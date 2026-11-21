«Ο χρόνος τελειώνει»: Γιατί ο Τραμπ πιέζει Μόσχα και Κίεβο για συμφωνία πριν αναλάβουν οι Δημοκρατικοί το Κογκρέσο
«Ο χρόνος τελειώνει»: Γιατί ο Τραμπ πιέζει Μόσχα και Κίεβο για συμφωνία πριν αναλάβουν οι Δημοκρατικοί το Κογκρέσο
Η Ουάσιγκτον προειδοποιεί τη Μόσχα ότι οι όροι μπορεί να αλλάξουν, ενώ το Κίεβο φοβάται πιέσεις για υποχώρηση από το Ντονμπάς, που θα ανακηρύξει νικητή τον Πούτιν - Οι προτάσεις για μεταπολεμική ασφάλεια τύπου ΝΑΤΟ και η σύνοδος των G20 στο Μαϊάμι
Το ξεκίνημα της νέας χρονιάς φαίνεται πως έχει θέσει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ως το μέγιστο χρονικό σημείο στο οποίο θέλει να έχει τακτοποιήσει τον πόλεμο της Ουκρανίας, καθώς τότε θα αναλάβουν οι Δημοκρατικοί τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου.
Οι απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, έστειλαν τελεσίγραφο στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές - Ρωσία και Ουκρανια - ότι ο πρόσφατος γύρος συνομιλιών μπορεί να είναι η τελευταία ρεαλιστική ευκαιρία για συμφωνία πριν αλλάξουν οι πολιτικοί συσχετισμοί στην Ουάσιγκτον. Στο Κίεβο, ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι η πίεση του χρόνου μπορεί να οδηγήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε διευθέτηση με τους όρους της Μόσχας.
Η αμερικανική κυβέρνηση έχει γνωστοποιήσει το χρονοδιάγραμμα σε Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με τέσσερα πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες και τα οποία επικαλούνται οι Financial Times. Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ μετέφεραν το μήνυμα του επείγοντος στις επαφές τους στη Μόσχα, στο Δουβλίνο και στο Βερολίνο. «Οι Αμερικανοί βιάζονται, ο Πούτιν δεν βιάζεται καθόλου», είπε Ευρωπαίος αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας, αποτυπώνοντας την εικόνα που έχει διαμορφωθεί. Μάλιστα, σύμφωνα με ανώτερες Αμερικανικές πηγές, ο Τραμπ πιστεύει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους εάν η συμφωνία κλείσει πριν από τον Ιανουάριο.
Από την ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα στον Λευκό Οίκο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει περιορίσει την αμερικανική στρατιωτική και οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία, παρότι η στήριξή της εξακολουθεί να βρίσκει υποστηρικτές και στα δύο κόμματα. Με τον έλεγχο της νομοθετικής ατζέντας, οι Δημοκρατικοί θα μπορούν να θέτουν σε ψηφοφορία νέες προτάσεις βοήθειας και να αναζητούν τις ψήφους Ρεπουμπλικανών που θα χρειάζονταν για να υπερβούν ενδεχόμενο προεδρικό βέτο. Πιθανές έρευνες και ακροάσεις στο Κογκρέσο για τους Αμερικανούς απεσταλμένους και τις επαφές της κυβέρνησης με το Κρεμλίνο θα μπορούσαν επίσης να περιορίσουν τα περιθώρια ελιγμών του Λευκού Οίκου απέναντι στη Ρωσία.
Αυτό είναι και το επιχείρημα των Αμερικανών προς τη Μόσχα. Αν το νέο Κογκρέσο πιέσει για σκληρότερη στάση απέναντι στη Ρωσία και για περισσότερη βοήθεια προς την Ουκρανία, το Κρεμλίνο μπορεί να χάσει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει παραχωρήσεις που η Ουάσιγκτον δείχνει τη διάθεση να συζητήσει.
Η υπαναχώρηση της Μόσχας συνέπεσε με νέες επιθέσεις στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το Κίεβο εκτίμησε τότε ότι η Ρωσία είχε ελάχιστο ενδιαφέρον να διαπραγματευτεί πριν από την άνοιξη, όταν θα είχε ολοκληρώσει την εκστρατεία πληγμάτων κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι άρχισαν τότε να προβάλλουν το επιχείρημα ότι η Μόσχα μπορούσε να εξασφαλίσει συμφωνία όσο η σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ διέθετε ακόμη περιθώρια κινήσεων. Το μήνυμα φαίνεται ότι συνέβαλε στην επιστροφή της Ρωσίας στο τραπέζι των τριμερών επαφών για πρώτη φορά μετά αποό εννέα μήνες.
