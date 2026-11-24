ΟΗΕ και Γαλλία καταδικάζουν το μαστίγωμα Ιρανής τραγουδίστριας που εμφανίστηκε με κόκκινο κραγιόν, φόρεμα με τιράντες και χωρίς μαντήλα
Η 29χρονη Παραστού Αχμαντί μαστιγώθηκε 74 φορές μαζί με 4 άνδρες μέλη του συγκροτήματος που τη συνόδευε μουσικά σε συναυλία που είχε γίνει τον Δεκέμβριο του 2024
«Η προσφυγή στην ποινή του μαστιγώματος σε βάρος της Ιρανής τραγουδίστριας Παραστού Αχμαντί και τεσσάρων ανδρών, μελών της ομάδας της, έπειτα από μία συναυλία όπου εμφανίστηκε χωρίς να φοράει μαντίλα είναι αποτρόπαιη», έκρινε ο Φόλκερ Τουρκ, σε ένα μήνυμα που αναρτήθηκε στο Χ.
Η Παραστού Αχμαντί, ηλικίας 29 ετών, είχε καταδικαστεί τον Ιούνιο, όπως και άλλα μέλη του συγκροτήματός της, για μια συναυλία που είχε οργανωθεί μπροστά σε μια άδεια αίθουσα, αλλά είχε αναμεταδοθεί στο διαδίκτυο τον Δεκέμβριο του 2024. Χθες, τους επιβλήθηκαν 74 χτυπήματα με μαστίγιο, όπως προβλέπονταν από την καταδικαστική απόφαση σε βάρος τους.
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Συνοδευόμενη από έναν πιανίστα, έναν ντράμερ, έναν κιθαρίστα και έναν μπασίστα, όλοι τους ντυμένοι στα μαύρα, η νεαρή γυναίκα εμφανίστηκε χωρίς μαντίλα, φορώντας ένα μακρύ φόρεμα με τιράντες και κόκκινο κραγιόν, κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας που συγκέντρωσε περισσότερες από 3 εκατομμύρια προβολές στο κανάλι της τραγουδίστριας στο YouTube.
💔 Iranian singer Parastoo Ahmadi was given 74 lashes for performing a concert without wearing a hijab. Other musicians who performed alongside her were also punished. In addition, each of them was banned from pursuing artistic activities and leaving the country for two years. What barbarians...— NEXTA (@nexta_tv) November 24, 2026
«Το μαστίγωμα συνιστά μια μορφή βασανιστηρίου ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης, εξευτελιστικής τιμωρίας και απαγορεύεται απολύτως από το διεθνές δίκαιο, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», υπενθύμισε ο Τουρκ, καλώντας το Ιράν «να απέχει από την εκτέλεση και άλλων ποινών μαστιγώματος και να καταργήσει αυτή την πρακτική από τη νομοθεσία του».
Τον «αποτροπιασμό» της μπροστά σε αυτήν την «σκληρή και απάνθρωπη» ποινή των 74 χτυπημάτων με μαστίγιο εξέφρασε και η Γαλλία, μια ποινή που «στέλνει ένα ολέθριο μήνυμα προς το σύνολο των Ιρανών γυναικών οι οποίες επιδιώκουν την ελευθερία και την ισότητα».
The floggings of singer Parastoo Ahmadi & 4 others in connection to a live-streamed 2024 concert where Parastoo Ahmadi appears unveiled in a sleeveless dress shows again the lengths Iran's authorities will go to cruelly enforce abusive & discriminatory compulsory veiling. On 23 Nov, a lawyer told media that authorities flogged Parastoo Ahmadi, Soheil Faghih Nasiri, Amin Taheri, Amir Ali Pirnia and Mohsen Lashkari 74 times each, at the office for implementation of sentences in Qom. These floggings amount to torture, a crime under international law, and also yet again highlight the inhumanity and brutality of Iran’s justice system & its active role in the ongoing assault on women’s rights. States must take action against impunity and for the rights of women and girls in Iran, and support international criminal justice measures against Iranian officials implicated in crimes under international law.— Amnesty International (@amnesty) November 24, 2026
«Αυτή η απαράδεκτη καταπίεση των Ιρανών γυναικών πρέπει να σταματήσει. Ο ιρανικός λαός πρέπει να μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα και τα θεμελιώδη δικαιώματά του πρέπει να γίνονται σεβαστά», πρόσθεσε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.
#Iran | Condamnation de Parastoo Ahmadi https://t.co/mItTKx6tRS— Pascal Confavreux 🇫🇷🇪🇺 (@PorteParoleMEAE) November 24, 2026
Στο Ιράν, οι γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα να τραγουδούν δημοσίως. Πρέπει επίσης να φορούν ρούχα που καλύπτουν όλο το σώμα τους και χιτζάμπ.
Η Παραστού Αχμαντί παρέμεινε δύο εβδομάδες υπό κράτηση προτού αποφυλακιστεί με περιοριστικούς όρους. Σε βάρος της ίδιας και των συνεργατών της ασκήθηκαν διώξεις για «προσβολή της δημόσιας αιδούς» και «συμμετοχής στην παραγωγή, μετάδοση, διανομή και δημοσίευση άσεμνου και χυδαίου περιεχομένου».
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