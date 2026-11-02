Συντριβή τζετ με εννέα νεκρούς στη Φλόριντα: Το αεροσκάφος άρχιζε να διαλύεται πριν από την πρόσκρουση
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Συντριβή τζετ με εννέα νεκρούς στη Φλόριντα: Το αεροσκάφος άρχιζε να διαλύεται πριν από την πρόσκρουση

H Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών ανέφερε ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν σε συνδυασμό με τις αναταράξεις έπαιξαν ρόλο στο συμβάν - Εξετάσεις DNA για την ταυτοποίηση των θυμάτων

Συντριβή τζετ με εννέα νεκρούς στη Φλόριντα: Το αεροσκάφος άρχιζε να διαλύεται πριν από την πρόσκρουση
Νέες πληροφορίες για τη συντριβή του ιδιωτικού Learjet 60 που σημειώθηκε χθες σε κατοικημένη περιοχή της Φλόριντα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι εννέα επιβαίνοντες, δύο μέλη του πληρώματος και επτά επιβάτες, έδωσε σήμερα σε συνέντευξη τύπου η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) των ΗΠΑ.

Όπως επεσήμαναν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι υπάρχουν ενδείξεις ότι το αεροσκάφος άρχισε να διαλύεται πριν από την πρόσκρουση στο έδαφος, ενώ οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν σε συνδυασμό με τις αναταράξεις έπαιξαν ρόλο στο συμβάν. Ωστόσο, η ακριβή αιτία της συντριβής δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα. 

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της NTSB, Τομ Τσάπμαν, το αεροπλάνο φέρεται να άρχισε την απότομη κάθοδό του λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα αφότου το πλήρωμα εξέπεμψε σήμα SOS. Όπως αποκάλυψε ανάλυση της πτήσης το Learjet 60 έπεφτε κατακόρυφα με ταχύτητα εκατοντάδων ποδιών ανά δευτερόλεπτο.

Επιπλέον, ένας άνθρωπος που βρισκόταν σε όχημα κοντά στην περιοχή του αεροπορικού δυστυχήματος φέρεται να τραυματίστηκε στο πόδι.

Τα συντρίμμια του αεροσκάφους, αν και σχετικά μικρά, βρίσκονται διασκορπισμένα ανάμεσα σε γήπεδα μπέιζμπολ, επιχειρήσεις και ιδιωτικές κατοικίες της περιοχής. «Το μεγαλύτερο εμπόδιο θα είναι η ανάσυρση των κύριων συντριμμιών από τον κρατήρα που δημιουργήθηκε από την πρόσκρουση στον αυτοκινητόδρομο», πρόσθεσε.


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Θα χρησιμοποιηθεί το DNA για την ταυτοποίηση των θυμάτων

Ο τοπικός ιατροδικαστής της κομητείας Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, εργάζεται για την ταυτοποίηση των θυμάτων χρησιμοποιώντας το DNA που συλλέχθηκε από τον τόπο του ατυχήματος. «Αυτή τη στιγμή ασχολούνται με τη συλλογή και την αξιολόγηση. Θα χρειαστεί να γίνει σύγκριση ορισμένων δειγμάτων DNA», δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Σε ερώτηση σχετικά με τον ρόλο που θα μπορούσε να έχει διαδραματίσει η συγκυβερνήτης, η οποία ταυτοποιήθηκε ως η 20χρονη Νατάλια Γκαντέλια Φιλγκέιρας, στη συντριβή o Τσάπμαν απάντησε πως «δεν το γνωρίζουμε ακόμα, αυτό είναι ένα από τα πράγματα που θα προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε». Μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί κάποιο άλλο θύμα που επέβαινε στο αεροπλάνο.

Ανέφερε, ακόμη, ότι υπήρχε συσκευή καταγραφής φωνής στο πιλοτήριο, αλλά πρέπει να διαπιστωθεί αν βρισκόταν ακόμη στο αεροσκάφος τη στιγμή της συντριβής και αν μπορεί να ανακτηθεί.

