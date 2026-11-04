Νέα στοιχεία για τη συντριβή του Learjet με τους 9 νεκρούς στη Φλόριντα: Κομμάτια της ουράς βρέθηκαν χιλιόμετρα μακριά

Τα εξαρτήματα αποκολλήθηκαν πριν από την πρόσκρουση – Οι ερευνητές εξετάζουν αν προκάλεσαν την απώλεια ελέγχου ή αποσπάστηκαν κατά την πτώση





Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (3/11) ο εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών των











Το εύρημα που αλλάζει τα δεδομένα της έρευνας «Αυτό μας δείχνει ότι τουλάχιστον ορισμένα εξαρτήματα, ορισμένα σημαντικά τμήματα του αεροσκάφους, αποκολλήθηκαν πριν από την πρόσκρουση», δήλωσε ο Τσάπμαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.



Ωστόσο, διευκρίνισε ότι παραμένει άγνωστο εάν η αποκόλληση του πηδαλίου αποτέλεσε την αιτία της απώλειας ελέγχου ή εάν προκλήθηκε από τις καταπονήσεις που δέχθηκε το αεροσκάφος ενώ βρισκόταν ήδη σε ανεξέλεγκτη πτώση.



«Τι ακριβώς σημαίνει αυτό για τα αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου ή εάν η απώλεια αυτού του τμήματος ήταν αποτέλεσμα των δυνάμεων που ασκήθηκαν στο αεροσκάφος, δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Θα χρειαστεί περαιτέρω ανάλυση», τόνισε.



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Η κακοκαιρία και η τρομακτική ταχύτητα καθόδου Το Learjet 60 είχε απογειωθεί από το Όστιν του Τέξας με προορισμό τις Μπαχάμες, όταν αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα κατά τη διέλευσή του από τη Φλόριντα.



Σημαντικά στοιχεία που ενισχύουν την εκτίμηση ότι το Learjet 60 άρχισε να διαλύεται ενώ βρισκόταν ακόμη στον αέρα εντόπισαν οι ερευνητές της αεροπορικής τραγωδίας στη Φλόριντα , όπου εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή (1/11). Τμήματα της ουράς του ιδιωτικού αεροσκάφους βρέθηκαν σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων από το σημείο συντριβής , με τις αμερικανικές αρχές να εξετάζουν εάν η αποκόλλησή τους προκάλεσε την απώλεια ελέγχου ή ήταν συνέπεια των ακραίων δυνάμεων που αναπτύχθηκαν κατά την ανεξέλεγκτη κάθοδο.Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (3/11) ο εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), Τόμας Τσάπμαν, οι ερευνητές εντόπισαν τρία κομμάτια του αριστερού πηδαλίου ύψους, ενός κρίσιμου τμήματος της ουράς που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ανόδου και της καθόδου του αεροσκάφους.Τα συντρίμμια βρέθηκαν σε αποστάσεις από 1,3 έως 3,8 μίλια (περίπου 2,1 έως 6,1 χιλιόμετρα) από το σημείο της πρόσκρουσης, γεγονός που, σύμφωνα με τους ειδικούς, αποδεικνύει ότι είχαν αποκολληθεί πριν το Learjet καταλήξει στο έδαφος.«Αυτό μας δείχνει ότι τουλάχιστον ορισμένα εξαρτήματα, ορισμένα σημαντικά τμήματα του αεροσκάφους, αποκολλήθηκαν πριν από την πρόσκρουση», δήλωσε ο Τσάπμαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.Ωστόσο, διευκρίνισε ότι παραμένει άγνωστο εάν η αποκόλληση του πηδαλίου αποτέλεσε την αιτία της απώλειας ελέγχου ή εάν προκλήθηκε από τις καταπονήσεις που δέχθηκε το αεροσκάφος ενώ βρισκόταν ήδη σε ανεξέλεγκτη πτώση.«Τι ακριβώς σημαίνει αυτό για τα αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου ή εάν η απώλεια αυτού του τμήματος ήταν αποτέλεσμα των δυνάμεων που ασκήθηκαν στο αεροσκάφος, δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Θα χρειαστεί περαιτέρω ανάλυση», τόνισε.Η μεγάλη απόσταση στην οποία εντοπίστηκαν τα εξαρτήματα αποκλείει, σύμφωνα με τον ίδιο, το ενδεχόμενο να διασκορπίστηκαν απλώς κατά την πρόσκρουση στο έδαφος.Το Learjet 60 είχε απογειωθεί από το Όστιν του Τέξας με προορισμό τις Μπαχάμες, όταν αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα κατά τη διέλευσή του από τη Φλόριντα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα, η οποία φέρεται να έφτασε περίπου τα 32.000 πόδια ανά λεπτό, πριν συντριβεί κοντά σε περιοχή με τροχόσπιτα στην κομητεία Παλμ Μπιτς.