Στις 10 και 11 Νοεμβρίου, αντιπροσωπείες της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ συναντήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι για τις πρώτες τριμερείς συνομιλίες από τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο Kyiv Indepedent, οι συζητήσεις έγιναν σε τεταμένο κλίμα. Η ρωσική αντιπροσωπεία είχε αυστηρές οδηγίες και έδειξε μικρή προθυμία να συζητήσει την παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές ή άλλα μέτρα αποκλιμάκωσης. Αντίθετα, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μια νέα συμφωνία ασφαλείας με την Ευρώπη. Ουκρανοί αξιωματούχοι απέφυγαν να πουν αν υπήρξαν προκαταρκτικές συμφωνίες ή ενδείξεις προόδου.
Στις 11 Νοεμβρίου, ο Ζελένσκι έκανε λόγο για «παράθυρο ευκαιρίας» ώστε οι διαπραγματεύσεις να αποδώσουν πριν από το 2027. Το Κίεβο επιδιώκει να αξιοποιήσει αυτό το περιθώριο καθώς προετοιμάζεται για έναν ακόμη χειμώνα επιθέσεων στο ενεργειακό του σύστημα, καθώς, όπως εκτιμούν οι Ουκρανοί, η Μόσχα επιχειρεί να αναγκάσει τον πληθυσμό να υποκύψει στερώντας του τη θέρμανση.
Στις 12 Νοεμβρίου, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντήθηκαν με τον Πούτιν στη Μόσχα για περίπου δυόμισι ώρες και ταξίδεψαν την ίδια ημέρα στο Δουβλίνο για να ενημερώσουν τον Ζελένσκι. Πριν δύο μέρες, στις 19 Νοεμβρίου, ο Ουκρανός πρόεδρος και οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι συμμετείχαν στη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθύμων στο Βερολίνο, όπου βρέθηκαν σχεδόν 40 αντιπροσωπείες. Την ίδια ημέρα, ο Τραμπ είχε στην κινεζική πόλη Σενζέν την πρώτη τριμερή συνάντησή του με τον Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, όπου η Ουκρανία δεν αποτέλεσε βασικό θέμα στην ατζέντα.
Οι απεσταλμένοι του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, έστειλαν τελεσίγραφο στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές - Ρωσία και Ουκρανια - ότι ο πρόσφατος γύρος συνομιλιών μπορεί να είναι η τελευταία ρεαλιστική ευκαιρία για συμφωνία πριν αλλάξουν οι πολιτικοί συσχετισμοί στην Ουάσιγκτον. Στο Κίεβο, ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι η πίεση του χρόνου μπορεί να οδηγήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε διευθέτηση με τους όρους της Μόσχας.
Η αμερικανική κυβέρνηση έχει γνωστοποιήσει το χρονοδιάγραμμα σε Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με τέσσερα πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τις συνομιλίες και τα οποία επικαλούνται οι Financial Times. Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ μετέφεραν το μήνυμα του επείγοντος στις επαφές τους στη Μόσχα, στο Δουβλίνο και στο Βερολίνο. «Οι Αμερικανοί βιάζονται, ο Πούτιν δεν βιάζεται καθόλου», είπε Ευρωπαίος αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας, αποτυπώνοντας την εικόνα που έχει διαμορφωθεί. Μάλιστα, σύμφωνα με ανώτερες Αμερικανικές πηγές, ο Τραμπ πιστεύει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους εάν η συμφωνία κλείσει πριν από τον Ιανουάριο.
Τι αλλάζει με το νέο ΚογκρέσοΟι Ρεπουμπλικανοί έχασαν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν 257 έδρες στη Βουλή, έναντι των 218 που απαιτούνται για την πλειοψηφία, και 56 έδρες στη Γερουσία, έναντι 44 των Ρεπουμπλικανών. Δημοκρατικοί νομοθέτες έχουν δηλώσει ότι σκοπεύουν να ενισχύσουν τη στήριξη προς το Κίεβο, να αυστηροποιήσουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας και να εξετάσουν τόσο την εξωτερική πολιτική του Τραμπ όσο και τις επιχειρηματικές σχέσεις των Γουίτκοφ και Κούσνερ.
