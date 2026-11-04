Πιέσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, πώς συνδέονται με την ιστορική ανατροπή υπέρ των Δημοκρατικών στο Τέξας
Πιέσεις στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, πώς συνδέονται με την ιστορική ανατροπή υπέρ των Δημοκρατικών στο Τέξας
Η νέα κυβερνήτης, Τζίνα Ινοχόσα, έχει εκφράσει την υποστήριξή της στην επιβολή μορατόριουμ για την κατασκευή νέων data centers την πολιτεία όπου σχεδιάζεται το 27% των νέων υποδομών
Υπό πίεση βρέθηκαν οι μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια των νυχτερινών συναλλαγών, καθώς οι Δημοκρατικοί κατέγραψαν σημαντικές εκλογικές επιτυχίες στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρέθηκε η επικράτηση της υποψήφιας των Δημοκρατικών, Τζίνα Ινοχόσα, στην εκλογική αναμέτρηση για τη θέση του κυβερνήτη του Τέξας, μιας πολιτείας με ιδιαίτερη σημασία για την τεχνολογική βιομηχανία.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq-100 υποχωρούσαν κατά 0,8%, καταγράφοντας απώλειες υπερδιπλάσιες σε σχέση με εκείνες των futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones.
Μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν εταιρείες με πιο άμεση έκθεση στις επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Η CoreWeave, εταιρεία ανάπτυξης υποδομών υπολογιστικού νέφους που χρηματοδοτεί την επέκτασή της και μέσω δανεισμού, υποχωρούσε κατά 7%, ενώ η ανταγωνίστριά της Nebius Group κατέγραφε απώλειες 4%. Η SpaceX του Έλον Μασκ, η οποία έχει την έδρα της στο Τέξας και δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, σημείωνε πτώση 6%. Η μετοχή της Oracle υποχωρούσε κατά 4%.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Associated Press, η υποψήφια των Δημοκρατικών, Τζίνα Ινοχόσα, επικράτησε του εν ενεργεία Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη, Γκρεγκ Άμποτ.
Η σημασία της αναμέτρησης συνδέεται με τη θέση του Τέξας ως ενός από τους σημαντικότερους προορισμούς για την κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων. Ο Σκοτ Λάντνερ, επικεφαλής επενδύσεων της Horizon Investments, είχε επισημάνει νωρίτερα ότι ενδεχόμενη ήττα του Άμποτ θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά τις προοπτικές ανάπτυξης τέτοιων υποδομών στην πολιτεία.
Όπως ανέφερε, το Τέξας αποτελεί σήμερα ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος για την κατασκευή data centers, ενώ μια πολιτική αλλαγή θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά αυτή τη δυναμική.
Σύμφωνα με στοιχεία της Wells Fargo, το 27% της συνολικής ισχύος των σχεδιαζόμενων κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ αφορά εγκαταστάσεις που προγραμματίζεται να κατασκευαστούν στο Τέξας. Το ποσοστό αυτό εξηγεί γιατί η εκλογική εξέλιξη στην πολιτεία προκάλεσε τόσο έντονη αντίδραση στις αγορές.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq-100 υποχωρούσαν κατά 0,8%, καταγράφοντας απώλειες υπερδιπλάσιες σε σχέση με εκείνες των futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones.
Μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν εταιρείες με πιο άμεση έκθεση στις επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Η CoreWeave, εταιρεία ανάπτυξης υποδομών υπολογιστικού νέφους που χρηματοδοτεί την επέκτασή της και μέσω δανεισμού, υποχωρούσε κατά 7%, ενώ η ανταγωνίστριά της Nebius Group κατέγραφε απώλειες 4%. Η SpaceX του Έλον Μασκ, η οποία έχει την έδρα της στο Τέξας και δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, σημείωνε πτώση 6%. Η μετοχή της Oracle υποχωρούσε κατά 4%.
Το Τέξας στο επίκεντρο των ανησυχιώνΟι αγορές είχαν ήδη προεξοφλήσει την πιθανότητα επικράτησης των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς και το ενδεχόμενο να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας. Ωστόσο, η πιθανή απώλεια της θέσης του κυβερνήτη του Τέξας από τους Ρεπουμπλικανούς φάνηκε να προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στους επενδυτές του τεχνολογικού κλάδου.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Associated Press, η υποψήφια των Δημοκρατικών, Τζίνα Ινοχόσα, επικράτησε του εν ενεργεία Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη, Γκρεγκ Άμποτ.
Η σημασία της αναμέτρησης συνδέεται με τη θέση του Τέξας ως ενός από τους σημαντικότερους προορισμούς για την κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων. Ο Σκοτ Λάντνερ, επικεφαλής επενδύσεων της Horizon Investments, είχε επισημάνει νωρίτερα ότι ενδεχόμενη ήττα του Άμποτ θα μπορούσε να αλλάξει ουσιαστικά τις προοπτικές ανάπτυξης τέτοιων υποδομών στην πολιτεία.
Όπως ανέφερε, το Τέξας αποτελεί σήμερα ιδιαίτερα πρόσφορο έδαφος για την κατασκευή data centers, ενώ μια πολιτική αλλαγή θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά αυτή τη δυναμική.
Το πιθανό μορατόριουμ στα data centersΗ Ινοχόσα έχει εκφράσει ανοιχτά την υποστήριξή της στην επιβολή μορατόριουμ για την κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να επηρεάσει τα επενδυτικά σχέδια των τεχνολογικών εταιρειών, καθώς η λειτουργία των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί ολοένα μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ και εκτεταμένες υποδομές.
Σύμφωνα με στοιχεία της Wells Fargo, το 27% της συνολικής ισχύος των σχεδιαζόμενων κέντρων δεδομένων στις ΗΠΑ αφορά εγκαταστάσεις που προγραμματίζεται να κατασκευαστούν στο Τέξας. Το ποσοστό αυτό εξηγεί γιατί η εκλογική εξέλιξη στην πολιτεία προκάλεσε τόσο έντονη αντίδραση στις αγορές.
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