Η πρόσκρουση προκάλεσε τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά, ενώ στο σημείο σχηματίστηκε μεγάλος κρατήρας.



Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν την ώρα της τραγωδίας αποτελούν βασικό αντικείμενο της έρευνας.



«Οι καιρικές συνθήκες παραμένουν βασικό επίκεντρο της έρευνάς μας», ανέφερε ο Τσάπμαν, προσθέτοντας ότι οι καταιγίδες που έπληξαν τη Φλόριντα τη Δευτέρα δυσχέραναν σημαντικά το έργο των συνεργείων.







Παρά τα προβλήματα, οι ερευνητές συνέχισαν την Τρίτη τη συλλογή και την καταγραφή των συντριμμιών και άλλων αποδεικτικών στοιχείων.



Ξεκληρίστηκε τετραμελής οικογένεια – Νεκρή και η 20χρονη συγκυβερνήτης Ανάμεσα στους εννέα νεκρούς βρίσκονται ο επιχειρηματίας του τεχνολογικού κλάδου Άνταμ Ρόμπινσον, η σύζυγός του Έλεν Σαρπ και τα δύο μικρά παιδιά τους, η τετράχρονη Έμα και ο δίχρονος Τσάρλι.



Την ταυτότητα των θυμάτων επιβεβαίωσε η οικογένεια του επιχειρηματία, ο οποίος είχε δημιουργήσει εταιρείες στον χώρο της τεχνολογίας.



Στο ίδιο αεροσκάφος επέβαιναν δύο φίλες της οικογένειας, η Ρέιτσελ Ριντ και η Τσάρμι Φερ, καθώς και η νταντά των παιδιών, Ανίτα Μαρία Σετίνα.



Νεκροί είναι επίσης οι δύο χειριστές του αεροσκάφους: ο 55χρονος κυβερνήτης Τζεφ Γκρέγκορι, έμπειρος πιλότος, και η 20χρονη συγκυβερνήτης Νατάλια Γκαντέλα Φιλγκέιρας, η οποία είχε αποκτήσει άδεια χειριστή αεροσκάφους ενώ ήταν ακόμη μαθήτρια λυκείου.



Ιδιαίτερη συγκίνηση έχουν προκαλέσει οι τελευταίες ασύρματες επικοινωνίες από το πιλοτήριο.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο κυβερνήτης ακούγεται να απαγγέλλει την «Κυριακή Προσευχή» («Πάτερ Ημών») στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή, ενώ η 20χρονη συγκυβερνήτης απηύθυνε εκκλήσεις για βοήθεια προς τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.







Αναζητούν το μαύρο κουτί μέσα στον κρατήρα Η έρευνα της NTSB επικεντρώνεται πλέον τόσο στα αποκολλημένα τμήματα του αεροσκάφους όσο και στο ιστορικό συντήρησης και στα στοιχεία των χειριστών.



Οι ερευνητές αναζητούν τεχνικά έγγραφα, αρχεία συντήρησης και δεδομένα σχετικά με την εκπαίδευση και την επιχειρησιακή απόδοση του πληρώματος, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις τελευταίες στιγμές της πτήσης.



Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες εντοπισμού κρίσιμων καταγραφικών στοιχείων μέσα στον κρατήρα που άφησε η πρόσκρουση.



Ερωτηθείς εάν εκτιμά ότι θα βρεθούν τα απαραίτητα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του μαύρου κουτιού, ο Τσάπμαν αναγνώρισε ότι πρόκειται για εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία.



«Θα χρειαστεί πολλή δουλειά», παραδέχθηκε, εκφράζοντας πάντως εμπιστοσύνη στις δυνατότητες των ερευνητικών ομάδων.



«Έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους. Είμαι βέβαιος ότι θα βρουν τα στοιχεία που χρειάζονται μέσα σε αυτόν τον κρατήρα», δήλωσε.



Και πρόσθεσε: «Παρά τις δυσκολίες, πιστεύω ότι θα εντοπίσουν όσα χρειάζονται για να ανασυνθέσουν τι συνέβη εδώ και γιατί συνέβη».



Το βασικό ερώτημα παραμένει εάν το Learjet έχασε πρώτα τον έλεγχο λόγω των καιρικών συνθηκών ή κάποιας τεχνικής αστοχίας, ή εάν η αποκόλληση τμημάτων της ουράς αποτέλεσε το γεγονός που οδήγησε στη μοιραία πτώση.