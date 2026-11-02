Συντριβή τζετ με εννέα νεκρούς στη Φλόριντα: Το αεροσκάφος άρχιζε να διαλύεται πριν από την πρόσκρουση

H Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών ανέφερε ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν σε συνδυασμό με τις αναταράξεις έπαιξαν ρόλο στο συμβάν - Εξετάσεις DNA για την ταυτοποίηση των θυμάτων