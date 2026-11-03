Δείτε βίντεο: Δρόμοι - ποτάμια από τη σφοδρή κακοκαιρία στη Φλόριντα, μαθήτρια «βυθίζεται» διασχίζοντας πλημμυρισμένη λωφόρο



Πάνω από 60 διασώσεις, άνθρωπος κρατιόταν από φοίνικα για να σωθεί

A Florida wildlife helicopter crew pulled this man out of Crane Creek after he spent the flood clinging to a palm tree. More than 100 people were rescued across Brevard County as the floods hit. https://t.co/VzEEKoVWrI — Juancho (@x_xJuanchox_xx) November 3, 2026

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν για τον απεγκλωβισμό κατοίκων από πλημμυρισμένα σπίτια και οχήματα.Η Επιτροπή Προστασίας Αλιείας και Άγριας Ζωής της Φλόριντα ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε περισσότερες από 60 διασώσεις τη Δευτέρα, χρησιμοποιώντας ειδικά σκάφη που μπορούν να κινηθούν σε ρηχά νερά, καθώς και άλλα διασωστικά μέσα.Ανάμεσα στα περιστατικά που καταγράφηκαν ήταν και η διάσωση ενός άνδρα με ελικόπτερο, ο οποίος είχε καταφύγει σε έναν φοίνικα και κρατιόταν από αυτόν προκειμένου να μην παρασυρθεί από τα νερά.Σε άλλες περιοχές, διασώστες χρειάστηκε να κινηθούν μέσα σε νερά που έφταναν μέχρι τη μέση τους για να απομακρύνουν ανθρώπους από τις κατοικίες τους.Αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν ή βυθίστηκαν στους πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ οι αρχές απηύθυναν επανειλημμένες εκκλήσεις στους οδηγούς να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.