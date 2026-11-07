Σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση ο 82χρονος πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, το FBI βρήκε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Ο Τόμας Μαρκλ εμφανίστηκε στο δικαστήριο με αναπηρικό αμαξίδιο, περίπου 78 αντικείμενα κατασχέθηκαν από δύο αποθήκες που νοίκιαζε - Η αντίδραση της δούκισσα του Σάσεξ





Μετά την ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο διέταξε να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, με ηλεκτρονική επιτήρηση, στην εγκατάσταση υποβοηθούμενης διαβίωσης όπου διαμένει.



Στο δικαστήριο με αναπηρικό αμαξίδιο Ο πατέρας της δούκισσας του Σάσεξ εμφανίστηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή στην Τάμπα της Φλόριντα, συνοδευόμενος από δύο ομοσπονδιακούς αστυνομικούς.



Σύμφωνα με το CBS News, συνεργαζόμενο δίκτυο του BBC στις ΗΠΑ, ο Μαρκλ οδηγήθηκε στην αίθουσα με αναπηρικό αμαξίδιο, φορώντας μαύρο παντελόνι και μαύρο μπλουζάκι.



Η διαδικασία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά, κατά τα οποία η ομοσπονδιακή εισαγγελέας Κόρτνεϊ Ντέρι παρουσίασε την κατηγορία που αντιμετωπίζει.







Παράλληλα, διατάχθηκε ψυχιατρική αξιολόγηση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι σε θέση να κατανοήσει τη δικαστική διαδικασία και να συνεργαστεί με τον δικηγόρο του.



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Τα ευρήματα του FBI στις δύο αποθήκες Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από έρευνες του FBI σε δύο αποθηκευτικούς χώρους στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες.



Ο Μαρκλ νοίκιαζε τις συγκεκριμένες αποθήκες από το 2008, ενώ οι τελευταίες πληρωμές είχαν πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2026 μέσω αυτόματης τραπεζικής χρέωσης.



Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες κατέσχεσαν περίπου 78 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων φωτογραφικά αρνητικά, διαφάνειες και βιβλία, που φέρονται να περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.



Ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στη Φλόριντα οδηγήθηκε την Παρασκευή (6/11) ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ , πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ , μετά τη σύλληψή του με την κατηγορία της κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Το FBI εντόπισε περίπου 78 αντικείμενα κατά την έρευνα σε δύο αποθηκευτικούς χώρους στην περιοχή του Λος Άντζελες, τους οποίους ο Μαρκλ νοίκιαζε από το 2008.Μετά την ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο διέταξε να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, με ηλεκτρονική επιτήρηση, στην εγκατάσταση υποβοηθούμενης διαβίωσης όπου διαμένει.Ο πατέρας της δούκισσας του Σάσεξ εμφανίστηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή στην Τάμπα της Φλόριντα, συνοδευόμενος από δύο ομοσπονδιακούς αστυνομικούς.Σύμφωνα με το CBS News, συνεργαζόμενο δίκτυο του BBC στις ΗΠΑ, ο Μαρκλ οδηγήθηκε στην αίθουσα με αναπηρικό αμαξίδιο, φορώντας μαύρο παντελόνι και μαύρο μπλουζάκι.Η διαδικασία διήρκεσε περίπου 30 λεπτά, κατά τα οποία η ομοσπονδιακή εισαγγελέας Κόρτνεϊ Ντέρι παρουσίασε την κατηγορία που αντιμετωπίζει.Δεν ζητήθηκε από τον 82χρονο να δηλώσει εάν αποδέχεται ή αρνείται την ενοχή του. Η ημερομηνία της επίσημης απαγγελίας της κατηγορίας στην Καλιφόρνια θα καθοριστεί αργότερα.Παράλληλα, διατάχθηκε ψυχιατρική αξιολόγηση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι σε θέση να κατανοήσει τη δικαστική διαδικασία και να συνεργαστεί με τον δικηγόρο του.Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από έρευνες του FBI σε δύο αποθηκευτικούς χώρους στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες.Ο Μαρκλ νοίκιαζε τις συγκεκριμένες αποθήκες από το 2008, ενώ οι τελευταίες πληρωμές είχαν πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2026 μέσω αυτόματης τραπεζικής χρέωσης.Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες κατέσχεσαν περίπου 78 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων φωτογραφικά αρνητικά, διαφάνειες και βιβλία, που φέρονται να περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Στα δικαστικά έγγραφα περιγράφονται φωτογραφίες στις οποίες, σύμφωνα με τις Αρχές, εμφανίζεται ενήλικος άνδρας με ανήλικα κορίτσια. Μάρτυρας αναγνώρισε τον άνδρα σε δύο από τις εικόνες ως τον Τόμας Μαρκλ.



