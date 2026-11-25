Ένοχη στις ΗΠΑ η Huawei για κλοπή εμπορικών μυστικών και παραβίαση κυρώσεων κατά του Ιράν: Επιχείρηση καταστολής κινεζικών εταιρειών, καταγγέλλει το Πεκίνο
Ένοχη στις ΗΠΑ η Huawei για κλοπή εμπορικών μυστικών και παραβίαση κυρώσεων κατά του Ιράν: Επιχείρηση καταστολής κινεζικών εταιρειών, καταγγέλλει το Πεκίνο
Αμερικανικό δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κινεζικό κολοσσό για τραπεζική απάτη και συνωμοσία με στόχο την κλοπή τεχνολογίας - Η Huawei προαναγγέλλει έφεση - Το χρονικό της υπόθεσης από το 2018 και η σύλληψη της κόρης του ιδρυτή
Ένοχη για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων η τραπεζική απάτη, η παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν και η συνωμοσία με στόχο την κλοπή εμπορικών μυστικών από αμερικανικές εταιρείες, κρίθηκε η κινεζική εταιρεία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Huawei από σώμα ενόρκων στη Νέα Υόρκη.
Η απόφαση εκδόθηκε την Τρίτη από ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μπρούκλιν, έπειτα από μια πολύμηνη δικαστική διαδικασία, σε μια υπόθεση που ξεκίνησε το 2018 και έχει αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα σημεία αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου στον τομέα της τεχνολογίας.
Σύμφωνα με το Reuters, οι ένορκοι έκριναν τη Huawei ένοχη για 10 από τις 12 κατηγορίες που αντιμετώπιζε, μεταξύ των οποίων τραπεζική απάτη, ηλεκτρονική απάτη, παραβίαση κυρώσεων και συνωμοσία για την απόσπαση εμπορικών μυστικών.
Αντίθετα, η εταιρεία απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες της συνωμοσίας για παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, η τελευταία εκ των οποίων βασιζόταν στον ισχυρισμό ότι η Huawei λειτουργούσε ως οργανωμένη εγκληματική επιχείρηση.
«Η κινεζική κυβέρνηση αντιτίθεται σθεναρά στην καταστολή και στον περιορισμό των κινεζικών εταιρειών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστηρίζει αποφασιστικά τις κινεζικές επιχειρήσεις στην προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων τους», δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκούο Τζιακούν, κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Πεκίνο.
Η ανακοίνωση της ποινής έχει οριστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου 2027, από την ομοσπονδιακή δικαστή Αν Ντόνελι, χωρίς να έχει ακόμη διευκρινιστεί το ύψος των οικονομικών κυρώσεων που ενδέχεται να επιβληθούν στην κινεζική εταιρεία.
Ο συνήγορος της Huawei, Μπράιαν Χέμπερλιγκ, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι απογοητευμένη από την καταδικαστική απόφαση, αλλά υποστήριξε ότι η απαλλαγή από την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση δικαιώνει την προσήλωσή της στην τήρηση της νομοθεσίας. «Οπωσδήποτε θα ασκήσουμε έφεση», είπε στους δημοσιογράφους. Ερωτηθείς για το ύψος των ενδεχόμενων προστίμων, απάντησε ότι είναι πρόωρο να γίνει οποιαδήποτε εκτίμηση, σημειώνοντας πάντως ότι η απαλλαγή από τη συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις τελικές οικονομικές συνέπειες.
Από την πλευρά του, ο Αμερικανός εισαγγελέας Τζόζεφ Νοτσέλα δήλωσε ότι «ελάχιστα εγκλήματα είναι τόσο σοβαρά όσο η πολυετής πρακτική της Huawei να θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, να παραβιάζει τους κανόνες του αμερικανικού εμπορίου και να παρεμποδίζει την εφαρμογή της αμερικανικής νομοθεσίας».
Η Huawei, σε ανακοίνωσή της, επέμεινε ότι οι κατηγορίες για τις οποίες καταδικάστηκε στερούνται νομικής και πραγματικής βάσης. Υποστήριξε, επίσης, ότι οι πέντε διαφορές που επικαλέστηκαν οι εισαγγελείς σχετικά με εμπορικά μυστικά είχαν επιλυθεί ως αστικές υποθέσεις κατά τις προηγούμενες δύο δεκαετίες.
