

Οι άνισες αναμετρήσεις με την Guardia Civil

🚤 French forces ran down a semi submersible suspected of hauling drugs across the Atlantic and arrested both crew in a joint operation with Colombian and US forces. No drugs were found this time, but the boat could carry three tonnes. https://t.co/xY6HauWi7k — Thomas Jones (@Thomas_JonesX) November 26, 2026



Περισσότερη κοκαΐνη στην ευρωπαϊκή αγορά



Η κατάσχεση 30 τόνων και η ευρωπαϊκή αντίδραση

Το μέγεθος των μεταφορών αποτυπώνεται και σε πρόσφατες επιχειρήσεις των ισπανικών Αρχών. Στις αρχές Σεπτεμβρίου εντοπίστηκαν 3.360 κιλά κοκαΐνης σε ένα μόνο ταχύπλοο κοντά στη Γκραν Κανάρια.Η αναχαίτιση των ταχύπλοων εξελίσσεται σε ιδιαίτερα επικίνδυνη διαδικασία για τις ισπανικές δυνάμεις ασφαλείας. Τα πληρώματα των διακινητών δεν περιορίζονται στην προσπάθεια διαφυγής, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούν τα σκάφη τους για να συγκρουστούν με τα περιπολικά.Τον Φεβρουάριο του 2024, δύο μέλη της Guardia Civil, οι Μιγκέλ Γκονθάλεθ και Νταβίντ Καραθέδο, έχασαν τη ζωή τους όταν ταχύπλοο διακινητών εμβόλισε το περιπολικό τους κοντά στο Κάδιθ.Η διαφορά στις δυνατότητες των δύο σκαφών ήταν χαρακτηριστική: το ταχύπλοο των διακινητών διέθετε κινητήρες συνολικής ισχύος 1.200 ίππων, ενώ το περιπολικό των αστυνομικών είχε κινητήρα μόλις 80 ίππων.Σύμφωνα με πηγή από τις ισπανικές υπηρεσίες ασφαλείας, το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την ταχύτητα των σκαφών, αλλά και τον αριθμό τους. Όπως αναφέρει, οι διαθέσιμες δυνάμεις μπορεί να έχουν στη διάθεσή τους μόλις δύο ή τρία περιπολικά για να αντιμετωπίσουν έναν στόλο που φτάνει ακόμη και τα 100 ταχύπλοα.Η ίδια πηγή επισημαίνει ότι ο εξοπλισμός της Guardia Civil δεν επαρκεί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων σκαφών, αναδεικνύοντας το χάσμα ανάμεσα στις δυνατότητες των διακινητών και στα διαθέσιμα μέσα των Αρχών.Η ενίσχυση των θαλάσσιων δικτύων μεταφοράς συμπίπτει με την αύξηση της παρουσίας κοκαΐνης στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τα Ναρκωτικά (EUDA), οι αναλύσεις λυμάτων σε ευρωπαϊκές πόλεις κατέγραψαν αύξηση 22% στα ίχνη κοκαΐνης μεταξύ 2024 και 2025.Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στοιχεία του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών υπολογίζουν ότι κατά το έτος έως τον Ιούλιο του 2025 καταναλώθηκαν περίπου 123 τόνοι κοκαΐνης, ποσότητα αυξημένη κατά 26% σε σύγκριση με την έναρξη της συγκεκριμένης καταγραφής το 2021.Την ίδια ώρα, η ενίσχυση των ελέγχων σε μεγάλα λιμάνια της βόρειας Ευρώπης, όπως το Ρότερνταμ και το Αμβούργο, αναγκάζει τα εγκληματικά δίκτυα να αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές. Η μεταφορά μέσω ταχύπλοων στην ανοιχτή θάλασσα αποτελεί μία από τις επιλογές που αξιοποιούν για να περιορίσουν τον κίνδυνο εντοπισμού.Παρά τις δυσκολίες, οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες ασφαλείας συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατά των διεθνών κυκλωμάτων. Σημαντική ήταν η επιχείρηση της 1ης Μαΐου 2026, όταν η ισπανική Guardia Civil εντόπισε τουλάχιστον 30 τόνους κοκαΐνης στο φορτηγό πλοίο Arconian.Η αξία του φορτίου εκτιμήθηκε από το ανώτατο ποινικό δικαστήριο της Ισπανίας σε 812 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας την υπόθεση μία από τις μεγαλύτερες κατασχέσεις ναρκωτικών που έχουν καταγραφεί στη χώρα.Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Μάγκνους Μπρούνερ έχει αναφερθεί στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας με ειδικούς και ιδιωτικές εταιρείες, προκειμένου να περιοριστεί η πρόσβαση των εγκληματικών οργανώσεων στον εξοπλισμό που χρησιμοποιούν για τις θαλάσσιες μεταφορές.Ωστόσο, η συνεχής προσαρμογή των κυκλωμάτων καθιστά δύσκολη την οριστική αντιμετώπιση του φαινομένου. Η εξάρθρωση μιας διαδρομής δεν σημαίνει απαραίτητα και τη διάλυση του δικτύου, καθώς οι οργανώσεις έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν γρήγορα τη δραστηριότητά τους σε διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές.Το ζητούμενο για τις ευρωπαϊκές Αρχές είναι πλέον η αντιμετώπιση όχι μόνο των επιμέρους φορτίων, αλλά και των οργανωμένων δικτύων που εξασφαλίζουν τη μεταφορά, τον ανεφοδιασμό και τη διανομή της κοκαΐνης σε ολόκληρη την ήπειρο.