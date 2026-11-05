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Ενεργοποιήθηκε ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών μετά το μπαράζ απειλών για βόμβες σε αεροσκάφη
ΚΟΣΜΟΣ
Απόστολος Τζιτζικώστας Ευρωπαϊκή Ένωση Πτήσεις Απειλή για βόμβα Αεροσκάφη

Ενεργοποιήθηκε ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών μετά το μπαράζ απειλών για βόμβες σε αεροσκάφη

Είμαστε σε διαρκή επαφή με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας των Μεταφορών και τα κράτη που επηρεάστηκαν δήλωσε ο Απόστολος Τζιτζικώστας,  Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ 

Ενεργοποιήθηκε ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών μετά το μπαράζ απειλών για βόμβες σε αεροσκάφη
Σε εφαρμογή ετέθη ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών μετά το μπαράζ απειλών για βόμβες σε αεροσκάφη, όπως έκανε γνωστό ο επιτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Όπως γνωστοποίησε, οι Βρυξέλλες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τα κράτη-μέλη που επηρεάστηκαν και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), ενώ έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών.

Παράλληλα, ο κ.Τζιτζικώστας, σημείωσε ότι αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτη κάθε απειλή κατά πολιτών», με αφορμή το μπαράζ απειλών για βόμβες σε αεροσκάφη που πραγματοποιούν πτήσεις σε χώρες της γηραιάς ηπείρου.





Παράλληλα, ο κ. Τζιτζικώστας κάλεσε τις αρμόδιες εθνικές αρχές να εντείνουν τη στενή συνεργασία με τις διοικήσεις των αεροδρομίων, τις αεροπορικές εταιρείες και τις αστυνομικές δυνάμεις για τη διαχείριση των απειλών και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων.

Ξεκαθάρισε, τέλος, ότι είναι ακόμη πρόωρο να εκτιμηθεί αν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους, καθώς οι έρευνες σε εθνικό επίπεδο παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη.

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