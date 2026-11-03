To «mogging» αναδείχθηκε η λέξη της χρονιάς για το 2026 σύμφωνα με το λεξικό Collins του Ηνωμένου Βασιλείου

Το «mogging» αναφέρεται στο να υπερέχεις ή να κυριαρχείς έναντι κάποιου, κυρίως όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση -Η λέξη της χρονιάς για το 2025 ήταν το «vibe coding», η δημιουργία μιας εφαρμογής μέσω περιγραφών σε εργαλεία AI





Πρόκειται για μια αργά αλλά σταθερά διαδεδομένη λέξη της αργκό, ιδιαίτερα μεταξύ των μελών της Gen Z και της Gen A, τόσο στο διαδίκτυο όσο και στην καθημερινή επικοινωνία. Το 2026, η λέξη «mogging» πέρασε στη μαζική χρήση, με αύξηση της συχνότητάς της κατά 210%.









'Mogging' is Collins' word of the year... but do you know what it means? https://t.co/tZMj0DXA41 — BBC News (UK) (@BBCNews) November 3, 2026





Το «mogging» που δεν πρέπει να συγχέεται με το mugging ή την έκφραση mugging someone off, οι οποίες έχουν διαφορετικές σημασίες αναφέρεται στο να υπερέχεις ή να κυριαρχείς έναντι κάποιου, κυρίως όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση.



Μπορεί, μάλιστα, να έχεις επισκιάσει κάποιον ή να έχεις βρεθεί εσύ στη θέση εκείνου που επισκιάζεται μέσα στους τελευταίους 12 μήνες. Η λέξη συχνά συνδέεται με το ακρωνύμιο AMOG, που σημαίνει Alpha Male of the Group («το κυρίαρχο αρσενικό της ομάδας»). Κατά καιρούς έχει συνδεθεί τόσο με διαδικτυακά φόρουμ για το bodybuilding στα μέσα της δεκαετίας του 2010 όσο και με τη λεγόμενη manosphere —το σύνολο διαδικτυακών κοινοτήτων που επικεντρώνονται σε ζητήματα ανδρισμού και σχέσεων— και τους incels, δηλαδή άνδρες που θεωρούν ότι αδυνατούν να συνάψουν ερωτικές σχέσεις παρά τη θέλησή τους.



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Η λέξη συναντάται επίσης στις κοινότητες του looksmaxxing —διαδικτυακές ομάδες όπου οι συμμετέχοντες ανταλλάσσουν συμβουλές για το πώς να μεγιστοποιήσουν τη σωματική τους ελκυστικότητα.



Το Collins, ένας από τους σημαντικότερους εκδοτικούς οίκους λεξικών στο Ηνωμένο Βασίλειο, αντλεί πληροφορίες από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να αποτυπώνει κάθε χρόνο την εξέλιξη της αγγλικής γλώσσας στη χώρα.



Η Λέξη της Χρονιάς για το 2025 ήταν το «vibe coding» —η δημιουργία μιας εφαρμογής ή ενός ιστότοπου μέσω περιγραφών σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI), αντί της χειροκίνητης συγγραφής κώδικα προγραμματισμού.



Άλλοι όροι που συμπεριλήφθηκαν στη λίστα των δέκα υποψηφίων για τη φετινή διάκριση ήταν οι εξής:



