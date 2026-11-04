Πιέσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, πώς συνδέονται με την ιστορική ανατροπή υπέρ των Δημοκρατικών στο Τέξας

Η νέα κυβερνήτης, Τζίνα Ινοχόσα, έχει εκφράσει την υποστήριξή της στην επιβολή μορατόριουμ για την κατασκευή νέων data centers την πολιτεία όπου σχεδιάζεται το 27% των νέων υποδομών