Από τα μπάζα, ξανά στην παραγωγή: Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO δείχνει τον δρόμο για έναν πιο βιώσιμο κύκλο κατασκευών - «Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»
Νετανιάχου: Υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι ξένα κράτη δαπάνησαν τεράστια χρηματικά ποσά για να επηρεάσουν τις εκλογές
Νετανιάχου: Υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι ξένα κράτη δαπάνησαν τεράστια χρηματικά ποσά για να επηρεάσουν τις εκλογές
Ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ κατήγγειλε τα στελέχη της αντιπολίτευσης που εμφανίζονται πρόθυμα να συνεργαστούν με αραβικά κόμματα προκειμένου να σχηματίσουν κυβερνητικό συνασπισμό
«Υπάρχουν σοβαρές υποψίες» για ξένη παρέμβαση στις ισραηλινές εκλογές, υποστήριξε σήμερα ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ώρα που ο πρόεδρος Χέρτσογκ καλεί τις πολιτικές δυνάμεις να κάνουν συμβιβασμούς για να σχηματισθεί κυβέρνηση.
«Υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι ξένα κράτη δαπάνησαν τεράστια χρηματικά ποσά, σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των εκλογών στο Ισραήλ», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.
«Υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι ξένα κράτη δαπάνησαν τεράστια χρηματικά ποσά, σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των εκλογών στο Ισραήλ», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.
Παράλληλα, κατήγγειλε τα στελέχη της αντιπολίτευσης που εμφανίζονται πρόθυμα να συνεργαστούν με αραβικά κόμματα προκειμένου να σχηματίσουν κυβερνητικό συνασπισμό. Μια τέτοια κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ακραίους Ισλαμιστές, ενώ θα δίχαζε την ισραηλινή κοινωνία, τόνισε.
Netanyahu calls for a probe into alleged foreign election interference: “There are grave suspicions that foreign states have funneled vast sums of money in an attempt to sway the election results.” “We must uncover the full truth- without any whitewashing and without delay.” https://t.co/Gbt9OHiNKj— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) November 4, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα