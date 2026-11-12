Χωριστά από τους άλλους κρατούμενους ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ που συνελήφθη ξανά επειδή έβγαλε το βραχιολάκι
Χωριστά από τους άλλους κρατούμενους ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ που συνελήφθη ξανά επειδή έβγαλε το βραχιολάκι
Παραμένει προφυλακισμένος εν αναμονή της εκδίκασης της υπόθεσής του
Σε φυλακή της Φλόριντα μεταφέρθηκε ο 82χρονος Τόμας Μαρκλ, πατέρας της δούκισσας του Σάσεξ, Μέγκαν Μαρκλ, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, ο Μαρκλ κρατείται χωριστά από άλλους φυλακισμένους, έπειτα από σχετική σύσταση δικαστή. Η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε μετά τη νέα σύλληψή του τη Δευτέρα, καθώς φέρεται να παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, αφαιρώντας το ηλεκτρονικό βραχιολάκι επιτήρησης ενώ βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό.
Κατά την ακροαματική διαδικασία της Τετάρτης, η δικαστής Λίντσεϊ Γκρίφιν αποφάσισε την ανάκληση της προσωρινής αποφυλάκισής του, επισημαίνοντας ότι, πέρα από την αφαίρεση της συσκευής παρακολούθησης, οι συνθήκες διαβίωσής του είχαν «γίνει αφόρητες».
Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Πινέλας, όπου παραμένει προφυλακισμένος εν αναμονή της εκδίκασης της υπόθεσής του. Ο 82χρονος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, ο Μαρκλ κρατείται χωριστά από άλλους φυλακισμένους, έπειτα από σχετική σύσταση δικαστή. Η μεταφορά του πραγματοποιήθηκε μετά τη νέα σύλληψή του τη Δευτέρα, καθώς φέρεται να παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί, αφαιρώντας το ηλεκτρονικό βραχιολάκι επιτήρησης ενώ βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό.
Κατά την ακροαματική διαδικασία της Τετάρτης, η δικαστής Λίντσεϊ Γκρίφιν αποφάσισε την ανάκληση της προσωρινής αποφυλάκισής του, επισημαίνοντας ότι, πέρα από την αφαίρεση της συσκευής παρακολούθησης, οι συνθήκες διαβίωσής του είχαν «γίνει αφόρητες».
Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Πινέλας, όπου παραμένει προφυλακισμένος εν αναμονή της εκδίκασης της υπόθεσής του. Ο 82χρονος αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε παράνομη πράξη.
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