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Μπαράζ εκρήξεων στη νήσο Κεσμ στο Ιράν, αναφορές για πτήση μαχητικών πάνω από την περιοχή
Μπαράζ εκρήξεων στη νήσο Κεσμ στο Ιράν, αναφορές για πτήση μαχητικών πάνω από την περιοχή
Κάτοικοι του νησιού ανέφεραν ότι είδαν δύο αεροσκάφη να πετούν πάνω από την περιοχή, την ώρα που καταγράφονταν οι εκρήξεις
Πέντε εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κεσμ του Ιράν, κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA και το τουρικό πρακτορείο Αναντολού.
Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, κάτοικοι του νησιού ανέφεραν ότι είδαν δύο αεροσκάφη να πετούν πάνω από την περιοχή, την ώρα που καταγράφονταν οι εκρήξεις.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια των εκρήξεων, ενώ δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις ιρανικές αρχές για την προέλευσή τους.
Παράλληλα, δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα ή την προέλευση των δύο αεροσκαφών, ούτε έχει διευκρινιστεί εάν συνδέονται με το περιστατικό.
Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, κάτοικοι του νησιού ανέφεραν ότι είδαν δύο αεροσκάφη να πετούν πάνω από την περιοχή, την ώρα που καταγράφονταν οι εκρήξεις.
#URGENT Five explosions heard on Qeshm Island in southern Iran, Iran’s state news agency IRNA reports— Anadolu English (@anadoluagency) November 2, 2026
Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια των εκρήξεων, ενώ δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις ιρανικές αρχές για την προέλευσή τους.
Iranian media reported early Tuesday five explosions on Qeshm Island in the country’s south, saying the intensity of the blasts suggested that strikes may have hit locations inside the island. Read more: https://t.co/QZ4z6rJdSF https://t.co/woUruw4b7p— Roya News English (@RoyaNewsEnglish) November 2, 2026
Παράλληλα, δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα ή την προέλευση των δύο αεροσκαφών, ούτε έχει διευκρινιστεί εάν συνδέονται με το περιστατικό.
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