Σημειώνεται ότι ο βράδυ της Κυριακής 20 ερευνητές έσπευσαν στο σημείο της συντριβής προκειμένου να διερευνήσουν τα γεγονότα. Στο πλαίσιο της έρευνας, η NTSB συνεργάζεται με την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA), εκπροσώπους της Learjet, του κατασκευαστή του αεροσκάφους, καθώς και με μετεωρολόγους και ειδικούς στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Πώς έγινε το αεροπορικό δυστύχημα, το συγκλονιστικό ηχητικό και η απότομη κάθοδος

Το ιδιωτικό αεροπλάνο απογειώθηκε από το Όστιν του Τέξας και κατευθυνόταν προς τις Μπαχάμες, όταν άρχισε να χάνει απότομα ύψος πάνω από την περιοχή Γκρίνακρες της κομητείας Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα. 

Ιδιαίτερα δραματική και σοκαριστική είναι η επικοινωνία μιας γυναίκας από το πλήρωμα του αεροσκάφους τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τη συντριβή. Αρχικά υποστηρίζει πως το αεροσκάφος αντιμετωπίζει δύσκολες καιρικές συνθήκες, με αναταράξεις, βροχόπτωση και σχηματισμό πάγου. Ωστόσο, μερικά δευτερόλπετα αργότερα η κατάσταση αλλάζει εντελώς. Η γυναίκα φωνάζει πανικόβλητη και φοβισμένη πως «χάνουμε ύψος με ρυθμό 8.000 ποδιών το λεπτό. Mayday, mayday, χάνουμε 10.000 πόδια το λεπτό». 

Η κάθοδος γίνεται ολοένα και πιο απότομη, με το τζετ να αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη από εκείνη που μπορούσε να αντέξει με ασφάλεια. «Έχουμε υπερβεί τα όρια ταχύτητας, κατεβαίνουμε με 20.000 πόδια το λεπτό», συνεχίζει η γυναίκα, με τη φωνή της να αποτυπώνει την αγωνία των τελευταίων στιγμών.

Ακολουθεί η φράση που επιβεβαιώνει ότι το πλήρωμα έχει πλέον αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης.

«Θα συντριβούμε στο έδαφος», ακούγεται να λέει, πριν βγάλει μια κραυγή.

Στην άλλη άκρη της επικοινωνίας, ο ελεγκτής προσπαθεί να διατηρήσει επαφή μαζί της. «Είμαι εδώ μαζί σας, μιλήστε μου», της λέει.

Η τελευταία απάντηση από το πιλοτήριο είναι ακόμη πιο συγκλονιστική. «Κατεβαίνουμε με 22.000 πόδια, έχουμε πάρει κλίση 60 μοιρών... Κοίτα έξω».«Έχουμε υπερβεί τα όρια ταχύτητας, κατεβαίνουμε με 20.000 πόδια το λεπτό», συνεχίζει η γυναίκα, με τη φωνή της να αποτυπώνει την αγωνία των τελευταίων στιγμών.

Ακολουθεί η φράση που επιβεβαιώνει ότι το πλήρωμα έχει πλέον αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης. «Θα συντριβούμε στο έδαφος», ακούγεται να λέει, πριν βγάλει μια κραυγή.

Στην άλλη άκρη της επικοινωνίας, ο ελεγκτής προσπαθεί να διατηρήσει επαφή μαζί της. «Είμαι εδώ μαζί σας, μιλήστε μου», της λέει.

Η τελευταία απάντηση από το πιλοτήριο είναι ακόμη πιο συγκλονιστική. «Κατεβαίνουμε με 22.000 πόδια, έχουμε πάρει κλίση 60 μοιρών... Κοίτα έξω». Και αμέσως μετά ακούγεται η φράση που έμελλε να είναι η τελευταία: «Γαμώτο, δεν έχουμε άλλο χρόνο».

Περίπου 35 δευτερόλεπτα μετά το πρώτο σήμα κινδύνου, η επικοινωνία διακόπηκε και το αεροσκάφος συνετρίβη στο έδαφος.

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