Μπαράζ απειλών για βόμβες σε 25 πτήσεις στην Ευρώπη, δύο ήταν για αεροσκάφη της Aegean - Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών της ΕΕ

Πτήσεις εκτράπηκαν, ενώ άλλες προσγειώθηκαν με συνοδεία μαχητικών - Οι πτήσεις της Aegean απογειώθηκαν από Αθήνα και Θεσσαλονίκη και προσγειώθηκαν κανονικά σε Βιέννη και Μιλάνο - Σ το αεροσκάφος για Βιέννη επέβαινε και ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου

ε εφαρμογή έχει τεθεί ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών.



Ειδικότερα, τηλεφώνημα για βόμβα δέχθηκε πτήση της Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μιλάνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πτήση προσγειώθηκε κανονικά στο ιταλικό αεροδρόμιο. Παράλληλα, απειλή για βόμβα σημειώθηκε και σε δεύτερη πτήση της Aegean από Αθήνα με προορισμό τη Βιέννη. Και σε αυτή την περίπτωση το αεροπλάνο προσγειώθηκε κανονικά.



ο επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας, έκανε γνωστό πως τέθηκε σε εφαρμογή ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών μετά το μπαράζ απειλών για βόμβες σε αεροσκάφη. Όπως γνωστοποίησε, οι Βρυξέλλες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τα κράτη-μέλη που επηρεάστηκαν και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), ενώ έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών.





My statement on Reported Bomb Threats Affecting European Flights https://t.co/dWcLSVz82b — Apostolos Tzitzikostas (@tzitzikostas) November 5, 2026

Η ανακοίνωση της Aegean:



«Η Aegean επιβεβαιώνει ότι σήμερα, 5 Νοεμβρίου, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη.



Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια.



Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας».



Στην πτήση Αθήνα-Βιέννη επέβαινε ο Τάσος Χατζηβασιλείου Παράλληλα, στο αεροσκάφος που προσγειώθηκε στη Βιέννη, επέβαινε και ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σε ανάρτησή του στα social τόνισε: «Καλησπέρα από τη Βιέννη! Νωρίτερα, κατά την προσγείωση εδώ, ενημερωθήκαμε για πιθανή ύπαρξη βόμβας στο αεροπλάνο που μας μετέφερε. Ο έλεγχος των αυστριακών Αρχών κατέδειξε ότι τελικά δεν υπήρχε τίποτα. Όλα καλά, όλοι ασφαλείς. Συνεχίζουμε κανονικά την επίσκεψη ασφαλείας».







Η ανακοίνωση της Aegean:



«Η Aegean επιβεβαιώνει ότι σήμερα, 5 Νοεμβρίου, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη.



Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια.



Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας».

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Μπαράζ απειλών για βόμβες σε αεροσκάφη Σημειώνεται ότι μπαράζ απειλών για βόμβες σε επιβατικά αεροσκάφη σημειώνεται τις τελευταίες μέρες



Παρότι δεν έχει υπάρξει επίσημη απόδοση ευθυνών για τα περιστατικά, το νέο κύμα απειλών σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία και το Ιράν για ενέργειες που χαρακτηρίζουν «υβριδικές επιθέσεις» και πράξεις δολιοφθοράς. Τόσο η Μόσχα όσο και η Τεχεράνη αρνούνται ότι εμπλέκονται σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις.



Αναγκαστική προσγείωση στη Γαλλία και τρεις εκτροπές πτήσεων στη Βουλγαρία Νωρίτερα, η πτήση EI402 της Aer Lingus, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Δουβλίνο - Ρώμη, προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Εβρέ, περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά του Παρισιού. Όπως ανακοίνωσε η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία, η εκτροπή πραγματοποιήθηκε για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.



Την ίδια ώρα, οι βουλγαρικές Αρχές ανέφεραν ότι τρία αεροσκάφη πραγματοποίησαν έκτακτες προσγειώσεις στη χώρα έπειτα από απειλές για βόμβες. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Βουλγαρίας, τον οποίο επικαλείται ο τηλεοπτικός σταθμός bTV, δύο αεροσκάφη που είχαν αναχωρήσει από την Κοπεγχάγη και τη Μαδρίτη προσγειώθηκαν χωρίς προβλήματα στη Σόφια.



