδιαίτερα επικίνδυνη διαδικασία για τις ισπανικές δυνάμεις ασφαλείας. Τα πληρώματα των διακινητών δεν περιορίζονται στην προσπάθεια διαφυγής, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούν τα σκάφη τους για να συγκρουστούν με τα περιπολικά.
Τον Φεβρουάριο του 2024, δύο μέλη της Guardia Civil, οι Μιγκέλ Γκονθάλεθ και Νταβίντ Καραθέδο, έχασαν τη ζωή τους όταν ταχύπλοο διακινητών εμβόλισε το περιπολικό τους κοντά στο Κάδιθ.
Η διαφορά στις δυνατότητες των δύο σκαφών ήταν χαρακτηριστική: το ταχύπλοο των διακινητών διέθετε κινητήρες συνολικής ισχύος 1.200 ίππων, ενώ το περιπολικό των αστυνομικών είχε κινητήρα μόλις 80 ίππων.
Σύμφωνα με πηγή από τις ισπανικές υπηρεσίες ασφαλείας, το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την ταχύτητα των σκαφών, αλλά και τον αριθμό τους. Όπως αναφέρει, οι διαθέσιμες δυνάμεις μπορεί να έχουν στη διάθεσή τους μόλις δύο ή τρία περιπολικά για να αντιμετωπίσουν έναν στόλο που φτάνει ακόμη και τα 100 ταχύπλοα.
Η ίδια πηγή επισημαίνει ότι ο εξοπλισμός της Guardia Civil δεν επαρκεί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων σκαφών, αναδεικνύοντας το χάσμα ανάμεσα στις δυνατότητες των διακινητών και στα διαθέσιμα μέσα των Αρχών.
Η ενίσχυση των θαλάσσιων δικτύων μεταφοράς συμπίπτει με την αύξηση της παρουσίας κοκαΐνης στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τα Ναρκωτικά (EUDA), οι αναλύσεις λυμάτων σε ευρωπαϊκές πόλεις κατέγραψαν αύξηση 22% στα ίχνη κοκαΐνης μεταξύ 2024 και 2025.
Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στοιχεία του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών υπολογίζουν ότι κατά το έτος έως τον Ιούλιο του 2025 καταναλώθηκαν περίπου 123 τόνοι κοκαΐνης, ποσότητα αυξημένη κατά 26% σε σύγκριση με την έναρξη της συγκεκριμένης καταγραφής το 2021.
Την ίδια ώρα, η ενίσχυση των ελέγχων σε μεγάλα λιμάνια της βόρειας Ευρώπης, όπως το Ρότερνταμ και το Αμβούργο, αναγκάζει τα εγκληματικά δίκτυα να αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές. Η μεταφορά μέσω ταχύπλοων στην ανοιχτή θάλασσα αποτελεί μία από τις επιλογές που αξιοποιούν για να περιορίσουν τον κίνδυνο εντοπισμού.
Παρά τις δυσκολίες, οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατά των διεθνών κυκλωμάτων. Σημαντική ήταν η επιχείρηση της 1ης Μαΐου 2026, όταν η ισπανική Guardia Civil εντόπισε τουλάχιστον 30 τόνους κοκαΐνης στο φορτηγό πλοίο Arconian.
Η αξία του φορτίου εκτιμήθηκε από το ανώτατο ποινικό δικαστήριο της Ισπανίας σε 812 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας την υπόθεση μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις ναρκωτικών που έχουν καταγραφεί στη χώρα.
Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Μάγκνους Μπρούνερ έχει αναφερθεί στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με ειδικούς και ιδιωτικές εταιρείες, προκειμένου να περιοριστεί η πρόσβαση των εγκληματικών οργανώσεων στον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν για τις θαλάσσιες μεταφορές.
Ωστόσο, η συνεχής προσαρμογή των κυκλωμάτων καθιστά δύσκολη την οριστική αντιμετώπιση του φαινομένου. Η εξάρθρωση μιας διαδρομής δεν σημαίνει απαραίτητα και τη διάλυση του δικτύου, καθώς οι οργανώσεις έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν γρήγορα τη δραστηριότητά τους σε διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές.
Το ζητούμενο για τις ευρωπαϊκές Αρχές είναι πλέον η αντιμετώπιση όχι μόνο των επιμέρους φορτίων, αλλά και των οργανωμένων δικτύων που εξασφαλίζουν τη μεταφορά, τον ανεφοδιασμό και τη διανομή της κοκαΐνης σε ολόκληρη την ήπειρο.
🇫🇷 French Navy just scored a first.— رضوان احمد (@RizwanA73319676) November 21, 2026
They intercepted a drug cartel semi-submersible in the Atlantic carrying tons of cocaine. Traffickers tried to sink the boat, but French forces stopped them, arrested the crew, and seized part of the load.
