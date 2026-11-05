Γιατί μπήκαν στο στόχαστρο οι αερομεταφορές: Νέο μπαράζ απειλών για βόμβες σε πτήσεις από την Αθήνα έως τη Γλασκώβη

Τουλάχιστον 25 ευρωπαϊκές πτήσεις έχουν μπει στο στόχαστρο μέχρι στιγμής - Η κυβερνοασφάλεια που δοκιμάζεται, το φαινόμενο του μιμητισμού και η οργανωμένη εκστρατεία κατά των ευρωπαϊκών αερομεταφορών που βλέπουν ειδικοί





Όσο βαθαίνει η εμπλοκή της







Τελευταία εξέλιξη, ελληνικού μάλιστα ενδιαφέροντος, ήταν η διπλή απειλή σε πτήσεις της Aegean στα δρομολόγια από Θεσσαλονίκη για Μιλάνο και από Αθήνα για Βιέννη. Και οι δύο πτήσεις προσγειώθηκαν κανονικά στους δύο προορισμούς και ανέλαβαν σχετικά οι αρχές τις διαδικασίες όπως προβλέπονται με βάση τα πρωτόκολλα ασφαλείας, χωρίς να βρεθεί τίποτα.



Όπως αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωσή της η Aegean, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη. Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια. «Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας», υπογραμμίζει η ελληνική αεροπορική.







Να σημειωθεί κάπου εδώ, ότι οι απειλές για βόμβα είναι σπάνιες και σχεδόν πάντα καταλήγουν να είναι φάρσες. Κατά μέσο όρο, πραγματοποιούνται περισσότερες από 30.000 πτήσεις την ημέρα στους ευρωπαϊκούς αιθέρες.



Ωστόσο, σε συνδυασμό με την αυξημένη γεωπολιτική ένταση της περιόδου, την σειρά κυβερνοεπιθέσεων σε ψυγεία σούπερ μάρκετ, αλλά και της εισβολής drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, οι απειλές για βόμβα σε πτήσεις των τελευταίων ημερών, έχουν σημάνει συναγερμό στην Ευρώπη.



Κλείσιμο Τουλάχιστον 25 ευρωπαϊκές πτήσεις μπήκαν στο στόχαστρο Μόνο σήμερα, τουλάχιστον 25 ευρωπαϊκές πτήσεις αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω απειλών για βόμβα, λίγες ημέρες μετά τα αντίστοιχα περιστατικά που είχαν οδηγήσει στην καθήλωση οκτώ αεροσκαφών.



Αστυνομικές δυνάμεις και υπηρεσίες αντιμετώπισης τρομοκρατικών απειλών κινητοποιήθηκαν για την έρευνα αεροσκαφών που προσγειώθηκαν σε αεροδρόμια της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Γαλλίας, της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Τσεχίας.



Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πιλότοι αναγκάστηκαν να εκτρέψουν τις πτήσεις τους, καθώς οι απειλές διατυπώθηκαν ενώ τα αεροσκάφη βρίσκονταν ήδη στον αέρα. Στο σημερινό κύμα εμπλέκονται πτήσεις των Ryanair, easyJet, Wizz Air, Aer Lingus, Aegean, Finnair και της πολωνικής LOT.



Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, όλες οι απειλές που έχουν ελεγχθεί αποδείχθηκαν ψευδείς. Ο αριθμός των σημερινών περιστατικών συνιστά κλιμάκωση σε σχέση με την Τρίτη, όταν επτά πτήσεις είχαν καθηλωθεί στη διάρκεια της ημέρας εξαιτίας ψευδών προειδοποιήσεων για βόμβες, έπειτα από ένα ακόμη περιστατικό τη Δευτέρα.



