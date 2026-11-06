Αρνείται κάθε εμπλοκή στις ψεύτικες απειλές για βόμβες στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια ο ιδρυτής του «Κράτους των Αρσενικών»
Αρνείται κάθε εμπλοκή στις ψεύτικες απειλές για βόμβες στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια ο ιδρυτής του «Κράτους των Αρσενικών»
Όσοι οργανώνουν επί του παρόντος προβοκάτσιες στο έδαφος χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργούν προς το προσωπικό τους συμφέρον, απλώς χρησιμοποιώντας μια σημαία που δεν είναι δική τους, δήλωσε ο Βλαντισλάβ Ποζντνιακόφ
Ο ιδρυτής του «Κράτους των Αρσενικών», μιας ρωσικής οργάνωσης για τα δικαιώματα των ανδρών που απαγορεύτηκε το 2021 για «εξτρεμισμό», αρνήθηκε σήμερα οποιαδήποτε σχέση με το κύμα ψευδών απειλών για βόμβες στην Ευρώπη.
Ορισμένα αεροδρόμια που στοχοποιήθηκαν από αυτές τις ψευδείς απειλές, όπως τα αεροδρόμια στο Μπέρμιγχαμ, τη Ρώμη και τη Σόφια, είχαν λάβει μηνύματα υπογεγραμμένα από φερόμενους ως «μαχητές του Κράτους των Αρσενικών».
Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το θέμα, ο ιδρυτής του κινήματος Βλαντισλάβ Ποζντνιακόφ, δήλωσε στο Telegram ότι «απλώς αυτό δεν υπάρχει από το 2021», τη χρονιά που απαγορεύτηκε από τις ρωσικές αρχές.
«Όσοι οργανώνουν επί του παρόντος προβοκάτσιες στο έδαφος χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σ.σ. στο όνομα αυτού του κινήματος) ενεργούν προς το προσωπικό τους συμφέρον, απλώς χρησιμοποιώντας μια σημαία που δεν είναι δική τους», πρόσθεσε.
«Δεν είναι ότι ανησυχώ ιδιαίτερα για την Ευρώπη, την ασφάλειά της ή την οικονομία της (στην πραγματικότητα δεν μου καίγεται καρφί), απλώς απαντώ σε Ευρωπαίους δημοσιογράφους», εξήγησε.
Ψευδείς απειλές για βόμβες διαταράσσουν την ευρωπαϊκή εναέρια κυκλοφορία εδώ και ημέρες, προκαλώντας καθυστερήσεις ή αναγκάζοντας μαχητικά αεροσκάφη να απογειωθούν για να συνοδεύσουν πολιτικά αεροσκάφη.
Αυτές οι απειλές για βόμβες αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης τάσης «υβριδικών επιθέσεων» στην Ευρώπη, μερικές από τις οποίες οι αρχές και οι ερευνητές συνδέουν με τη Ρωσία και, περιστασιακά, με το Ιράν.
Το «Κράτος των Αρσενικών» ιδρύθηκε το 2016 από τον Βλαντισλάβ Ποζντνιακόφ, blogger και προπονητή, αρχικά ως κοινότητα στο ρωσικό κοινωνικό δίκτυο VK. Αργότερα απέκτησε χαρακτήρα με εν μέρει πολιτική διάσταση, με μια ιδεολογία που συνδύαζε μισογυνισμό και εθνικισμό.
Το κίνημα, το οποίο δεν είχε ποτέ σημαντική απήχηση, ήταν κυρίως γνωστό για τις διαδικτυακές εκστρατείες παρενόχλησης μέχρι που χαρακτηρίστηκε «εξτρεμιστικό» και απαγορεύτηκε από τις ρωσικές αρχές το 2021.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, το κίνημα επέζησε στο διαδίκτυο και μετατράπηκε σε μια κοινότητα που υποστήριζε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε το 2022.
Ορισμένα αεροδρόμια που στοχοποιήθηκαν από αυτές τις ψευδείς απειλές, όπως τα αεροδρόμια στο Μπέρμιγχαμ, τη Ρώμη και τη Σόφια, είχαν λάβει μηνύματα υπογεγραμμένα από φερόμενους ως «μαχητές του Κράτους των Αρσενικών».
Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με το θέμα, ο ιδρυτής του κινήματος Βλαντισλάβ Ποζντνιακόφ, δήλωσε στο Telegram ότι «απλώς αυτό δεν υπάρχει από το 2021», τη χρονιά που απαγορεύτηκε από τις ρωσικές αρχές.
«Όσοι οργανώνουν επί του παρόντος προβοκάτσιες στο έδαφος χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σ.σ. στο όνομα αυτού του κινήματος) ενεργούν προς το προσωπικό τους συμφέρον, απλώς χρησιμοποιώντας μια σημαία που δεν είναι δική τους», πρόσθεσε.
«Δεν είναι ότι ανησυχώ ιδιαίτερα για την Ευρώπη, την ασφάλειά της ή την οικονομία της (στην πραγματικότητα δεν μου καίγεται καρφί), απλώς απαντώ σε Ευρωπαίους δημοσιογράφους», εξήγησε.
Ψευδείς απειλές για βόμβες διαταράσσουν την ευρωπαϊκή εναέρια κυκλοφορία εδώ και ημέρες, προκαλώντας καθυστερήσεις ή αναγκάζοντας μαχητικά αεροσκάφη να απογειωθούν για να συνοδεύσουν πολιτικά αεροσκάφη.
Αυτές οι απειλές για βόμβες αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης τάσης «υβριδικών επιθέσεων» στην Ευρώπη, μερικές από τις οποίες οι αρχές και οι ερευνητές συνδέουν με τη Ρωσία και, περιστασιακά, με το Ιράν.
Το «Κράτος των Αρσενικών» ιδρύθηκε το 2016 από τον Βλαντισλάβ Ποζντνιακόφ, blogger και προπονητή, αρχικά ως κοινότητα στο ρωσικό κοινωνικό δίκτυο VK. Αργότερα απέκτησε χαρακτήρα με εν μέρει πολιτική διάσταση, με μια ιδεολογία που συνδύαζε μισογυνισμό και εθνικισμό.
Το κίνημα, το οποίο δεν είχε ποτέ σημαντική απήχηση, ήταν κυρίως γνωστό για τις διαδικτυακές εκστρατείες παρενόχλησης μέχρι που χαρακτηρίστηκε «εξτρεμιστικό» και απαγορεύτηκε από τις ρωσικές αρχές το 2021.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, το κίνημα επέζησε στο διαδίκτυο και μετατράπηκε σε μια κοινότητα που υποστήριζε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε το 2022.
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