Από την ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα στον Λευκό Οίκο, η κυβέρνηση Τραμπ έχει περιορίσει την αμερικανική στρατιωτική και οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία, παρότι η στήριξή της εξακολουθεί να βρίσκει υποστηρικτές και στα δύο κόμματα. Με τον έλεγχο της νομοθετικής ατζέντας, οι Δημοκρατικοί θα μπορούν να θέτουν σε ψηφοφορία νέες προτάσεις βοήθειας και να αναζητούν τις ψήφους Ρεπουμπλικανών που θα χρειάζονταν για να υπερβούν ενδεχόμενο προεδρικό βέτο. Πιθανές έρευνες και ακροάσεις στο Κογκρέσο για τους Αμερικανούς απεσταλμένους και τις επαφές της κυβέρνησης με το Κρεμλίνο θα μπορούσαν επίσης να περιορίσουν τα περιθώρια ελιγμών του Λευκού Οίκου απέναντι στη Ρωσία.
Αυτό είναι και το επιχείρημα των Αμερικανών προς τη Μόσχα. Αν το νέο Κογκρέσο πιέσει για σκληρότερη στάση απέναντι στη Ρωσία και για περισσότερη βοήθεια προς την Ουκρανία, το Κρεμλίνο μπορεί να χάσει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει παραχωρήσεις που η Ουάσιγκτον δείχνει τη διάθεση να συζητήσει.
Από την ακύρωση του Οκτωβρίου στις τεταμένες συνομιλίες του Άμπου ΝτάμπιΗ αμερικανική τακτική διαμορφώθηκε αφότου η Ρωσία υπαναχώρησε τον Σεπτέμβριο από τον σχεδιασμό τριμερών διαπραγματεύσεων, στις οποίες είχε αρχικά συμφωνήσει επί της αρχής μετά τις επισκέψεις των Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Κίεβο και στη Μόσχα. Η συνάντηση είχε προγραμματιστεί για τις αρχές Οκτωβρίου, αλλά ακυρώθηκε όταν το Κρεμλίνο κατηγόρησε την Ουκρανία για αεροπορικές επιθέσεις στις 20 Σεπτεμβρίου, ημέρα των ρωσικών βουλευτικών εκλογών, ενώ οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στην Ουκρανία συνεχίζονταν χωρίς σταματημό.
Η υπαναχώρηση της Μόσχας συνέπεσε με νέες επιθέσεις στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το Κίεβο εκτίμησε τότε ότι η Ρωσία είχε ελάχιστο ενδιαφέρον να διαπραγματευτεί πριν από την άνοιξη, όταν θα είχε ολοκληρώσει την εκστρατεία πληγμάτων κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι άρχισαν τότε να προβάλλουν το επιχείρημα ότι η Μόσχα μπορούσε να εξασφαλίσει συμφωνία όσο η σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ διέθετε ακόμη περιθώρια κινήσεων. Το μήνυμα φαίνεται ότι συνέβαλε στην επιστροφή της Ρωσίας στο τραπέζι των τριμερών επαφών για πρώτη φορά μετά αποό εννέα μήνες.
Στις 10 και 11 Νοεμβρίου, αντιπροσωπείες της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ συναντήθηκαν στο Άμπου Ντάμπι για τις πρώτες τριμερείς συνομιλίες από τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο Kyiv Indepedent, οι συζητήσεις έγιναν σε τεταμένο κλίμα. Η ρωσική αντιπροσωπεία είχε αυστηρές οδηγίες και έδειξε μικρή προθυμία να συζητήσει την παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές ή άλλα μέτρα αποκλιμάκωσης. Αντίθετα, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μια νέα συμφωνία ασφαλείας με την Ευρώπη. Ουκρανοί αξιωματούχοι απέφυγαν να πουν αν υπήρξαν προκαταρκτικές συμφωνίες ή ενδείξεις προόδου.
Στις 11 Νοεμβρίου, ο Ζελένσκι έκανε λόγο για «παράθυρο ευκαιρίας» ώστε οι διαπραγματεύσεις να αποδώσουν πριν από το 2027. Το Κίεβο επιδιώκει να αξιοποιήσει αυτό το περιθώριο καθώς προετοιμάζεται για έναν ακόμη χειμώνα επιθέσεων στο ενεργειακό του σύστημα, καθώς, όπως εκτιμούν οι Ουκρανοί, η Μόσχα επιχειρεί να αναγκάσει τον πληθυσμό να υποκύψει στερώντας του τη θέρμανση.