Good to see real action against… pic.twitter.com/E18R8qG2Du
Η αναχαίτιση των ταχύπλοων εξελίσσεται σε ιδιαίτερα επικίνδυνη διαδικασία για τις ισπανικές δυνάμεις ασφαλείας. Τα πληρώματα των διακινητών δεν περιορίζονται στην προσπάθεια διαφυγής, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούν τα σκάφη τους για να συγκρουστούν με τα περιπολικά.
Οι άνισες αναμετρήσεις με την Guardia Civil
Τον Φεβρουάριο του 2024, δύο μέλη της Guardia Civil, οι Μιγκέλ Γκονθάλεθ και Νταβίντ Καραθέδο, έχασαν τη ζωή τους όταν ταχύπλοο διακινητών εμβόλισε το περιπολικό τους κοντά στο Κάδιθ.
Η διαφορά στις δυνατότητες των δύο σκαφών ήταν χαρακτηριστική: το ταχύπλοο των διακινητών διέθετε κινητήρες συνολικής ισχύος 1.200 ίππων, ενώ το περιπολικό των αστυνομικών είχε κινητήρα μόλις 80 ίππων.
Σύμφωνα με πηγή από τις ισπανικές υπηρεσίες ασφαλείας, το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την ταχύτητα των σκαφών, αλλά και τον αριθμό τους. Όπως αναφέρει, οι διαθέσιμες δυνάμεις μπορεί να έχουν στη διάθεσή τους μόλις δύο ή τρία περιπολικά για να αντιμετωπίσουν έναν στόλο που φτάνει ακόμη και τα 100 ταχύπλοα.
Η ίδια πηγή επισημαίνει ότι ο εξοπλισμός της Guardia Civil δεν επαρκεί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων σκαφών, αναδεικνύοντας το χάσμα ανάμεσα στις δυνατότητες των διακινητών και στα διαθέσιμα μέσα των Αρχών.
🚤 French forces ran down a semi submersible suspected of hauling drugs across the Atlantic and arrested both crew in a joint operation with Colombian and US forces. No drugs were found this time, but the boat could carry three tonnes. https://t.co/xY6HauWi7k— Thomas Jones (@Thomas_JonesX) November 26, 2026
Η ενίσχυση των θαλάσσιων δικτύων μεταφοράς συμπίπτει με την αύξηση της παρουσίας κοκαΐνης στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τα Ναρκωτικά (EUDA), οι αναλύσεις λυμάτων σε ευρωπαϊκές πόλεις κατέγραψαν αύξηση 22% στα ίχνη κοκαΐνης μεταξύ 2024 και 2025.
Περισσότερη κοκαΐνη στην ευρωπαϊκή αγορά
Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στοιχεία του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών υπολογίζουν ότι κατά το έτος έως τον Ιούλιο του 2025 καταναλώθηκαν περίπου 123 τόνοι κοκαΐνης, ποσότητα αυξημένη κατά 26% σε σύγκριση με την έναρξη της συγκεκριμένης καταγραφής το 2021.
Την ίδια ώρα, η ενίσχυση των ελέγχων σε μεγάλα λιμάνια της βόρειας Ευρώπης, όπως το Ρότερνταμ και το Αμβούργο, αναγκάζει τα εγκληματικά δίκτυα να αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές. Η μεταφορά μέσω ταχύπλοων στην ανοιχτή θάλασσα αποτελεί μία από τις επιλογές που αξιοποιούν για να περιορίσουν τον κίνδυνο εντοπισμού.
Παρά τις δυσκολίες, οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατά των διεθνών κυκλωμάτων. Σημαντική ήταν η επιχείρηση της 1ης Μαΐου 2026, όταν η ισπανική Guardia Civil εντόπισε τουλάχιστον 30 τόνους κοκαΐνης στο φορτηγό πλοίο Arconian.
Η κατάσχεση 30 τόνων και η ευρωπαϊκή αντίδραση
Η αξία του φορτίου εκτιμήθηκε από το ανώτατο ποινικό δικαστήριο της Ισπανίας σε 812 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας την υπόθεση μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις ναρκωτικών που έχουν καταγραφεί στη χώρα.
Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Μάγκνους Μπρούνερ έχει αναφερθεί στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με ειδικούς και ιδιωτικές εταιρείες, προκειμένου να περιοριστεί η πρόσβαση των εγκληματικών οργανώσεων στον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν για τις θαλάσσιες μεταφορές.
Ωστόσο, η συνεχής προσαρμογή των κυκλωμάτων καθιστά δύσκολη την οριστική αντιμετώπιση του φαινομένου. Η εξάρθρωση μιας διαδρομής δεν σημαίνει απαραίτητα και τη διάλυση του δικτύου, καθώς οι οργανώσεις έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν γρήγορα τη δραστηριότητά τους σε διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές.
Το ζητούμενο για τις ευρωπαϊκές Αρχές είναι πλέον η αντιμετώπιση όχι μόνο των επιμέρους φορτίων, αλλά και των οργανωμένων δικτύων που εξασφαλίζουν τη μεταφορά, τον ανεφοδιασμό και τη διανομή της κοκαΐνης σε ολόκληρη την ήπειρο.
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