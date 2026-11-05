Μπαράζ απειλών για βόμβες σε αεροσκάφη: Αναγκαστικές προσγειώσεις για πτήσεις με προορισμούς Ιταλία, Βουλγαρία, Τσεχία, Ισπανία και Πολωνία

Την Πέμπτη, ένα αεροσκάφος που εκτελούσε δρομολόγιο Δουβλίνο - Ρώμη προσγειώθηκε αναγκαστικά σε γαλλική βάση - Παρόμοια περιστατικά σε Ιταλία, Πολωνία και Βουλγαρία





Το πρωί της Πέμπτης, ένα επιβατικό αεροσκάφος τύπου Airbus A320 της Aer Lingus με 151 επιβάτες και έξι μέλη πλήρωμα, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Δουβλίνο–Ρώμη, εξετράπη της πορείας του και προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση του Εβρέ (Évreux) στο Φοβίλ της Γαλλίας, περίπου 100 χιλιόμετρα από το Παρίσι, έπειτα από προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβας.







«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση σχετικά με το αεροσκάφος που εξετράπη έπειτα από συναγερμό για βόμβα», δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.







στη βάση του Εβρέ, όπου οι επιβάτες και το πλήρωμα αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Ομάδες πυροτεχνουργών έχουν σπεύσει στο σημείο και πραγματοποιούν τους απαραίτητους ελέγχους.





Σειρά συναγερμών στην Ευρώπη



Αεροπορικές εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη έγιναν αποδέκτες σειράς απειλών για τοποθέτηση βομβών το πρωί της Πέμπτης, για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα. Το μπαράζ αυτό ανάγκασε πολλά αεροσκάφη να πραγματοποιήσουν έκτακτες προσγειώσεις ή να συνοδευτούν από μαχητικά, παρότι καμία από τις απειλές δεν επιβεβαιώθηκε ως πραγματική κατά τους πρώτους ελέγχους.



Μολονότι καμία χώρα δεν έχει αποδώσει επίσημα ευθύνες για τις απειλές, τα περιστατικά αυτά σημειώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κατηγορούν τόσο τη Ρωσία όσο και το Ιράν για ενέργειες που χαρακτηρίζουν «υβριδικές επιθέσεις» και πράξεις δολιοφθοράς. Η Μόσχα και η Τεχεράνη αρνούνται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε τέτοιες επιχειρήσεις.



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Αεροπλάνα που είχαν απογειωθεί από την Κοπεγχάγη και τη Μαδρίτη προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Σόφια, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Εσωτερικών στον τηλεοπτικό σταθμό bTV. Ένα τρίτο αεροσκάφος, προερχόμενο από το Λονδίνο, εξετράπη της πορείας του και προσγειώθηκε στη Φιλιππούπολη (Πλόβντιβ), τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η κυβέρνηση δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.



Απειλές αναφέρουν επίσης οι αρχές σε Τσεχία, Ιταλία και Πολωνία Η τσεχική αστυνομία ανακοίνωσε μέσω του X ότι τέσσερα αεροπλάνα με προορισμό την Πράγα έγιναν αποδέκτες απειλών για τοποθέτηση βόμβας την Πέμπτη και ότι οι αρχές προετοιμάζονταν για την προσγείωσή τους, αν και εκτίμησαν την αξιοπιστία των απειλών ως «χαμηλή».



Η ιταλική Πολεμική Αεροπορία συνόδευσε με ασφάλεια μέχρι την προγραμματισμένη του προσγείωση στη Ρώμη αεροσκάφος της Finnair που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ελσίνκι, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση. Μια άλλη πτήση της Finnair από το Ελσίνκι, υπό τη διαχείριση της Jettime, προσγειώθηκε κανονικά στη Βιέννη έπειτα από λήψη απειλής για βόμβα, όπως ανέφερε ο φινλανδικός αερομεταφορέας.