Σειρά από απειλές για βόμβες δέχτηκαν σήμερα το πρωί, Πέμπτη (5/11) αεροπορικές εταιρείες σε όλη την Ευρώπη. Είναι η δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, που συμβαίνει αυτό οδηγώντας πολλές πτήσεις σε αναγκαστικές προσγειώσεις , χωρίς ωστόσο κάποια από τις απειλές να αποδειχτεί πραγματική.Όσο βαθαίνει η εμπλοκή της AI σε ολοένα και περισσότερους κλάδους της οικονομίας, η κυβερνοασφάλεια θα δοκιμάζεται ακόμα πιο έντονα και τα αεροδρόμια και οι πτήσεις, είναι παραδοσιακά ένας από τους κορυφαίους στόχους κυβερνοεγκληματιών και επιτήδειων.Αυτό σχολιάζουν μεταξύ άλλων στο newmoney πηγές της αγοράς, που προσθέτουν ότι σαφώς το μπαράζ απειλών για βόμβες σε ευρωπαϊκές πτήσεις κατά την τελευταία εβδομάδα, σχετίζεται με την κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων. Αντίστοιχα, κάθε φορά που υπάρχουν πανευρωπαϊκά τέτοιες απειλές, καταγράφεται ένας μιμητισμός και η «μπάλα» παίρνει και την Ελλάδα.Τελευταία εξέλιξη, ελληνικού μάλιστα ενδιαφέροντος, ήταν η διπλή απειλή σε πτήσεις της Aegean στα δρομολόγια από Θεσσαλονίκη για Μιλάνο και από Αθήνα για Βιέννη. Και οι δύο πτήσεις προσγειώθηκαν κανονικά στους δύο προορισμούς και ανέλαβαν σχετικά οι αρχές τις διαδικασίες όπως προβλέπονται με βάση τα πρωτόκολλα ασφαλείας, χωρίς να βρεθεί τίποτα.Όπως αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωσή της η Aegean, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη. Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια. «Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας», υπογραμμίζει η ελληνική αεροπορική.Με βάση την ενημέρωση του ιταλικού πρακτορείου Ansa, πέρα από την πτήση A3552 της Aegean Airlines, η οποία αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη και προσγειώθηκε στο Μαλπένσα στις 9:33 το πρωί, υπήρξε ένα ακόμη αντίστοιχο συμβάν και για την πτήση FR8953 της Ryanair, που αναχώρησε από το Πόρτο της Πορτογαλίας και έφτασε στις 10:22. Στο σημείο κινητοποιήθηκε η ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών της αστυνομίας του Μαλπένσα, η οποία προχώρησε στην εκκένωση των αεροσκαφών και στη διενέργεια ελέγχων στο προσωπικό και στους επιβάτες, σύμφωνα με το πρακτορείο.Να σημειωθεί κάπου εδώ, ότι οι απειλές για βόμβα είναι σπάνιες και σχεδόν πάντα καταλήγουν να είναι φάρσες. Κατά μέσο όρο, πραγματοποιούνται περισσότερες από 30.000 πτήσεις την ημέρα στους ευρωπαϊκούς αιθέρες.Ωστόσο, σε συνδυασμό με την αυξημένη γεωπολιτική ένταση της περιόδου, την σειρά κυβερνοεπιθέσεων σε ψυγεία σούπερ μάρκετ, αλλά και της εισβολής drones στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, οι απειλές για βόμβα σε πτήσεις των τελευταίων ημερών, έχουν σημάνει συναγερμό στην Ευρώπη.Μόνο σήμερα, τουλάχιστον 25 ευρωπαϊκές πτήσεις αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω απειλών για βόμβα, λίγες ημέρες μετά τα αντίστοιχα περιστατικά που είχαν οδηγήσει στην καθήλωση οκτώ αεροσκαφών.Αστυνομικές δυνάμεις και υπηρεσίες αντιμετώπισης τρομοκρατικών απειλών κινητοποιήθηκαν για την έρευνα αεροσκαφών που προσγειώθηκαν σε αεροδρόμια της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Γαλλίας, της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Τσεχίας.Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πιλότοι αναγκάστηκαν να εκτρέψουν τις πτήσεις τους, καθώς οι απειλές διατυπώθηκαν ενώ τα αεροσκάφη βρίσκονταν ήδη στον αέρα. Στο σημερινό κύμα εμπλέκονται πτήσεις των Ryanair, easyJet, Wizz Air, Aer Lingus, Aegean, Finnair και της πολωνικής LOT.Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, όλες οι απειλές που έχουν ελεγχθεί αποδείχθηκαν ψευδείς. Ο αριθμός των σημερινών περιστατικών συνιστά κλιμάκωση σε σχέση με την Τρίτη, όταν επτά πτήσεις είχαν καθηλωθεί στη διάρκεια της ημέρας εξαιτίας ψευδών προειδοποιήσεων για βόμβες, έπειτα από ένα ακόμη περιστατικό τη Δευτέρα.

Πτήση της Aer Lingus από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη εκτράπηκε σε αεροπορική βάση στο Εβρέ της Γαλλίας, όπου το αεροσκάφος ερευνήθηκε από τις αρμόδιες αρχές.



Παράλληλα, πτήση της Wizz Air από το Μιλάνο προς τη Βαρσοβία κατευθύνθηκε στη Βιέννη, έπειτα από απειλή για βόμβα που ελήφθη ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στον αέρα, όπως επιβεβαίωσε η αεροπορική εταιρεία. Ένα ακόμη αεροσκάφος της Wizz Air, που εκτελούσε δρομολόγιο από το Μιλάνο προς το Βουκουρέστι, προσγειώθηκε με ασφάλεια στη ρουμανική πρωτεύουσα και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε ελέγχους.