Κατά το BBC, η ηλικία του άνδρα στις φωτογραφίες εκτιμάται μεταξύ 30 και 40 ετών, γεγονός που υποδηλώνει ότι το υπό διερεύνηση υλικό ενδέχεται να χρονολογείται αρκετές δεκαετίες πριν.



Ο Μαρκλ έχει αρνηθεί στο παρελθόν τις σχετικές καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τες «αρρωστημένα ψέματα».





Η έρευνα ξεκίνησε από τις Φιλιππίνες Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται όταν προέκυψαν πληροφορίες για ύποπτο υλικό που φέρεται να είχε βρεθεί σε προσωπικά αντικείμενα του Μαρκλ στις Φιλιππίνες, όπου διέμενε προηγουμένως.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο γιος του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, εντόπισε το υλικό κατά την εκκαθάριση της κατοικίας του πατέρα του στην πόλη Σεμπού και ενημέρωσε τις Αρχές.



Στις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες παραδόθηκαν τέσσερα κιβώτια με αντικείμενα, μεταξύ των οποίων υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, σκληροί δίσκοι και παλιές βιντεοκασέτες.



Οι πληροφορίες που προέκυψαν από τις Φιλιππίνες οδήγησαν τους Αμερικανούς ερευνητές στον εντοπισμό των δύο αποθηκών στην Καλιφόρνια.



Ο Τόμας Μαρκλ είχε μετακομίσει στις Φιλιππίνες το 2025 και αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων εγκεφαλικά επεισόδια και ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού. Στη συνέχεια επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου διέμενε σε μονάδα φροντίδας.



Τι δήλωσε το FBI για τη σύλληψη Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ανέφερε ότι οι ομοσπονδιακές Αρχές κινήθηκαν γρήγορα μετά τον εντοπισμό των στοιχείων.



«Ο κ. Μαρκλ κατηγορείται ότι στοχοποίησε αθώα παιδιά και επιχείρησε να τους στερήσει την αθωότητά τους μέσω των εγκληματικών ενεργειών του», δήλωσε.







Πρόσθεσε ότι το FBI θα χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για την προστασία των παιδιών και τη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων.



Ο πρώτος βοηθός ομοσπονδιακός εισαγγελέας Μπιλ Εσαϊλί χαρακτήρισε τις καταγγελίες εξαιρετικά σοβαρές, διαβεβαιώνοντας ότι οι εισαγγελικές Αρχές θα επιδιώξουν την πλήρη εφαρμογή του νόμου.



Εάν κριθεί ένοχος, ο Μαρκλ αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή κάθειρξης 20 ετών. Μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.



Η αντίδραση της Μέγκαν Μαρκλ και η επιστολή του 2019 Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ δεν προχώρησαν σε νέα δημόσια δήλωση μετά τη σύλληψη.



Η δούκισσα του Σάσεξ είχε, ωστόσο, τοποθετηθεί τον Οκτώβριο, όταν δημοσιοποιήθηκαν οι καταγγελίες σε βάρος του πατέρα της.



«Είμαι βαθιά συγκλονισμένη από τις πληροφορίες που ήρθαν στο φως τις τελευταίες 24 ώρες και η σκέψη μου βρίσκεται σε όσα παιδιά ενδέχεται να έχουν υποστεί κακοποίηση», είχε αναφέρει.



Η Μέγκαν έχει επίσης αποκαλύψει ότι το 2019 οι βρετανικές Αρχές είχαν ενημερωθεί μέσω επιστολής για καταγγελίες που αφορούσαν τον πατέρα της.



Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε τον Οκτώβριο ότι είχε παραλάβει την επιστολή, διευκρινίζοντας ότι οι πληροφορίες κοινοποιήθηκαν στο γραφείο του δούκα και της δούκισσας του Σάσεξ, αλλά όχι σε άλλες διωκτικές Αρχές.



Η βρετανική αστυνομία παρέπεμψε οικειοθελώς τον χειρισμό της υπόθεσης στον ανεξάρτητο φορέα εποπτείας της αστυνομίας, προκειμένου να εξεταστούν οι ενέργειές της.



Η Μέγκαν διατηρεί εδώ και χρόνια αποστάσεις από τον πατέρα της. Η σχέση τους είχε διαρραγεί πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι το 2018, ενώ η ίδια έχει εξηγήσει ότι η απόφασή της να μην επιτρέψει επικοινωνία του με τα παιδιά της συνδέεται με την επιθυμία της να τα προστατεύσει.