Ξέσπασε καβγάς μεταξύ θαυμαστών σε συναυλία της Κριστίνα Αγκιλέρα στο Περού, ένας άντρας απομακρύνθηκε με αίματα στο πρόσωπο, δείτε βίντεο
Ξέσπασε καβγάς μεταξύ θαυμαστών σε συναυλία της Κριστίνα Αγκιλέρα στο Περού, ένας άντρας απομακρύνθηκε με αίματα στο πρόσωπο, δείτε βίντεο
Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η τραγουδίστρια ερμήνευε το «Beautiful»
Καβγάς ξέσπασε μεταξύ θαυμαστών κατά τη διάρκεια συναυλίας της Κριστίνα Αγκιλέρα στο Περού, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο την ώρα που η τραγουδίστρια ερμήνευε το «Beautiful».
Στο κλιπ που τράβηξε ένας από τους θεατές που έδωσε το παρών στο Εθνικό Στάδιο της Λίμα για να παρακολουθήσει την τραγουδίστρια, η οποία ήταν η βασική καλλιτέχνιδα του Sound Music Fest «Golden Years Edition», φαίνεται ένας άντρας να γρονθοκοπεί ένα άλλο άτομο κοντά στη σκηνή, ενώ τουλάχιστον τρεις ακόμη παρευρισκόμενοι προσπαθούν να τον συγκρατήσουν.
Στη συνέχεια, οι εμπλεκόμενοι φαίνεται πως ενώ πάλευαν, έπεσαν στο έδαφος και γύρω τους σχηματίστηκε ένας κύκλος μέσα στο πλήθος.
Δείτε το βίντεο
Όλο και περισσότεροι θεατές προσπάθησαν να σταματήσουν τον καβγά και όταν τελικά τα κατάφεραν, ένας από τους εμπλεκόμενους, ο οποίος είχε αίματα στο πρόσωπό του, απομακρύνθηκε, με την ένταση να περιορίζεται τελικά, σύμφωνα με το TMZ.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τον καβγά, ενώ οι διοργανωτές της εκδήλωσης έχουν ερωτηθεί για το περιστατικό, χωρίς να έχουν απαντήσει.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στο κλιπ που τράβηξε ένας από τους θεατές που έδωσε το παρών στο Εθνικό Στάδιο της Λίμα για να παρακολουθήσει την τραγουδίστρια, η οποία ήταν η βασική καλλιτέχνιδα του Sound Music Fest «Golden Years Edition», φαίνεται ένας άντρας να γρονθοκοπεί ένα άλλο άτομο κοντά στη σκηνή, ενώ τουλάχιστον τρεις ακόμη παρευρισκόμενοι προσπαθούν να τον συγκρατήσουν.
Στη συνέχεια, οι εμπλεκόμενοι φαίνεται πως ενώ πάλευαν, έπεσαν στο έδαφος και γύρω τους σχηματίστηκε ένας κύκλος μέσα στο πλήθος.
Δείτε το βίντεο
Όλο και περισσότεροι θεατές προσπάθησαν να σταματήσουν τον καβγά και όταν τελικά τα κατάφεραν, ένας από τους εμπλεκόμενους, ο οποίος είχε αίματα στο πρόσωπό του, απομακρύνθηκε, με την ένταση να περιορίζεται τελικά, σύμφωνα με το TMZ.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε τον καβγά, ενώ οι διοργανωτές της εκδήλωσης έχουν ερωτηθεί για το περιστατικό, χωρίς να έχουν απαντήσει.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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