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Δείτε βίντεο: Δρόμοι - ποτάμια από τη σφοδρή κακοκαιρία στη Φλόριντα, μαθήτρια «βυθίζεται» διασχίζοντας πλημμυρισμένη λωφόρο
Η μαθήτρια είχε μόλις αποβιβαστεί από το σχολικό λεωφορείο και κατευθυνόταν προς το σπίτι της, όταν χρειάστηκε να διασχίσει έναν πλημμυρισμένο δρόμο, με το νερό να έχει καλύψει μεγάλο μέρος του οδοστρώματος
Η μαθήτρια είχε μόλις αποβιβαστεί από το σχολικό λεωφορείο και κατευθυνόταν προς το σπίτι της, όταν χρειάστηκε να διασχίσει έναν πλημμυρισμένο δρόμο, με το νερό να έχει καλύψει μεγάλο μέρος του οδοστρώματος και να της φτάνει μέχρι τη μέση όπως φαίνεται και σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου.
Σύμφωνα με την οικογένειά της, πρόκειται για τις χειρότερες πλημμύρες που έχουν αντιμετωπίσει στην περιοχή εδώ και χρόνια.
Δείτε βίντεο
Η στάθμη του νερού ανέβηκε τόσο πολύ, ώστε δρόμοι βυθίστηκαν κάτω από το νερό, ενώ ένα από τα οχήματα της οικογένειας παρασύρθηκε και επέπλεε στον δρόμο.
A 17-year-old girl waded through deep floodwaters on her way home from her school bus stop in Florida. Her family says the flooding was the worst they've seen in years, leaving roads submerged and one of their vehicles floating in the street. https://t.co/TiO9FiRfp1— AccuWeather (@accuweather) November 3, 2026
Η εικόνα της 17χρονης να προσπαθεί να φτάσει στο σπίτι της αποτυπώνει τις δυσκολίες που δημιούργησαν οι πλημμύρες στις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων.
Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ακριβή τοποθεσία του περιστατικού ή για την έκταση των ζημιών, ενώ σε άλλο βίντεο φαίνεται ένα σχολικό λεωφορείο να έχει ακινητοποιηθεί στα... αβαθή μιας λεωφόρου.
Students were seen stepping off a school bus into waist-deep floodwater in Port St. Lucie, Florida, on Monday. Some areas recorded more than a foot of rain. https://t.co/4TxhYneGQg— AccuWeather (@accuweather) November 3, 2026
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν επτά κομητείες της Φλόριντα, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που πλήττουν την αμερικανική πολιτεία από το Σαββατοκύριακο προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, με αποτέλεσμα τουλάχιστον έναν νεκρό, δεκάδες επιχειρήσεις διάσωσης και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκαν περισσότερα από 600 χιλιοστά βροχής, ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα βυθίστηκαν στο νερό και κάτοικοι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους.
Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης επτά κομητείες
Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην κομητεία Μπρέβαρντ, στις ανατολικές ακτές της Φλόριντα, με τις πόλεις Παλμ Μπέι και Μελβούρνη να βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι βροχοπτώσεις ήταν πρωτοφανείς για την περιοχή, με τον δήμαρχο του Παλμ Μπέι να αναφέρει ότι μέσα σε μόλις 14 ώρες έπεσαν περίπου 508 χιλιοστά βροχής.
Η αστυνομία του Παλμ Μπέι επιβεβαίωσε ότι ένας άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των πλημμυρών τη Δευτέρα (2/11), χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου του.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν για τον απεγκλωβισμό κατοίκων από πλημμυρισμένα σπίτια και οχήματα.
Πάνω από 60 διασώσεις, άνθρωπος κρατιόταν από φοίνικα για να σωθεί
Η Επιτροπή Προστασίας Αλιείας και Άγριας Ζωής της Φλόριντα ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε περισσότερες από 60 διασώσεις τη Δευτέρα, χρησιμοποιώντας ειδικά σκάφη που μπορούν να κινηθούν σε ρηχά νερά, καθώς και άλλα διασωστικά μέσα.
Ανάμεσα στα περιστατικά που καταγράφηκαν ήταν και η διάσωση ενός άνδρα με ελικόπτερο, ο οποίος είχε καταφύγει σε έναν φοίνικα και κρατιόταν από αυτόν προκειμένου να μην παρασυρθεί από τα νερά.
A Florida wildlife helicopter crew pulled this man out of Crane Creek after he spent the flood clinging to a palm tree. More than 100 people were rescued across Brevard County as the floods hit. https://t.co/VzEEKoVWrI— Juancho (@x_xJuanchox_xx) November 3, 2026
Σε άλλες περιοχές, διασώστες χρειάστηκε να κινηθούν μέσα σε νερά που έφταναν μέχρι τη μέση τους για να απομακρύνουν ανθρώπους από τις κατοικίες τους.
Αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν ή βυθίστηκαν στους πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ οι αρχές απηύθυναν επανειλημμένες εκκλήσεις στους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.
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