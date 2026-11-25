Υπερτιμημένες κατά 22% οι κατοικίες στην Ελλάδα – Τι αποκαλύπτει η Κομισιόν για τις τιμές, τη ζήτηση και τα στεγαστικά δάνεια
Υπερτιμημένες κατά 22% οι κατοικίες στην Ελλάδα – Τι αποκαλύπτει η Κομισιόν για τις τιμές, τη ζήτηση και τα στεγαστικά δάνεια
Παρά την επιβράδυνση των ανατιμήσεων, οι τιμές των κατοικιών παραμένουν υψηλότερες από τα επίπεδα που δικαιολογούν τα οικονομικά δεδομένα – Πτώση 22% στις οικοδομικές άδειες, αλλαγές στη ζήτηση λόγω «Σπίτι μου ΙΙ» και Golden Visa και νέα αποκλιμάκωση των στεγαστικών επιτοκίων
Σημαντική απόκλιση ανάμεσα στις τιμές των κατοικιών και στα επίπεδα που δικαιολογούνται από τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη εξακολουθεί να καταγράφεται στην ελληνική αγορά ακινήτων, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Μηχανισμό Επαγρύπνησης του 2027, που δημοσιοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου. Η Κομισιόν εκτιμά ότι οι κατοικίες στην Ελλάδα ήταν υπερτιμημένες κατά περίπου 22% το 2025, παρά το γεγονός ότι ο ρυθμός αύξησης των τιμών έχει αρχίσει να επιβραδύνεται.
Η έκθεση αναδεικνύει παράλληλα τις μεταβολές που συντελούνται στην αγορά στεγαστικής πίστης, με τα προγράμματα επιδοτούμενων δανείων, όπως το «Σπίτι μου ΙΙ», να ενισχύουν τη ζήτηση από αγοραστές πρώτης κατοικίας, την ώρα που οι αυστηρότερες προϋποθέσεις της Golden Visa περιορίζουν το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών. Στην πλευρά της προσφοράς, ωστόσο, η εικόνα είναι διαφορετική: οι οικοδομικές άδειες μειώθηκαν κατά 22% το 2025, δημιουργώντας πρόσθετο προβληματισμό για τη δυνατότητα της αγοράς να ανταποκριθεί στη ζήτηση νέων κατοικιών.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 8,3% το 2025, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των προηγούμενων ετών.
Το 2026 καταγράφεται επιβράδυνση, καθώς η ετήσια αύξηση των τιμών περιορίστηκε στο 5,5% κατά το δεύτερο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι η αγορά εξακολουθεί να κινείται ανοδικά, αλλά με ηπιότερους ρυθμούς. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για μείωση των τιμών των ακινήτων, αλλά για επιβράδυνση των ανατιμήσεων.
Το σημαντικότερο εύρημα της έκθεσης αφορά στην αποτίμηση της ελληνικής αγοράς κατοικίας.
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Η έκθεση αναδεικνύει παράλληλα τις μεταβολές που συντελούνται στην αγορά στεγαστικής πίστης, με τα προγράμματα επιδοτούμενων δανείων, όπως το «Σπίτι μου ΙΙ», να ενισχύουν τη ζήτηση από αγοραστές πρώτης κατοικίας, την ώρα που οι αυστηρότερες προϋποθέσεις της Golden Visa περιορίζουν το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών. Στην πλευρά της προσφοράς, ωστόσο, η εικόνα είναι διαφορετική: οι οικοδομικές άδειες μειώθηκαν κατά 22% το 2025, δημιουργώντας πρόσθετο προβληματισμό για τη δυνατότητα της αγοράς να ανταποκριθεί στη ζήτηση νέων κατοικιών.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 8,3% το 2025, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των προηγούμενων ετών.
Το 2026 καταγράφεται επιβράδυνση, καθώς η ετήσια αύξηση των τιμών περιορίστηκε στο 5,5% κατά το δεύτερο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι η αγορά εξακολουθεί να κινείται ανοδικά, αλλά με ηπιότερους ρυθμούς. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για μείωση των τιμών των ακινήτων, αλλά για επιβράδυνση των ανατιμήσεων.
Το σημαντικότερο εύρημα της έκθεσης αφορά στην αποτίμηση της ελληνικής αγοράς κατοικίας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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