Μπαράζ απειλών για βόμβες σε επιβατικά αεροσκάφη σημειώνεται τις τελευταίες μέρες σε όλη την Ευρώπη.Το πρωί της Πέμπτης, ένα επιβατικό αεροσκάφος τύπου Airbus A320 της Aer Lingus με 151 επιβάτες και έξι μέλη πλήρωμα, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Δουβλίνο–Ρώμη, εξετράπη της πορείας του και προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση του Εβρέ (Évreux) στο Φοβίλ της Γαλλίας, περίπου 100 χιλιόμετρα από το Παρίσι, έπειτα από προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβας.Από το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού ανακοινώθηκε ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά όσον αφορά το αεροσκάφος που άλλαξε πορεία εξαιτίας της απειλής.«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση σχετικά με το αεροσκάφος που εξετράπη έπειτα από συναγερμό για βόμβα», δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού της Γαλλίας,σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.Κατά πληροφορίες, η πτήση EI402 της Aer Lingus αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Δουβλίνου στις 6:23 π.μ. και η προσγείωσή της στο Αεροδρόμιο «Λεονάρντο ντα Βίντσι» του Φιουμιτσίνο στη Ρώμη ήταν προγραμματισμένη για τις 10:50 π.μ. Το αεροσκάφος συνόδευσε ένα γαλλικό μαχητικό Rafale κατά την προσγείωσή τουΑεροπορικές εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη έγιναν αποδέκτες σειράς απειλών για τοποθέτηση βομβών το πρωί της Πέμπτης, για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα. Το μπαράζ αυτό ανάγκασε πολλά αεροσκάφη να πραγματοποιήσουν έκτακτες προσγειώσεις ή να συνοδευτούν από μαχητικά, παρότι καμία από τις απειλές δεν επιβεβαιώθηκε ως πραγματική κατά τους πρώτους ελέγχους.Μολονότι καμία χώρα δεν έχει αποδώσει επίσημα ευθύνες για τις απειλές, τα περιστατικά αυτά σημειώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κατηγορούν τόσο τη Ρωσία όσο και το Ιράν για ενέργειες που χαρακτηρίζουν «υβριδικές επιθέσεις» και πράξεις δολιοφθοράς. Η Μόσχα και η Τεχεράνη αρνούνται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή σε τέτοιες επιχειρήσεις.Πέρα από την πτήση της Aer Lingus, Βούλγαροι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τρία αεροσκάφη πραγματοποίησαν αναγκαστικές προσγειώσεις στη βαλκανική χώρα εξαιτίας απειλών για βόμβα.Αεροπλάνα που είχαν απογειωθεί από την Κοπεγχάγη και τη Μαδρίτη προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Σόφια, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Εσωτερικών στον τηλεοπτικό σταθμό bTV. Ένα τρίτο αεροσκάφος, προερχόμενο από το Λονδίνο, εξετράπη της πορείας του και προσγειώθηκε στη Φιλιππούπολη (Πλόβντιβ), τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η κυβέρνηση δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.Η τσεχική αστυνομία ανακοίνωσε μέσω του X ότι τέσσερα αεροπλάνα με προορισμό την Πράγα έγιναν αποδέκτες απειλών για τοποθέτηση βόμβας την Πέμπτη και ότι οι αρχές προετοιμάζονταν για την προσγείωσή τους, αν και εκτίμησαν την αξιοπιστία των απειλών ως «χαμηλή».Η ιταλική Πολεμική Αεροπορία συνόδευσε με ασφάλεια μέχρι την προγραμματισμένη του προσγείωση στη Ρώμη αεροσκάφος της Finnair που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ελσίνκι, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση. Μια άλλη πτήση της Finnair από το Ελσίνκι, υπό τη διαχείριση της Jettime, προσγειώθηκε κανονικά στη Βιέννη έπειτα από λήψη απειλής για βόμβα, όπως ανέφερε ο φινλανδικός αερομεταφορέας.