Αεροπορικές εταιρείες σε όλη την Ευρώπη δέχτηκαν μια σειρά από απειλές για βόμβες το πρωί της Πέμπτης (5/11) για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, αναγκάζοντας πολλές να πραγματοποιήσουν αναγκαστικές προσγειώσεις, αν και καμία από τις απειλές δεν αποδείχθηκε ότι ήταν πραγματική. Σύμφωνα με το Reuters 25 πτήσεις δέχθηκαν απειλή για βόμβα, ενώ σΕιδικότερα, τηλεφώνημα για βόμβα δέχθηκε πτήση της Aegean από τημε προορισμό τοΣύμφωνα με πληροφορίες, η πτήση προσγειώθηκε κανονικά στο ιταλικό αεροδρόμιο. Παράλληλα, απειλήσημειώθηκε και σε δεύτερη πτήση της Aegean απόμε προορισμό τηΚαι σε αυτή την περίπτωση το αεροπλάνο προσγειώθηκε κανονικά.Οι Αρχές ξεκίνησαν τις διαδικασίες όπως προβλέπονται με βάση τα πρωτόκολλα ασφαλείας, χωρίς να βρεθεί κάτι ύποπτο. Οι απειλές για βόμβα εκτιμάται ότι εντάσσονται στις ευρύτερες εξελίξεις των τελευταίων ημερών με το μπαράζ απειλών για βόμβες σε αεροσκάφη. Μάλιστα,σε εφαρμογή ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών μετά το μπαράζ απειλών για βόμβες σε αεροσκάφη. Όπως γνωστοποίησε, οι Βρυξέλλες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, βρίσκονται σε διαρκή επαφή με τα κράτη-μέλη που επηρεάστηκαν και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), ενώ έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών.«Η Aegean επιβεβαιώνει ότι σήμερα, 5 Νοεμβρίου, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη.Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια.Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας».Παράλληλα, στο αεροσκάφος που προσγειώθηκε στη Βιέννη, επέβαινε και ο υφυπουργός Εξωτερικών. Σε ανάρτησή του στα social τόνισε: «Καλησπέρα από τη Βιέννη! Νωρίτερα, κατά την προσγείωση εδώ, ενημερωθήκαμε για πιθανή ύπαρξη βόμβας στο αεροπλάνο που μας μετέφερε. Ο έλεγχος των αυστριακών Αρχών κατέδειξε ότι τελικά δεν υπήρχε τίποτα. Όλα καλά, όλοι ασφαλείς. Συνεχίζουμε κανονικά την επίσκεψη ασφαλείας».«Η Aegean επιβεβαιώνει ότι σήμερα, 5 Νοεμβρίου, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη.Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια.Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας».Σημειώνεται ότι μπαράζ απειλών για βόμβες σε επιβατικά αεροσκάφη σημειώνεται τις τελευταίες μέρες σε όλη την Ευρώπη Παρότι δεν έχει υπάρξει επίσημη απόδοση ευθυνών για τα περιστατικά, το νέο κύμα απειλών σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία και το Ιράν για ενέργειες που χαρακτηρίζουν «υβριδικές επιθέσεις» και πράξεις δολιοφθοράς. Τόσο η Μόσχα όσο και η Τεχεράνη αρνούνται ότι εμπλέκονται σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις.Νωρίτερα, η πτήση EI402 της, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιοπροσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Εβρέ, περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά του Παρισιού. Όπως ανακοίνωσε η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία, η εκτροπή πραγματοποιήθηκε για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.Την ίδια ώρα, οι βουλγαρικές Αρχές ανέφεραν ότι τρία αεροσκάφη πραγματοποίησαν έκτακτες προσγειώσεις στη χώρα έπειτα από απειλές για βόμβες. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Βουλγαρίας, τον οποίο επικαλείται ο τηλεοπτικός σταθμός bTV, δύο αεροσκάφη που είχαν αναχωρήσει από τηνπροσγειώθηκαν χωρίς προβλήματα στη Σόφια.

Ένα τρίτο αεροσκάφος, προερχόμενο από το Λονδίνο, άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε στο Πλόβντιβ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.



Συναγερμός σε Τσεχία, Ιταλία και Πολωνία Στην Τσεχία, η αστυνομία ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι τέσσερα αεροσκάφη με προορισμό την Πράγα δέχθηκαν απειλές για βόμβες την Πέμπτη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στις απαραίτητες προετοιμασίες για την προσγείωσή τους, αν και εκτίμησαν ότι η αξιοπιστία των απειλών ήταν χαμηλή.



Στην Ιταλία, μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας συνόδευσαν με ασφάλεια αεροσκάφος της Finnair, το οποίο είχε αναχωρήσει από το Ελσίνκι και προσγειώθηκε κανονικά στη Ρώμη, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την υπόθεση.



Παράλληλα, ακόμη μία πτήση της Finnair από το Ελσίνκι, την οποία εκτελούσε η Jettime, προσγειώθηκε κανονικά στη Βιέννη, παρά την απειλή για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού, όπως γνωστοποίησε η φινλανδική αεροπορική εταιρεία.



Ανάλογα περιστατικά καταγράφηκαν και στην Πολωνία. Η αεροπορική εταιρεία LOT ανακοίνωσε ότι πτήση από τη Βαρσοβία προς τις Βρυξέλλες έφτασε με ασφάλεια στον προορισμό της, έπειτα από προειδοποίηση ασφαλείας. Οι έλεγχοι που ακολούθησαν δεν εντόπισαν κανένα ύποπτο αντικείμενο.



Σε διαφορετικό περιστατικό, αεροσκάφος της LOT με προορισμό το Παρίσι ακινητοποιήθηκε ενώ τροχοδρομούσε για απογείωση. Για προληπτικούς λόγους, οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε άλλο αεροσκάφος.



Ιταλικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι πτήση της Wizz Air από το Μιλάνο προς τη Βαρσοβία υποχρεώθηκε να προσγειωθεί στη Βιέννη εξαιτίας απειλής για βόμβα.



Δεύτερο κύμα απειλών μέσα σε λίγες ημέρες Τα περιστατικά της Πέμπτης ακολουθούν αντίστοιχο κύμα απειλών που σημειώθηκε την Τρίτη, όταν τουλάχιστον επτά πτήσεις και ένα κρουαζιερόπλοιο βρέθηκαν στο στόχαστρο προειδοποιήσεων για εκρηκτικούς μηχανισμούς.



Οι απειλές προκάλεσαν σημαντική αναστάτωση σε αεροδρόμια της Ευρώπης, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάποιος εκρηκτικός μηχανισμός.



Την ίδια εβδομάδα καταγράφηκαν και κυβερνοεπιθέσεις από αγνώστους, οι οποίες έθεσαν εκτός λειτουργίας συστήματα ψύξης σε σούπερ μάρκετ αρκετών ευρωπαϊκών χωρών.