Το « mogging », μια λέξη που χρησιμοποιείται χαριτολογώντας για να περιγράψει το να επισκιάζεις κάποιον, να υπερέχεις έναντι κάποιου ή να του κλέβεις την παράσταση, ανακηρύχθηκε Λέξη της Χρονιάς από το λεξικό Collins.Πρόκειται για μια αργά αλλά σταθερά διαδεδομένη λέξη της αργκό, ιδιαίτερα μεταξύ των μελών της Gen Z και της Gen A, τόσο στο διαδίκτυο όσο και στην καθημερινή επικοινωνία. Το 2026, η λέξη «mogging» πέρασε στη μαζική χρήση, με αύξηση της συχνότητάς της κατά 210%.Ο διευθύνων σύμβουλος του Collins, Άλεξ Μπίκροφτ, δήλωσε ότι οι λεξικογράφοι εξετάζουν «πόσο συχνά χρησιμοποιούνται οι λέξεις», ενώ παράλληλα «αναλύουν τα μοτίβα χρήσης τους», τα οποία αποκαλύπτουν τις πιο πρόσφατες γλωσσικές τάσεις.Όπως είπε σύμφωνα με το BBC , η επιλογή του «mogging» ως Λέξης της Χρονιάς «δείχνει πώς κάθε γενιά αφήνει το αποτύπωμά της στη γλώσσα». Πρόσθεσε: «Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς η Gen Z και η Gen A υιοθέτησαν μια λέξη και τη μετέτρεψαν σε χιουμοριστική αργκό, κάνοντας τη γλώσσα δική τους και “επισκιάζοντας” όλους εμάς τους υπόλοιπους!»Το «mogging» που δεν πρέπει να συγχέεται με το mugging ή την έκφραση mugging someone off, οι οποίες έχουν διαφορετικές σημασίες αναφέρεται στο να υπερέχεις ή να κυριαρχείς έναντι κάποιου, κυρίως όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση.Μπορεί, μάλιστα, να έχεις επισκιάσει κάποιον ή να έχεις βρεθεί εσύ στη θέση εκείνου που επισκιάζεται μέσα στους τελευταίους 12 μήνες. Η λέξη συχνά συνδέεται με το ακρωνύμιο AMOG, που σημαίνει Alpha Male of the Group («το κυρίαρχο αρσενικό της ομάδας»). Κατά καιρούς έχει συνδεθεί τόσο με διαδικτυακά φόρουμ για το bodybuilding στα μέσα της δεκαετίας του 2010 όσο και με τη λεγόμενη manosphere —το σύνολο διαδικτυακών κοινοτήτων που επικεντρώνονται σε ζητήματα ανδρισμού και σχέσεων— και τους incels, δηλαδή άνδρες που θεωρούν ότι αδυνατούν να συνάψουν ερωτικές σχέσεις παρά τη θέλησή τους.Ωστόσο, σήμερα η λέξη χρησιμοποιείται πολύ πιο ευρέως, είτε ως ένα πειρακτικό σχόλιο που μειώνει κάποιον είτε ως κομπλιμέντο, ανάλογα με τα συμφραζόμενα.Η λέξη συναντάται επίσης στις κοινότητες του looksmaxxing —διαδικτυακές ομάδες όπου οι συμμετέχοντες ανταλλάσσουν συμβουλές για το πώς να μεγιστοποιήσουν τη σωματική τους ελκυστικότητα.Το Collins, ένας από τους σημαντικότερους εκδοτικούς οίκους λεξικών στο Ηνωμένο Βασίλειο, αντλεί πληροφορίες από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να αποτυπώνει κάθε χρόνο την εξέλιξη της αγγλικής γλώσσας στη χώρα.Η Λέξη της Χρονιάς για το 2025 ήταν το «» —η δημιουργία μιας εφαρμογής ή ενός ιστότοπου μέσω περιγραφών σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI), αντί της χειροκίνητης συγγραφής κώδικα προγραμματισμού.

- Ghost job: Μια αγγελία εργασίας που δημοσιεύεται από έναν εργοδότη χωρίς να υπάρχει πραγματική πρόθεση να προσληφθεί κάποιος. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που προκαλεί απογοήτευση σε όσους αναζητούν εργασία.



- Hydration break: «Διάλειμμα ενυδάτωσης», όρος που έγινε ιδιαίτερα γνωστός χάρη στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Ανδρών της FIFA.



- P(doom): Η εκτίμηση της πιθανότητας να καταρρεύσει ο ανθρώπινος πολιτισμός εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης ή της χρήσης της με τρόπους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστροφικές συνέπειες.



- Manchesterism: Ένας όρος που συνδέεται με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου και πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Αναφέρεται στη μεταβίβαση εξουσιών στις περιφέρειες, συνδυάζοντας την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική πρόοδο.