Το πρωί της Πέμπτης, πτήση της Ryanair από το αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου προς τη Σόφια εκτράπηκε στο κοντινό αεροδρόμιο του Πλόβντιβ, στη Βουλγαρία, μετά από αντίστοιχη απειλή.



Δύο ακόμη πτήσεις της Ryanair με προορισμό τη Σόφια, οι οποίες είχαν αναχωρήσει από την Κοπεγχάγη και τη Μαδρίτη, ελέγχθηκαν μετά την προσγείωσή τους.



Στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου, πέρα από την πτήση της Aegean Airlines από τη Θεσσαλονίκη προσγειώθηκε και αεροσκάφος της Ryanair, με το δεύτερο να έχει αναχωρήσει από το Πόρτο της Πορτογαλίας.



Στην Πολωνία, πτήση της LOT από τη Βαρσοβία προς το Παρίσι υποβλήθηκε επίσης σε ελέγχους, έπειτα από απειλή που δέχθηκε η αεροπορική εταιρεία. Επιπλέον, ακόμη μία πτήση της πολωνικής εταιρείας με προορισμό τις Βρυξέλλες έλαβε προειδοποίηση ενώ βρισκόταν στον αέρα και ελέγχθηκε μετά την προσγείωσή της.



Ιδιαίτερη κινητοποίηση καταγράφηκε και στην Ιταλία, όταν μαχητικά αεροσκάφη της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας συνόδευσαν πτήση της Finnair από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη, έπειτα από απειλή που διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης. Μια δεύτερη πτήση της Finnair προς τη Βιέννη, την οποία εκτελούσε η JetTime, δέχθηκε επίσης ψευδή προειδοποίηση για βόμβα, αλλά προσγειώθηκε με ασφάλεια, σύμφωνα με την εταιρεία.



Στην Τσεχία, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έλαβε απειλές για τέσσερις πτήσεις με προορισμό το αεροδρόμιο της Πράγας. Οι αρχές πρόσθεσαν ότι αξιολογούν ως χαμηλή την πιθανότητα οι απειλές να είναι πραγματικές. Δύο από τις συγκεκριμένες πτήσεις εκτελούνταν από την easyJet, με αφετηρία τη Γλασκώβη και το Νιούκαστλ, όπως επιβεβαίωσε η αεροπορική εταιρεία.



Oργανωμένη εκστρατεία και όχι μεμονωμένες ενέργειες Η συχνότητα και η γεωγραφική διασπορά των περιστατικών έχουν εντείνει τις ανησυχίες των ειδικών σε θέματα αεροπορικής ασφάλειας.



Όταν μια αεροπορική εταιρεία λαμβάνει προειδοποίηση για πιθανή ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού, ενεργοποιούνται αμέσως τα σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας. Το αεροσκάφος κατευθύνεται προς τον προορισμό του ή εκτρέπεται στο πλησιέστερο κατάλληλο αεροδρόμιο, όπου ειδικές αστυνομικές μονάδες πραγματοποιούν έρευνα στο αεροπλάνο και στο περιεχόμενό του.



Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες, προκαλώντας καθυστερήσεις, ανατροπές στο πρόγραμμα των αεροπορικών εταιρειών και έντονη ανησυχία στους επιβάτες. Παρότι οι ψευδείς απειλές για βόμβες δεν είναι ασυνήθιστες, οι ειδικοί θεωρούν ότι ο μεγάλος αριθμός περιστατικών μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν παραπέμπει σε μεμονωμένες ενέργειες.



Ο Ματ Μπόρι, επικεφαλής της εταιρείας αεροπορικής ασφάλειας Osprey Flight Solutions, εκτίμησε ότι η συχνότητα των προειδοποιήσεων υποδηλώνει πιθανή σύνδεση μεταξύ τους. «Η συχνότητα των απειλών υποδηλώνει ότι υπάρχει κάποια σύνδεση, είτε με ένα συγκεκριμένο άτομο είτε με μια εκστρατεία οργανωμένης ομάδας, και όχι μια σειρά από μεμονωμένα περιστατικά μιμητισμού», ανέφερε στους Financial Times.



Όπως εξήγησε, η απουσία ενός ξεκάθαρου στόχου, είτε πρόκειται για συγκεκριμένη χώρα, αεροπορική εταιρεία ή αεροπορικό δρομολόγιο, ενισχύει την εκτίμηση ότι ο βασικός σκοπός είναι η γενικευμένη διατάραξη της λειτουργίας των αερομεταφορών. «Το γεγονός ότι δεν διακρίνεται συγκεκριμένη χώρα, αεροπορική εταιρεία ή διαδρομή ως στόχος δείχνει ότι επιδίωξη είναι η πρόκληση γενικευμένης αναστάτωσης στις αεροπορικές επιχειρήσεις», κατέληξε.