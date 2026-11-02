Μπαράζ εκρήξεων στη νήσο Κεσμ στο Ιράν, αναφορές για πτήση μαχητικών πάνω από την περιοχή
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Ιράν Εκρήξεις Μαχητικά

Μπαράζ εκρήξεων στη νήσο Κεσμ στο Ιράν, αναφορές για πτήση μαχητικών πάνω από την περιοχή

Κάτοικοι του νησιού ανέφεραν ότι είδαν δύο αεροσκάφη να πετούν πάνω από την περιοχή, την ώρα που καταγράφονταν οι εκρήξεις

Μπαράζ εκρήξεων στη νήσο Κεσμ στο Ιράν, αναφορές για πτήση μαχητικών πάνω από την περιοχή
Πέντε εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κεσμ του Ιράν, κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA και το τουρικό πρακτορείο Αναντολού.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, κάτοικοι του νησιού ανέφεραν ότι είδαν δύο αεροσκάφη να πετούν πάνω από την περιοχή, την ώρα που καταγράφονταν οι εκρήξεις.


Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια των εκρήξεων, ενώ δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις ιρανικές αρχές για την προέλευσή τους.


Παράλληλα, δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα ή την προέλευση των δύο αεροσκαφών, ούτε έχει διευκρινιστεί εάν συνδέονται με το περιστατικό.
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