Στις 12 Νοεμβρίου, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντήθηκαν με τον Πούτιν στη Μόσχα για περίπου δυόμισι ώρες και ταξίδεψαν την ίδια ημέρα στο Δουβλίνο για να ενημερώσουν τον Ζελένσκι. Πριν δύο μέρες, στις 19 Νοεμβρίου, ο Ουκρανός πρόεδρος και οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι συμμετείχαν στη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθύμων στο Βερολίνο, όπου βρέθηκαν σχεδόν 40 αντιπροσωπείες. Την ίδια ημέρα, ο Τραμπ είχε στην κινεζική πόλη Σενζέν την πρώτη τριμερή συνάντησή του με τον Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, όπου η Ουκρανία δεν αποτέλεσε βασικό θέμα στην ατζέντα.
Οι περιορισμοί στο Starshield, οι Patriot και οι προτάσεις για το ΝΑΤΟΟυκρανοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι ορισμένες πρόσφατες αμερικανικές κινήσεις αποδυναμώνουν τη διαπραγματευτική θέση του Κιέβου. Ανώτερος αξιωματούχος επικαλέστηκε τους περιορισμούς ταχύτητας στο Starshield, τη στρατιωτική εκδοχή του δορυφορικού δικτύου Starlink της SpaceX, και τις πολύμηνες καθυστερήσεις στην παράδοση αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot, τους οποίους η Ουκρανία ζητά εναγωνίως εδώ και μήνες για την άμυνά της απέναντι στους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους που πλήττουν κατοικημένες περιοχές και αφήσουν πίσω τους θύματα. Ο ίδιος χαρακτήρισε τις κινήσεις αυτές συνειδητή επιλογή της Ουάσιγκτον για να διευκολύνει τη Μόσχα να εξασφαλίσει ευνοϊκούς όρους.
Η SpaceX περιόρισε για πρώτη φορά, χωρίς προειδοποίηση, την ταχύτητα των τερματικών Starshield που χρησιμοποιούν οι ουκρανικές δυνάμεις τη νύχτα της 13ης προς τη 14η Οκτωβρίου. Περίπου την ίδια περίοδο, το Κίεβο ανέφερε ότι σταμάτησε να λαμβάνει πληροφορίες από τις αμερικανικές υπηρεσίες. Ο Τραμπ και ο επικεφαλής της SpaceX, Έλον Μασκ, επέρριψαν ο ένας στον άλλον την ευθύνη, ενώ νομοθέτες και από τα δύο κόμματα ζήτησαν εξηγήσεις.
Στο τραπέζι έχουν τεθεί διαφορετικές εκδοχές για το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας. Ο Ζελένσκι δήλωσε στις 13 Νοεμβρίου ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές είχαν προτείνει την αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντονμπάς με αντάλλαγμα την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε συγκεκριμένη πρόταση θα τεθεί σε λαϊκή ψηφοφορία. Μια άλλη εκδοχή προβλέπει πάγωμα των μαχών στη σημερινή γραμμή του μετώπου και παραμονή της Ουκρανίας εκτός ΝΑΤΟ, με εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους τους, κατοχυρωμένες με συνθήκη.
Ο Κούσνερ τόνισε, από την πλευρά του, στο Βερολίνο στις 19 Νοεμβρίου ότι η Ουάσιγκτον είχε καταφέρει να «περάσει» στη Μόσχα την ιδέα εγγυήσεων για την Ουκρανία κατά το πρότυπο του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Την επομένη, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα θα απέρριπτε ακόμη και ένα καθεστώς «οιονεί μέλους» για το Κίεβο.
Η Μόσχα έχει επανειλημμένα απορρίψει εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και απαιτεί από την Ουκρανία να παραδώσει και τα τμήματα των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταλάβει ακόμα, μετά από περίπου πέντε χρόνια μαχών. Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν πει στους Αμερικανούς διαπραγματευτές ότι σκοπεύουν ούτως ή άλλως να καταλάβουν τα εδάφη αυτά στρατιωτικά και παρουσιάζουν την παράδοσή τους ως αδιαπραγμάτευτο όρο. Οι ρωσικές δυνάμεις, ωστόσο, δεν έχουν καταφέρει να διασπάσουν το μέτωπο, ενώ οι ουκρανικές μονάδες διατηρούν τις γραμμές τους. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει το Ντονμπάς κεντρικό ζήτημα των συνομιλιών, εκτιμώντας ότι η Ρωσία δύσκολα θα το καταλάβει στο άμεσο μέλλον.