Από την πλευρά της, η πολωνική αεροπορική εταιρεία LOT δήλωσε ότι πτήση από τη Βαρσοβία προς τις Βρυξέλλες προσγειώθηκε με ασφάλεια στον προορισμό της έπειτα από προειδοποίηση ασφαλείας, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο ύποπτο αντικείμενο.



Ανέφερε επίσης ότι άλλη πτήση της LOT με προορισμό το Παρίσι ακινητοποιήθηκε ενώ τροχοδρομούσε για απογείωση και ότι οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στη συνέχεια σε άλλο αεροσκάφος για προληπτικούς λόγους.



Τέλος, ιταλικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι πτήση της Wizz Air από το Μιλάνο προς τη Βαρσοβία αναγκάστηκε να προσγειωθεί στη Βιέννη λόγω απειλής για βόμβα.



Επτά ψευδείς συναγερμοί την Τρίτη σε ευρωπαϊκές πτήσεις Στις 3 Νοεμβρίου 2026 είχαν καταγραφεί επτά συναγερμοί για βόμβα σε επιβατικές πτήσεις στην Ευρώπη, οι οποίοι αποδείχθηκαν όλοι ψευδείς. Τα περιστατικά αφορούσαν πτήσεις με προορισμούς την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Ισπανία και την Πολωνία, προκαλώντας ελέγχους ασφαλείας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτροπές αεροσκαφών και προσωρινές διακοπές στη λειτουργία αεροδρομίων.







Τέσσερις από τους συναγερμούς αφορούσαν πτήσεις της Ryanair από τη Λισαβόνα και το Δουβλίνο: δύο με προορισμό το Φιουμιτσίνο της Ρώμης και δύο με προορισμό τη Σόφια της Βουλγαρίας.



Στην Ιταλία, το αεροσκάφος που είχε απογειωθεί από το Δουβλίνο συνοδεύτηκε από δύο μαχητικά της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας. Οι πυροτεχνουργοί της αστυνομίας ενεργοποίησαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας για την προστασία των επιβατών και του πληρώματος. Οι έλεγχοι στους επιβάτες, στις αποσκευές και στο αεροσκάφος δεν εντόπισαν τίποτα ύποπτο και ο συναγερμός έληξε.



Πτήση της LOT από το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, με προορισμό το αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας, αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μόντλιν της πολωνικής πρωτεύουσας.



Στην Ισπανία, αεροσκάφος της Ryanair που είχε απογειωθεί από το Μάντσεστερ με προορισμό τη Μούρθια, μεταφέροντας 114 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος, υποβλήθηκε σε ελέγχους έπειτα από αναφορά για βόμβα. Και σε αυτή την περίπτωση, οι Αρχές απέκλεισαν την παρουσία εκρηκτικών.



Άλλη μία από τις πτήσεις που επηρεάστηκαν από ψευδή συναγερμό ήταν της Wizz Air. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Μπέργκαμο και προσγειώθηκε στη Σόφια, όπου πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι χωρίς να εντοπιστούν εκρηκτικά.



Τα τελευταία περιστατικά σημειώθηκαν μόλις μία ημέρα μετά την αναγκαστική προσγείωση ακόμη μίας πτήσης της Wizz Air. Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου με προορισμό τη Σόφια, αλλά εκτράπηκε προς τη Βουδαπέστη μετά από απειλή για βόμβα κατά τη διάρκεια της πτήσης. Συνοδεύτηκε από ουγγρικό μαχητικό προτού πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο Φέρεντς Λιστ.



Μολονότι καμία χώρα δεν έχει αποδώσει επίσημα ευθύνες για τις απειλές, τα περιστατικά αυτά σημειώνονται σε μια περίοδο κατά την οποία Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κατηγορούν τόσο τη Ρωσία όσο και το Ιράν για «υβριδικές επιθέσεις» και πράξεις δολιοφθοράς. Τόσο η Μόσχα όσο και η Τεχεράνη αρνούνται οποιαδήποτε ανάμειξη σε τέτοιου είδους εκστρατείες.