Σύμφωνα με την εταιρεία, κανένα δικαστήριο δεν την είχε κρίνει στο παρελθόν υπεύθυνη για εσκεμμένη υπεξαίρεση πνευματικής ιδιοκτησίας ούτε της είχε επιβάλει αποζημιώσεις για κλοπή εμπορικών μυστικών.
Η αρχική κατηγορία υποστήριζε ότι η εταιρεία είχε αποκρύψει την πραγματική έκταση των συναλλαγών της με την Τεχεράνη, επιτρέποντας τη μεταφορά χρημάτων μέσω του διεθνούς τραπεζικού συστήματος κατά παράβαση των αμερικανικών κυρώσεων.
Το 2019, η κυβέρνηση των ΗΠΑ συμπεριέλαβε τη Huawei σε ειδική εμπορική μαύρη λίστα, περιορίζοντας την πρόσβασή της σε αμερικανική τεχνολογία, λόγω ανησυχιών για ενδεχόμενους κινδύνους στην εθνική ασφάλεια.
Κατά τη διάρκεια της δίκης εξετάστηκαν και δημοσιεύματα του Reuters από το 2012 και το 2013, τα οποία είχαν αποκαλύψει επιχειρηματικές δραστηριότητες της Huawei στο Ιράν. «Αφού τα μέσα ενημέρωσης άρχισαν να θέτουν ερωτήματα για τις δραστηριότητες της Huawei στο Ιράν, ξεκίνησαν να κάνουν το ίδιο και οι τράπεζες που συνεργάζονταν μαζί της», δήλωσε η εισαγγελέας Μέρεντιθ Άρφα, κατά την αγόρευσή της την περασμένη εβδομάδα.
Το κατηγορητήριο του 2018 ανέφερε ότι η Huawei είχε παραπλανήσει τις τράπεζες HSBC, Standard Chartered και BNP Paribas σχετικά με τις επιχειρηματικές της συναλλαγές στο Ιράν.
Η υπεράσπιση αντέτεινε ότι τα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα γνώριζαν τις δραστηριότητες της εταιρείας στη χώρα και ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για να διατηρήσουν τη Huawei ως πελάτη.
Οι αμερικανικές αρχές την κατηγορούσαν ότι είχε παραπλανήσει στέλεχος της HSBC σχετικά με τις δραστηριότητες της Huawei στο Ιράν, προκειμένου να διευκολύνει τη μεταφορά δολαρίων προς και από τη χώρα, παρά τις αμερικανικές κυρώσεις.
Η Μενγκ αντιστάθηκε στην έκδοσή της στις ΗΠΑ για σχεδόν τρία χρόνια, μέχρι που κατέληξε σε συμφωνία αναστολής της ποινικής δίωξης με τις αμερικανικές αρχές. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Κίνα, όπου έγινε δεκτή με ιδιαίτερα θερμό τρόπο, ενώ οι κατηγορίες σε βάρος της αποσύρθηκαν. Η ίδια δεν κατέθεσε στη δίκη της Huawei, ωστόσο ενώπιον του δικαστηρίου εμφανίστηκε τραπεζικό στέλεχος της HSBC με το οποίο είχε συναντηθεί το 2013.
Οι εισαγγελείς παρουσίασαν επίσης δήλωση που συνόδευε τη συμφωνία της Μενγκ με τις αμερικανικές αρχές, στην οποία αναγνώριζε ότι είχε προβεί σε ψευδείς δηλώσεις προς την HSBC σχετικά με τις δραστηριότητες της Huawei στο Ιράν.
Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελείς επιχείρησαν να αποδείξουν ότι η Huawei είχε αποκτήσει παράνομα πηγαίο κώδικα από τη Cisco Systems, ο οποίος χρησιμοποιούνταν στους δρομολογητές δικτύων της εταιρείας, καθώς και τεχνολογία κεραιών από την εταιρεία τηλεπικοινωνιών Quintel. Επιπλέον, υποστήριξαν ότι η Huawei είχε προσλάβει πανεπιστημιακό καθηγητή προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε πλακέτα ηλεκτρονικού κυκλώματος που είχε αναπτύξει η εταιρεία ημιαγωγών CNEX.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε βίντεο που παρουσιάστηκε στους ενόρκους και το οποίο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, έδειχνε εργαζόμενο της Huawei να αφαιρεί εξάρτημα από ρομπότ δοκιμών της T-Mobile και να το τοποθετεί στο σακίδιό του. Στο δικαστήριο παρουσιάστηκε ακόμη περιστατικό κατά το οποίο μηχανικός της Huawei φέρεται να εισήλθε κρυφά σε εκθεσιακό περίπτερο της Fujitsu, στη διάρκεια εμπορικής έκθεσης, προκειμένου να φωτογραφίσει μία συσκευή.