Στις 11 Νοεμβρίου, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλαντίμιρ Μεντίνσκι επανέλαβε τις εδαφικές διεκδικήσεις της Μόσχας, λέγοντας ότι «κάθε σπιθαμή της γης μας θα επιστραφεί στη Ρωσία, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο». Μετά τη συνάντηση στη Σενζέν, ο Πούτιν κάλεσε το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του να αποδεχθούν «συμβιβασμούς» και «πραγματικότητες». Στις απαιτήσεις του περιλαμβάνονται η ουκρανική αποχώρηση από το Ντονμπάς, ο μόνιμος αποκλεισμός της Ουκρανίας από το ΝΑΤΟ και η επιβολή ανώτατου ορίου στο μέγεθος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Ρώσος πρόεδρος απέκλεισε επίσης τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μετά τα ουκρανικά πλήγματα στη Γέφυρα της Κριμαίας.
Η ομάδα του Τραμπ επιδιώκει παράλληλα μια συμφωνία Κιέβου και Μόσχας και μια συζήτηση για τις σχέσεις ασφαλείας Ρωσίας και Ευρώπης. Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο που γνωρίζει τις επαφές, η δεύτερη διαδικασία θα μπορούσε να προχωρήσει μόνο αφού επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία. Η αμερικανική πλευρά φαίνεται να αντιμετωπίζει την προοπτική μιας μεταγενέστερης συμφωνίας με την Ευρώπη ως κίνητρο για τη Μόσχα. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει δημοσίως και κατ’ ιδίαν την αντίθεσή τους στην αμερικανική ιδέα, ζητώντας θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και κατάπαυση του πυρός προτού αρχίσει οποιαδήποτε συζήτηση για το ευρύτερο πλαίσιο ασφαλείας της Ευρώπης.
Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Τραμπ να συζητήσει τον πόλεμο με Ευρωπαίους ηγέτες στη σύνοδο της G20 στο Μαϊάμι, στις 14 και 15 Δεκεμβρίου. Ανώτερος Γάλλος αξιωματούχος δήλωσε, ωστόσο, ότι τέτοιες συνομιλίες δεν θα γίνουν εκεί, καθώς η Ουκρανία δεν έχει προσκληθεί. Και η αλήθεια είναι πως ο Τραμπ έχει προσκαλέσει τον Πούτιν, ο οποίος δεν έχει αποφασίσει αν θα παραστεί, δηλώνοντας ότι τα συχνά ταξίδια στο εξωτερικό «δεν είναι πάντα βολικά». Ο Ζελένσκι είπε από την πλευρά του ότι δεν είχε λάβει πρόσκληση και ότι τα μηνύματα για την ουκρανική συμμετοχή ήταν αντιφατικά.
Στο τραπέζι έχουν τεθεί διαφορετικές εκδοχές για το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας. Ο Ζελένσκι δήλωσε στις 13 Νοεμβρίου ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές είχαν προτείνει την αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντονμπάς με αντάλλαγμα την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε συγκεκριμένη πρόταση θα τεθεί σε λαϊκή ψηφοφορία. Μια άλλη εκδοχή προβλέπει πάγωμα των μαχών στη σημερινή γραμμή του μετώπου και παραμονή της Ουκρανίας εκτός ΝΑΤΟ, με εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους τους, κατοχυρωμένες με συνθήκη.
Ο Κούσνερ τόνισε, από την πλευρά του, στο Βερολίνο στις 19 Νοεμβρίου ότι η Ουάσιγκτον είχε καταφέρει να «περάσει» στη Μόσχα την ιδέα εγγυήσεων για την Ουκρανία κατά το πρότυπο του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Την επομένη, ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα θα απέρριπτε ακόμη και ένα καθεστώς «οιονεί μέλους» για το Κίεβο.
Η Μόσχα επιμένει στο Ντονμπάς και ποντάρει σε νέα πλήγματαΣτο Κρεμλίνο επικρατεί η εκτίμηση ότι η Ρωσία έχει το πάνω χέρι, καθώς συνεχίζει να πλήττει τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές και το Κίεβο δυσκολεύεται να εξασφαλίσει επαρκή αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων. Δύο πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για τις θέσεις της Μόσχας ανέφεραν στους Financial Times ότι η ρωσική ηγεσία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει μια νέα εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων για να αυξήσει τη διαπραγματευτική της ισχύ, περιορίζοντας τα περιθώρια για γρήγορη συμφωνία.
