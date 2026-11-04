Η αντίδραση Μασκ στο αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ: «Τα διαστημικά μου λέιζερ δεν δούλεψαν αυτή τη φορά»
Η αντίδραση Μασκ στο αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ: «Τα διαστημικά μου λέιζερ δεν δούλεψαν αυτή τη φορά»
Με ανάρτησή του στο X, ο επικεφαλής της SpaceX αυτοσαρκάστηκε μετά τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, ειδικά στο Τέξας που επεδίωξε να κατασκευάσει τεράστια κέντρα δεδομένων
Με μια ειρωνική ανάρτηση στο X σχολίασε ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, όπου οι Δημοκρατικοί πήραν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου.
«Φαίνεται ότι τα διαστημικά μου λέιζερ για επέμβαση στις εκλογές δεν δούλεψαν αυτή τη φορά», έγραψε ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας, προσθέτοντας ένα emoji με σηκωμένους ώμους.
Υπενθυμίζεται ότι ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ δαπάνησε 250 εκατ. δολάρια για να υποστηρίξει τους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.
Ο ίδιος δημοσίευσε και νωρίτερα ανάρτηση στο X, με το σχόλιο: «Τα data centers στο διάστημα φαίνονται αρκετά ελκυστικά αυτή τη στιγμή».
Με την ανάρτησή του στο X, ο επικεφαλής της SpaceX Έλον Μασκ αυτοσαρκάστηκε μετά τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, ειδικά στο Τέξας που επεδίωξε να κατασκευάσει τεράστια κέντρα δεδομένων.
Οι αγορές είχαν ήδη προεξοφλήσει την πιθανότητα επικράτησης των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς και το ενδεχόμενο να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας. Ωστόσο, η απώλεια της θέσης του κυβερνήτη του Τέξας από τους Ρεπουμπλικανούς φάνηκε να προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στους επενδυτές του τεχνολογικού κλάδου.
Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης Γκρεγκ Άμποτ ηττήθηκε στο Τέξας από τη Δημοκρατική Τζίνα Ινοχόσα, δίνοντας τέλος σε περισσότερα από 30 χρόνια ρεπουμπλικανικού ελέγχου.
Η Ινοχόσα αντιτάσσεται στην επέκταση των κέντρων δεδομένων (data centers) για την τεχνητή νοημοσύνη, επικαλούμενη ανησυχίες για τους υδάτινους και ενεργειακούς πόρους
Ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο εξελέγη σήμερα γερουσιαστής του Τέξας, σύμφωνα με τις προβολές αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, βάζοντας έτσι τέλος σε πάνω από τρεις δεκαετίες κυριαρχίας των Ρεπουμπλικανών σ' αυτή την πολιτεία, νικώντας τον υπερσυντηρητικό Κεν Πάξτον, στενό σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ.
«Φαίνεται ότι τα διαστημικά μου λέιζερ για επέμβαση στις εκλογές δεν δούλεψαν αυτή τη φορά», έγραψε ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας, προσθέτοντας ένα emoji με σηκωμένους ώμους.
Guess my election-interfering space lasers didn’t work this time 🤷♂️— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2026
Υπενθυμίζεται ότι ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ δαπάνησε 250 εκατ. δολάρια για να υποστηρίξει τους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.
Ο ίδιος δημοσίευσε και νωρίτερα ανάρτηση στο X, με το σχόλιο: «Τα data centers στο διάστημα φαίνονται αρκετά ελκυστικά αυτή τη στιγμή».
Data centers in space looking pretty appealing right now— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2026
Οι αγορές είχαν ήδη προεξοφλήσει την πιθανότητα επικράτησης των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς και το ενδεχόμενο να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας. Ωστόσο, η απώλεια της θέσης του κυβερνήτη του Τέξας από τους Ρεπουμπλικανούς φάνηκε να προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στους επενδυτές του τεχνολογικού κλάδου.
Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης Γκρεγκ Άμποτ ηττήθηκε στο Τέξας από τη Δημοκρατική Τζίνα Ινοχόσα, δίνοντας τέλος σε περισσότερα από 30 χρόνια ρεπουμπλικανικού ελέγχου.
Η Ινοχόσα αντιτάσσεται στην επέκταση των κέντρων δεδομένων (data centers) για την τεχνητή νοημοσύνη, επικαλούμενη ανησυχίες για τους υδάτινους και ενεργειακούς πόρους
Ο Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο εξελέγη σήμερα γερουσιαστής του Τέξας, σύμφωνα με τις προβολές αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, βάζοντας έτσι τέλος σε πάνω από τρεις δεκαετίες κυριαρχίας των Ρεπουμπλικανών σ' αυτή την πολιτεία, νικώντας τον υπερσυντηρητικό Κεν Πάξτον, στενό σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ.
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