Η εισαγγελική πλευρά υποστήριξε ότι τα περιστατικά αυτά αποτελούσαν μέρος μιας ευρύτερης πρακτικής απόκτησης τεχνογνωσίας από ανταγωνιστικές επιχειρήσεις χωρίς την απαραίτητη άδεια.
Αντίθετα, ο συνήγορος της Huawei, Μπράιαν Χέμπερλιγκ, κατηγόρησε τους εισαγγελείς ότι είχαν επιλέξει αποσπασματικά ορισμένα μεμονωμένα περιστατικά, επιχειρώντας να τα παρουσιάσουν ως αποδείξεις μιας συνωμοσίας που διήρκεσε 20 χρόνια. Κατά την τελική αγόρευσή του, υποστήριξε ότι η επιτυχία της Huawei δεν προήλθε από παράνομες πρακτικές, αλλά από «σκληρή δουλειά, καινοτομία και επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη».
Η κινεζική εταιρεία έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της, αναπτύσσοντας ισχυρή παρουσία σε νέους τεχνολογικούς τομείς και διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες της Κίνας να ενισχύσει την εγχώρια βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης.
Η Huawei απασχολεί περισσότερους από 200.000 εργαζομένους και δραστηριοποιείται σε περίπου 170 χώρες. Σε ανακοίνωσή της μετά την ετυμηγορία, υπογράμμισε ότι παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση της σταθερότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη.
Η απόφαση εκδόθηκε την Τρίτη από ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μπρούκλιν, έπειτα από μια πολύμηνη δικαστική διαδικασία, σε μια υπόθεση που ξεκίνησε το 2018 και έχει αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα σημεία αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου στον τομέα της τεχνολογίας.
Σύμφωνα με το Reuters, οι ένορκοι έκριναν τη Huawei ένοχη για 10 από τις 12 κατηγορίες που αντιμετώπιζε, μεταξύ των οποίων τραπεζική απάτη, ηλεκτρονική απάτη, παραβίαση κυρώσεων και συνωμοσία για την απόσπαση εμπορικών μυστικών.
Αντίθετα, η εταιρεία απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες της συνωμοσίας για παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, η τελευταία εκ των οποίων βασιζόταν στον ισχυρισμό ότι η Huawei λειτουργούσε ως οργανωμένη εγκληματική επιχείρηση.
Αντιδρά το Πεκίνο: «Οι ΗΠΑ επιχειρούν να καταστείλουν τις κινεζικές εταιρείες»Η ετυμηγορία προκάλεσε την αντίδραση της κινεζικής κυβέρνησης, η οποία κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιχειρούν να περιορίσουν την ανάπτυξη κινεζικών επιχειρήσεων.
«Η κινεζική κυβέρνηση αντιτίθεται σθεναρά στην καταστολή και στον περιορισμό των κινεζικών εταιρειών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστηρίζει αποφασιστικά τις κινεζικές επιχειρήσεις στην προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων τους», δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκούο Τζιακούν, κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων στο Πεκίνο.
Η Huawei προαναγγέλλει έφεση – Τον Σεπτέμβριο του 2027 η ανακοίνωση της ποινήςΗ δίκη διήρκεσε πάνω από δύο μήνες, με τους εισαγγελείς να καλούν περισσότερους από 60 μάρτυρες και την υπεράσπιση να παρουσιάζει 15.
Η ανακοίνωση της ποινής έχει οριστεί για τις 14 Σεπτεμβρίου 2027, από την ομοσπονδιακή δικαστή Αν Ντόνελι, χωρίς να έχει ακόμη διευκρινιστεί το ύψος των οικονομικών κυρώσεων που ενδέχεται να επιβληθούν στην κινεζική εταιρεία.
Ο συνήγορος της Huawei, Μπράιαν Χέμπερλιγκ, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι απογοητευμένη από την καταδικαστική απόφαση, αλλά υποστήριξε ότι η απαλλαγή από την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση δικαιώνει την προσήλωσή της στην τήρηση της νομοθεσίας. «Οπωσδήποτε θα ασκήσουμε έφεση», είπε στους δημοσιογράφους. Ερωτηθείς για το ύψος των ενδεχόμενων προστίμων, απάντησε ότι είναι πρόωρο να γίνει οποιαδήποτε εκτίμηση, σημειώνοντας πάντως ότι η απαλλαγή από τη συγκεκριμένη κατηγορία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις τελικές οικονομικές συνέπειες.
