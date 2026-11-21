«Ο χρόνος τελειώνει»: Γιατί ο Τραμπ πιέζει Μόσχα και Κίεβο για συμφωνία πριν αναλάβουν οι Δημοκρατικοί το Κογκρέσο

Η Ουάσιγκτον προειδοποιεί τη Μόσχα ότι οι όροι μπορεί να αλλάξουν, ενώ το Κίεβο φοβάται πιέσεις για υποχώρηση από το Ντονμπάς, που θα ανακηρύξει νικητή τον Πούτιν - Οι προτάσεις για μεταπολεμική ασφάλεια τύπου ΝΑΤΟ και η σύνοδος των G20 στο Μαϊάμι