Η Μόσχα έχει επανειλημμένα απορρίψει εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και απαιτεί από την Ουκρανία να παραδώσει και τα τμήματα των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταλάβει ακόμα, μετά από περίπου πέντε χρόνια μαχών. Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν πει στους Αμερικανούς διαπραγματευτές ότι σκοπεύουν ούτως ή άλλως να καταλάβουν τα εδάφη αυτά στρατιωτικά και παρουσιάζουν την παράδοσή τους ως αδιαπραγμάτευτο όρο. Οι ρωσικές δυνάμεις, ωστόσο, δεν έχουν καταφέρει να διασπάσουν το μέτωπο, ενώ οι ουκρανικές μονάδες διατηρούν τις γραμμές τους. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει το Ντονμπάς κεντρικό ζήτημα των συνομιλιών, εκτιμώντας ότι η Ρωσία δύσκολα θα το καταλάβει στο άμεσο μέλλον.
Στις 11 Νοεμβρίου, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλαντίμιρ Μεντίνσκι επανέλαβε τις εδαφικές διεκδικήσεις της Μόσχας, λέγοντας ότι «κάθε σπιθαμή της γης μας θα επιστραφεί στη Ρωσία, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο». Μετά τη συνάντηση στη Σενζέν, ο Πούτιν κάλεσε το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του να αποδεχθούν «συμβιβασμούς» και «πραγματικότητες». Στις απαιτήσεις του περιλαμβάνονται η ουκρανική αποχώρηση από το Ντονμπάς, ο μόνιμος αποκλεισμός της Ουκρανίας από το ΝΑΤΟ και η επιβολή ανώτατου ορίου στο μέγεθος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Ρώσος πρόεδρος απέκλεισε επίσης τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μετά τα ουκρανικά πλήγματα στη Γέφυρα της Κριμαίας.
Η ευρωπαϊκή ασφάλεια και οι προσκλήσεις για τη σύνοδο της G20Η Ουάσιγκτον εξετάζει αν μια ευρύτερη διευθέτηση θα μπορούσε να δώσει στο Κρεμλίνο κάτι που θα παρουσίαζε ως «νίκη». Μία από τις ιδέες είναι μια νέα συμφωνία ασφαλείας ανάμεσα στη Ρωσία και την Ευρώπη, με τη Μόσχα να ζητά εδώ και χρόνια περιορισμούς στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και υποχώρηση της στρατιωτικής παρουσίας της Συμμαχίας στην Ευρώπη. Η Ουάσιγκτον απέρριπτε επί μακρόν τέτοιες αξιώσεις, όμως ορισμένες φαίνεται να επανέρχονται στη συζήτηση στο πλαίσιο της προσπάθειας για τερματισμό του πολέμου.
Η ομάδα του Τραμπ επιδιώκει παράλληλα μια συμφωνία Κιέβου και Μόσχας και μια συζήτηση για τις σχέσεις ασφαλείας Ρωσίας και Ευρώπης. Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο που γνωρίζει τις επαφές, η δεύτερη διαδικασία θα μπορούσε να προχωρήσει μόνο αφού επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία. Η αμερικανική πλευρά φαίνεται να αντιμετωπίζει την προοπτική μιας μεταγενέστερης συμφωνίας με την Ευρώπη ως κίνητρο για τη Μόσχα. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει δημοσίως και κατ’ ιδίαν την αντίθεσή τους στην αμερικανική ιδέα, ζητώντας θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και κατάπαυση του πυρός προτού αρχίσει οποιαδήποτε συζήτηση για το ευρύτερο πλαίσιο ασφαλείας της Ευρώπης.
Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Τραμπ να συζητήσει τον πόλεμο με Ευρωπαίους ηγέτες στη σύνοδο της G20 στο Μαϊάμι, στις 14 και 15 Δεκεμβρίου. Ανώτερος Γάλλος αξιωματούχος δήλωσε, ωστόσο, ότι τέτοιες συνομιλίες δεν θα γίνουν εκεί, καθώς η Ουκρανία δεν έχει προσκληθεί. Και η αλήθεια είναι πως ο Τραμπ έχει προσκαλέσει τον Πούτιν, ο οποίος δεν έχει αποφασίσει αν θα παραστεί, δηλώνοντας ότι τα συχνά ταξίδια στο εξωτερικό «δεν είναι πάντα βολικά». Ο Ζελένσκι είπε από την πλευρά του ότι δεν είχε λάβει πρόσκληση και ότι τα μηνύματα για την ουκρανική συμμετοχή ήταν αντιφατικά.
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