Παππούς έγινε ο Γκόρντον Ράμσεϊ, η κόρη του έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, το ελληνικό όνομα που της έδωσαν
Παππούς έγινε ο Γκόρντον Ράμσεϊ, η κόρη του έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, το ελληνικό όνομα που της έδωσαν
H Χόλι Ράμσεϊ και ο Ολυμπιονίκης Άνταμ Πίτι απέκτησαν μια κόρη στην οποία έδωσαν το όνομα Δάφνη Τζουν
Παππούς έγινε ο Γκόρντον Ράμσεϊ, καθώς η κόρη του, Χόλι, έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί με τον Άνταμ Πίτι, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον γάμο τους.
Η 26χρονη influencer και ο 31χρονος Ολυμπιονίκης της κολύμβησης ανακοίνωσαν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου ότι απέκτησαν ένα κοριτσάκι, στο οποίο έδωσαν το όνομα Δάφνη Τζουν. Ο Άνταμ Πίτι έχει ήδη έναν γιο, τον Τζορτζ, από προηγούμενη σχέση του που τερματίστηκε 2022.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στο Αβαείο του Μπαθ, έπειτα από μια έντονη διαμάχη με την οικογένεια του Πίτι, η οποία είχε ως αποτέλεσμα οι γονείς του αθλητή να μην παραστούν στον γάμο.
Ανακοινώνοντας τη γέννηση της κόρης της μέσω Instagram, η Χόλι έγραψε: «Δάφνη Τζουν Ράμσεϊ-Πίτι, καλώς ήρθες στον κόσμο, 25/11/2026. Θα είσαι για πάντα το όμορφο κοριτσάκι μας και η μικρή αδελφή του Τζορτζ. Ευχαριστούμε όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τις μαίες που φρόντισαν να είμαστε ασφαλείς, υγιείς και ευτυχισμένοι. Θα τους είμαστε για πάντα ευγνώμονες».
Δείτε την ανάρτησή της
Την περασμένη εβδομάδα, ο διάσημος σεφ είχε αναφερθεί στην κόρη του κατά τη διάρκεια της τελετής προς τιμήν του στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, στην οποία εκείνη δεν μπόρεσε να παραστεί, καθώς απείχε μόλις λίγες ημέρες από τον τοκετό. «Η οικογένεια Ράμσεϊ μεγαλώνει. Σε λίγες ημέρες θα υποδεχθούμε το πρώτο μας εγγόνι», είχε δηλώσει τη μέρα που απέκτησε το δικό του αστέρι.
Η ευχάριστη είδηση ήρθε την ίδια ημέρα που ανακοινώθηκε ότι ο Γκόρντον Ράμσεϊ θα αναλάβει τον ρόλο του κεντρικού παρουσιαστή της εκπομπής αυτοκινήτου «Top Gear», η οποία επιστρέφει στην τηλεόραση.
Η 26χρονη influencer και ο 31χρονος Ολυμπιονίκης της κολύμβησης ανακοίνωσαν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου ότι απέκτησαν ένα κοριτσάκι, στο οποίο έδωσαν το όνομα Δάφνη Τζουν. Ο Άνταμ Πίτι έχει ήδη έναν γιο, τον Τζορτζ, από προηγούμενη σχέση του που τερματίστηκε 2022.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στο Αβαείο του Μπαθ, έπειτα από μια έντονη διαμάχη με την οικογένεια του Πίτι, η οποία είχε ως αποτέλεσμα οι γονείς του αθλητή να μην παραστούν στον γάμο.
Ανακοινώνοντας τη γέννηση της κόρης της μέσω Instagram, η Χόλι έγραψε: «Δάφνη Τζουν Ράμσεϊ-Πίτι, καλώς ήρθες στον κόσμο, 25/11/2026. Θα είσαι για πάντα το όμορφο κοριτσάκι μας και η μικρή αδελφή του Τζορτζ. Ευχαριστούμε όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τις μαίες που φρόντισαν να είμαστε ασφαλείς, υγιείς και ευτυχισμένοι. Θα τους είμαστε για πάντα ευγνώμονες».
Δείτε την ανάρτησή της
Την περασμένη εβδομάδα, ο διάσημος σεφ είχε αναφερθεί στην κόρη του κατά τη διάρκεια της τελετής προς τιμήν του στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ, στην οποία εκείνη δεν μπόρεσε να παραστεί, καθώς απείχε μόλις λίγες ημέρες από τον τοκετό. «Η οικογένεια Ράμσεϊ μεγαλώνει. Σε λίγες ημέρες θα υποδεχθούμε το πρώτο μας εγγόνι», είχε δηλώσει τη μέρα που απέκτησε το δικό του αστέρι.
Η ευχάριστη είδηση ήρθε την ίδια ημέρα που ανακοινώθηκε ότι ο Γκόρντον Ράμσεϊ θα αναλάβει τον ρόλο του κεντρικού παρουσιαστή της εκπομπής αυτοκινήτου «Top Gear», η οποία επιστρέφει στην τηλεόραση.
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