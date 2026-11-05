Ενεργοποιήθηκε ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών μετά το μπαράζ απειλών για βόμβες σε αεροσκάφη

Όπως γνωστοποίησε, οι Βρυξέλλες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τα κράτη-μέλη που επηρεάστηκαν και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (

), ενώ έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών.

