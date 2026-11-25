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Αιφνιδιαστική απεργία στην Eurostar: Ακυρώσεις και καθυστερήσεις δρομολογίων μεταξύ Παρισιού και Λονδίνου
Αιφνιδιαστική απεργία στην Eurostar: Ακυρώσεις και καθυστερήσεις δρομολογίων μεταξύ Παρισιού και Λονδίνου
Τουλάχιστον πέντε δρομολόγια, είχαν ήδη ακυρωθεί από τις πρωινές ώρες, ενώ καθυστερήσεις που συνδέονται άμεσα με την απεργία καταγράφονται και στις Βρυξέλλες
Σημαντικά προβλήματα στις σιδηροδρομικές συνδέσεις μεταξύ Παρισιού και Λονδίνου προκαλεί η αιφνιδιαστική απεργία των εργαζομένων της Eurostar σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, με βασικό αίτημα την αύξηση των αποδοχών τους.
Σύμφωνα με το BFMTV, λόγω της απεργίας, δεν είναι πλέον δυνατή η κράτηση εισιτηρίων για τα σημερινά δρομολόγια μεταξύ της γαλλικής και της βρετανικής πρωτεύουσας μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας.
«Λόγω μιας απρόβλεπτης απεργίας σήμερα, καταγράφονται ακυρώσεις και σημαντικές διαταραχές στα δρομολόγιά μας που συνδέουν το Λονδίνο με το Παρίσι. Ενδέχεται να επηρεαστούν και άλλες γραμμές. Σας συνιστούμε να μεταφέρετε το ταξίδι σας σε άλλη ημερομηνία» αναφέρει η Eurostar στην ιστοσελίδα της.
Στην κινητοποίηση συμμετέχουν εργαζόμενοι στον σιδηροδρομικό σταθμό Γκαρ ντι Νορ του Παρισιού, καθώς και στον σταθμό Μιντί των Βρυξελλών.
Τουλάχιστον πέντε δρομολόγια, με αριθμούς 9009, 9013, 9004, 9008 και 9015, είχαν ήδη ακυρωθεί από τις πρωινές ώρες, ενώ καθυστερήσεις που συνδέονται άμεσα με την απεργία καταγράφονται και στις Βρυξέλλες.
Σε ανακοίνωσή της, η Eurostar διευκρίνισε ότι ενημερώθηκε για την απεργιακή κινητοποίηση «κατά τη διάρκεια της νύχτας».
Παρότι η απεργία επηρεάζει κυρίως τα δρομολόγια μεταξύ Παρισιού και Λονδίνου, η εταιρεία προειδοποιεί ότι ενδέχεται να υπάρξουν έμμεσες επιπτώσεις και στις υπόλοιπες σιδηροδρομικές συνδέσεις της. Οι επιβάτες των οποίων τα δρομολόγια έχουν ακυρωθεί μπορούν είτε να μεταφέρουν το ταξίδι τους σε άλλη ημερομηνία είτε να λάβουν πλήρη επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου τους.
«Ζητάμε από τους πελάτες μας να μην προσέρχονται στους σταθμούς εάν το δρομολόγιό τους έχει ακυρωθεί, καθώς δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν», τονίζει η Eurostar.
Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη από το επιβατικό κοινό, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών τόσο στους σταθμούς όσο και μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.
Σύμφωνα με το BFMTV, λόγω της απεργίας, δεν είναι πλέον δυνατή η κράτηση εισιτηρίων για τα σημερινά δρομολόγια μεταξύ της γαλλικής και της βρετανικής πρωτεύουσας μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας.
«Λόγω μιας απρόβλεπτης απεργίας σήμερα, καταγράφονται ακυρώσεις και σημαντικές διαταραχές στα δρομολόγιά μας που συνδέουν το Λονδίνο με το Παρίσι. Ενδέχεται να επηρεαστούν και άλλες γραμμές. Σας συνιστούμε να μεταφέρετε το ταξίδι σας σε άλλη ημερομηνία» αναφέρει η Eurostar στην ιστοσελίδα της.
Στην κινητοποίηση συμμετέχουν εργαζόμενοι στον σιδηροδρομικό σταθμό Γκαρ ντι Νορ του Παρισιού, καθώς και στον σταθμό Μιντί των Βρυξελλών.
Τουλάχιστον πέντε δρομολόγια, με αριθμούς 9009, 9013, 9004, 9008 και 9015, είχαν ήδη ακυρωθεί από τις πρωινές ώρες, ενώ καθυστερήσεις που συνδέονται άμεσα με την απεργία καταγράφονται και στις Βρυξέλλες.
Σε ανακοίνωσή της, η Eurostar διευκρίνισε ότι ενημερώθηκε για την απεργιακή κινητοποίηση «κατά τη διάρκεια της νύχτας».
Παρότι η απεργία επηρεάζει κυρίως τα δρομολόγια μεταξύ Παρισιού και Λονδίνου, η εταιρεία προειδοποιεί ότι ενδέχεται να υπάρξουν έμμεσες επιπτώσεις και στις υπόλοιπες σιδηροδρομικές συνδέσεις της. Οι επιβάτες των οποίων τα δρομολόγια έχουν ακυρωθεί μπορούν είτε να μεταφέρουν το ταξίδι τους σε άλλη ημερομηνία είτε να λάβουν πλήρη επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου τους.
«Ζητάμε από τους πελάτες μας να μην προσέρχονται στους σταθμούς εάν το δρομολόγιό τους έχει ακυρωθεί, καθώς δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν», τονίζει η Eurostar.
Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη από το επιβατικό κοινό, διαβεβαιώνοντας ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών τόσο στους σταθμούς όσο και μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.
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