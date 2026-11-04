Κονγκό: Πάνω από 5.300 οι θάνατοι από τον Έμπολα και 1.800 από την επιδημία χολέρας
ΚΟΣΜΟΣ
Κονγκό Έμπολα Χολέρα

Κονγκό: Πάνω από 5.300 οι θάνατοι από τον Έμπολα και 1.800 από την επιδημία χολέρας

Τα περισσότερα κρούσματα που έχουν καταγραφεί από την αρχή του χρόνου εντοπίζονται σε δύο ανατολικές επαρχίες, το Βόρειο και το Νότιο Κίβου σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Κονγκό: Πάνω από 5.300 οι θάνατοι από τον Έμπολα και 1.800 από την επιδημία χολέρας
Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία πλήττεται από επιδημία Έμπολα, βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με έξαρση χολέρας που έχει προκαλέσει φέτος 1.800 θανάτους, ενώ έχουν καταγραφεί περισσότερα από 60.000 κρούσματα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Πέραν του Έμπολα, ο οποίος μέσα σε πέντε μήνες έχει προκαλέσει περισσότερους από 5.300 θανάτους επί συνόλου 10.400 κρουσμάτων, «η ΛΔ Κονγκό βιώνει επίσης τη χειρότερη επιδημία χολέρας των τελευταίων δεκαετιών, με περισσότερα από 60.000 κρούσματα και 1.800 καταγεγραμμένους θανάτους από την αρχή του έτους», υπογράμμισε σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

«Τα περισσότερα κρούσματα (όπως και στην περίπτωση του Έμπολα) εντοπίζονται σε δύο ανατολικές επαρχίες, το Βόρειο Κίβου και το Νότιο Κίβου. Ωστόσο, αυτό που προκαλεί έντονη ανησυχία είναι ότι πλέον αναφέρονται κρούσματα κατά μήκος της λεκάνης του ποταμού Κονγκό, κάτι που υποδηλώνει πως η επιδημία ενδέχεται να εξαπλωθεί μέχρι την Κινσάσα», στο δυτικό τμήμα της χώρας, συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το 2025 είχε καταγραφεί ο υψηλότερος αριθμός κρουσμάτων των τελευταίων 25 ετών, όμως ο φετινός απολογισμός αναμένεται χειρότερος.

«Η διασπορά της νόσου σε δυσπρόσιτες περιοχές που πλήττονται από ένοπλες συγκρούσεις (...) προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία». Επιπλέον, η τρέχουσα περίοδος των βροχών αναμένεται να ευνοήσει την εξάπλωση της επιδημίας, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εκστρατεία εμβολιασμού στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Love at First Sight: Η συνεργασία του glo™ HILO με τον Στέλιο Κουδουνάρη

Μόδα, design και υψηλή αισθητική συναντήθηκαν σε μια exclusive βραδιά με πρωταγωνιστές το glo™ HILO και τον Στέλιο Κουδουνάρη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης