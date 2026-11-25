Υπερτιμημένες κατά 22% οι κατοικίες στην Ελλάδα – Τι αποκαλύπτει η Κομισιόν για τις τιμές, τη ζήτηση και τα στεγαστικά δάνεια

Παρά την επιβράδυνση των ανατιμήσεων, οι τιμές των κατοικιών παραμένουν υψηλότερες από τα επίπεδα που δικαιολογούν τα οικονομικά δεδομένα – Πτώση 22% στις οικοδομικές άδειες, αλλαγές στη ζήτηση λόγω «Σπίτι μου ΙΙ» και Golden Visa και νέα αποκλιμάκωση των στεγαστικών επιτοκίων