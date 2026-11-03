Δείτε βίντεο: Δρόμοι - ποτάμια από τη σφοδρή κακοκαιρία στη Φλόριντα, μαθήτρια «βυθίζεται» διασχίζοντας πλημμυρισμένη λωφόρο
ΚΟΣΜΟΣ
Φλόριντα ΗΠΑ Κακοκαιρία Πλημμύρες Μαθήτρια

Δείτε βίντεο: Δρόμοι - ποτάμια από τη σφοδρή κακοκαιρία στη Φλόριντα, μαθήτρια «βυθίζεται» διασχίζοντας πλημμυρισμένη λωφόρο

Η μαθήτρια είχε μόλις αποβιβαστεί από το σχολικό λεωφορείο και κατευθυνόταν προς το σπίτι της, όταν χρειάστηκε να διασχίσει έναν πλημμυρισμένο δρόμο, με το νερό να έχει καλύψει μεγάλο μέρος του οδοστρώματος

Δείτε βίντεο: Δρόμοι - ποτάμια από τη σφοδρή κακοκαιρία στη Φλόριντα, μαθήτρια «βυθίζεται» διασχίζοντας πλημμυρισμένη λωφόρο
Μέσα από βαθιά νερά αναγκάστηκε να περπατήσει μια 17χρονη μαθήτρια στη Φλόριντα των ΗΠΑ, προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι της μετά το σχολείο, καθώς οι έντονες πλημμύρες είχαν μετατρέψει τους δρόμους της περιοχής σε λίμνες.

Η μαθήτρια είχε μόλις αποβιβαστεί από το σχολικό λεωφορείο και κατευθυνόταν προς το σπίτι της, όταν χρειάστηκε να διασχίσει έναν πλημμυρισμένο δρόμο, με το νερό να έχει καλύψει μεγάλο μέρος του οδοστρώματος και να της φτάνει μέχρι τη μέση όπως φαίνεται και σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου. 

Σύμφωνα με την οικογένειά της, πρόκειται για τις χειρότερες πλημμύρες που έχουν αντιμετωπίσει στην περιοχή εδώ και χρόνια.

Δείτε βίντεο

Η στάθμη του νερού ανέβηκε τόσο πολύ, ώστε δρόμοι βυθίστηκαν κάτω από το νερό, ενώ ένα από τα οχήματα της οικογένειας παρασύρθηκε και επέπλεε στον δρόμο.

Η εικόνα της 17χρονης να προσπαθεί να φτάσει στο σπίτι της αποτυπώνει τις δυσκολίες που δημιούργησαν οι πλημμύρες στις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ακριβή τοποθεσία του περιστατικού ή για την έκταση των ζημιών, ενώ σε άλλο βίντεο φαίνεται ένα σχολικό λεωφορείο να έχει ακινητοποιηθεί στα... αβαθή μιας λεωφόρου.

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Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης επτά κομητείες

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν επτά κομητείες της Φλόριντα, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που πλήττουν την αμερικανική πολιτεία από το Σαββατοκύριακο προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, με αποτέλεσμα τουλάχιστον έναν νεκρό, δεκάδες επιχειρήσεις διάσωσης και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκαν περισσότερα από 600 χιλιοστά βροχής, ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα βυθίστηκαν στο νερό και κάτοικοι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους.

Οι μεγαλύτερες καταστροφές καταγράφονται στην κομητεία Μπρέβαρντ, στις ανατολικές ακτές της Φλόριντα, με τις πόλεις Παλμ Μπέι και Μελβούρνη να βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι βροχοπτώσεις ήταν πρωτοφανείς για την περιοχή, με τον δήμαρχο του Παλμ Μπέι να αναφέρει ότι μέσα σε μόλις 14 ώρες έπεσαν περίπου 508 χιλιοστά βροχής.

Η αστυνομία του Παλμ Μπέι επιβεβαίωσε ότι ένας άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια των πλημμυρών τη Δευτέρα (2/11), χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου του.


Πάνω από 60 διασώσεις, άνθρωπος κρατιόταν από φοίνικα για να σωθεί

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν για τον απεγκλωβισμό κατοίκων από πλημμυρισμένα σπίτια και οχήματα.

Η Επιτροπή Προστασίας Αλιείας και Άγριας Ζωής της Φλόριντα ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε περισσότερες από 60 διασώσεις τη Δευτέρα, χρησιμοποιώντας ειδικά σκάφη που μπορούν να κινηθούν σε ρηχά νερά, καθώς και άλλα διασωστικά μέσα.

Ανάμεσα στα περιστατικά που καταγράφηκαν ήταν και η διάσωση ενός άνδρα με ελικόπτερο, ο οποίος είχε καταφύγει σε έναν φοίνικα και κρατιόταν από αυτόν προκειμένου να μην παρασυρθεί από τα νερά.


Σε άλλες περιοχές, διασώστες χρειάστηκε να κινηθούν μέσα σε νερά που έφταναν μέχρι τη μέση τους για να απομακρύνουν ανθρώπους από τις κατοικίες τους.

Αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν ή βυθίστηκαν στους πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ οι αρχές απηύθυναν επανειλημμένες εκκλήσεις στους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

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