Από την πλευρά του, ο Αμερικανός εισαγγελέας Τζόζεφ Νοτσέλα δήλωσε ότι «ελάχιστα εγκλήματα είναι τόσο σοβαρά όσο η πολυετής πρακτική της Huawei να θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, να παραβιάζει τους κανόνες του αμερικανικού εμπορίου και να παρεμποδίζει την εφαρμογή της αμερικανικής νομοθεσίας».
Η Huawei, σε ανακοίνωσή της, επέμεινε ότι οι κατηγορίες για τις οποίες καταδικάστηκε στερούνται νομικής και πραγματικής βάσης. Υποστήριξε, επίσης, ότι οι πέντε διαφορές που επικαλέστηκαν οι εισαγγελείς σχετικά με εμπορικά μυστικά είχαν επιλυθεί ως αστικές υποθέσεις κατά τις προηγούμενες δύο δεκαετίες.
Σύμφωνα με την εταιρεία, κανένα δικαστήριο δεν την είχε κρίνει στο παρελθόν υπεύθυνη για εσκεμμένη υπεξαίρεση πνευματικής ιδιοκτησίας ούτε της είχε επιβάλει αποζημιώσεις για κλοπή εμπορικών μυστικών.
Πώς ξεκίνησε η υπόθεση – Οι συναλλαγές με το Ιράν και οι τράπεζεςΗ δικαστική υπόθεση ξεκίνησε το 2018, όταν οι αμερικανικές αρχές άρχισαν να διερευνούν κατά πόσον η Huawei είχε παραπλανήσει διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της στο Ιράν.
Η αρχική κατηγορία υποστήριζε ότι η εταιρεία είχε αποκρύψει την πραγματική έκταση των συναλλαγών της με την Τεχεράνη, επιτρέποντας τη μεταφορά χρημάτων μέσω του διεθνούς τραπεζικού συστήματος κατά παράβαση των αμερικανικών κυρώσεων.
Το 2019, η κυβέρνηση των ΗΠΑ συμπεριέλαβε τη Huawei σε ειδική εμπορική μαύρη λίστα, περιορίζοντας την πρόσβασή της σε αμερικανική τεχνολογία, λόγω ανησυχιών για ενδεχόμενους κινδύνους στην εθνική ασφάλεια.
Κατά τη διάρκεια της δίκης εξετάστηκαν και δημοσιεύματα του Reuters από το 2012 και το 2013, τα οποία είχαν αποκαλύψει επιχειρηματικές δραστηριότητες της Huawei στο Ιράν. «Αφού τα μέσα ενημέρωσης άρχισαν να θέτουν ερωτήματα για τις δραστηριότητες της Huawei στο Ιράν, ξεκίνησαν να κάνουν το ίδιο και οι τράπεζες που συνεργάζονταν μαζί της», δήλωσε η εισαγγελέας Μέρεντιθ Άρφα, κατά την αγόρευσή της την περασμένη εβδομάδα.
Το κατηγορητήριο του 2018 ανέφερε ότι η Huawei είχε παραπλανήσει τις τράπεζες HSBC, Standard Chartered και BNP Paribas σχετικά με τις επιχειρηματικές της συναλλαγές στο Ιράν.
Η υπεράσπιση αντέτεινε ότι τα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα γνώριζαν τις δραστηριότητες της εταιρείας στη χώρα και ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για να διατηρήσουν τη Huawei ως πελάτη.
Η σύλληψη της κόρης του ιδρυτή της Huawei που προκάλεσε διπλωματική κρίσηΚεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση υπήρξε η Μενγκ Γουανζού, οικονομική διευθύντρια της Huawei και κόρη του ιδρυτή της εταιρείας. Τον Δεκέμβριο του 2018, η Μενγκ συνελήφθη στον Καναδά, βάσει αμερικανικού εντάλματος, προκαλώντας σοβαρή διπλωματική κρίση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Κίνας και Καναδά.
Οι αμερικανικές αρχές την κατηγορούσαν ότι είχε παραπλανήσει στέλεχος της HSBC σχετικά με τις δραστηριότητες της Huawei στο Ιράν, προκειμένου να διευκολύνει τη μεταφορά δολαρίων προς και από τη χώρα, παρά τις αμερικανικές κυρώσεις.
Η Μενγκ αντιστάθηκε στην έκδοσή της στις ΗΠΑ για σχεδόν τρία χρόνια, μέχρι που κατέληξε σε συμφωνία αναστολής της ποινικής δίωξης με τις αμερικανικές αρχές. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Κίνα, όπου έγινε δεκτή με ιδιαίτερα θερμό τρόπο, ενώ οι κατηγορίες σε βάρος της αποσύρθηκαν. Η ίδια δεν κατέθεσε στη δίκη της Huawei, ωστόσο ενώπιον του δικαστηρίου εμφανίστηκε τραπεζικό στέλεχος της HSBC με το οποίο είχε συναντηθεί το 2013.
Οι εισαγγελείς παρουσίασαν επίσης δήλωση που συνόδευε τη συμφωνία της Μενγκ με τις αμερικανικές αρχές, στην οποία αναγνώριζε ότι είχε προβεί σε ψευδείς δηλώσεις προς την HSBC σχετικά με τις δραστηριότητες της Huawei στο Ιράν.
Οι κατηγορίες για κλοπή τεχνολογίας από Cisco, T-Mobile και άλλες εταιρείεςΤο 2020, οι αμερικανικές αρχές διεύρυναν το κατηγορητήριο, προσθέτοντας ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους η Huawei συμμετείχε επί δύο δεκαετίες σε οργανωμένη προσπάθεια απόσπασης εμπορικών μυστικών από αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας.
Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελείς επιχείρησαν να αποδείξουν ότι η Huawei είχε αποκτήσει παράνομα πηγαίο κώδικα από τη Cisco Systems, ο οποίος χρησιμοποιούνταν στους δρομολογητές δικτύων της εταιρείας, καθώς και τεχνολογία κεραιών από την εταιρεία τηλεπικοινωνιών Quintel. Επιπλέον, υποστήριξαν ότι η Huawei είχε προσλάβει πανεπιστημιακό καθηγητή προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε πλακέτα ηλεκτρονικού κυκλώματος που είχε αναπτύξει η εταιρεία ημιαγωγών CNEX.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε βίντεο που παρουσιάστηκε στους ενόρκους και το οποίο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, έδειχνε εργαζόμενο της Huawei να αφαιρεί εξάρτημα από ρομπότ δοκιμών της T-Mobile και να το τοποθετεί στο σακίδιό του. Στο δικαστήριο παρουσιάστηκε ακόμη περιστατικό κατά το οποίο μηχανικός της Huawei φέρεται να εισήλθε κρυφά σε εκθεσιακό περίπτερο της Fujitsu, στη διάρκεια εμπορικής έκθεσης, προκειμένου να φωτογραφίσει μία συσκευή.
Η εισαγγελική πλευρά υποστήριξε ότι τα περιστατικά αυτά αποτελούσαν μέρος μιας ευρύτερης πρακτικής απόκτησης τεχνογνωσίας από ανταγωνιστικές επιχειρήσεις χωρίς την απαραίτητη άδεια.
Αντίθετα, ο συνήγορος της Huawei, Μπράιαν Χέμπερλιγκ, κατηγόρησε τους εισαγγελείς ότι είχαν επιλέξει αποσπασματικά ορισμένα μεμονωμένα περιστατικά, επιχειρώντας να τα παρουσιάσουν ως αποδείξεις μιας συνωμοσίας που διήρκεσε 20 χρόνια. Κατά την τελική αγόρευσή του, υποστήριξε ότι η επιτυχία της Huawei δεν προήλθε από παράνομες πρακτικές, αλλά από «σκληρή δουλειά, καινοτομία και επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη».
Τι σηματοδοτεί η καταδίκη για τη HuaweiΠαρά τη σοβαρότητα της δικαστικής απόφασης, αναλυτές επισημαίνουν ότι η υπόθεση δεν έχει μέχρι στιγμής υπονομεύσει ουσιαστικά την επιχειρηματική δραστηριότητα της Huawei.
Η κινεζική εταιρεία έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της, αναπτύσσοντας ισχυρή παρουσία σε νέους τεχνολογικούς τομείς και διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες της Κίνας να ενισχύσει την εγχώρια βιομηχανία τεχνητής νοημοσύνης.
Η Huawei απασχολεί περισσότερους από 200.000 εργαζομένους και δραστηριοποιείται σε περίπου 170 χώρες. Σε ανακοίνωσή της μετά την ετυμηγορία, υπογράμμισε ότι παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση της σταθερότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα