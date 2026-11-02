Συντριβή τζετ με εννέα νεκρούς στη Φλόριντα: Το αεροσκάφος άρχιζε να διαλύεται πριν από την πρόσκρουση
H Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών ανέφερε ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν σε συνδυασμό με τις αναταράξεις έπαιξαν ρόλο στο συμβάν - Εξετάσεις DNA για την ταυτοποίηση των θυμάτων
Όπως επεσήμαναν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι υπάρχουν ενδείξεις ότι το αεροσκάφος άρχισε να διαλύεται πριν από την πρόσκρουση στο έδαφος, ενώ οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν σε συνδυασμό με τις αναταράξεις έπαιξαν ρόλο στο συμβάν. Ωστόσο, η ακριβή αιτία της συντριβής δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της NTSB, Τομ Τσάπμαν, το αεροπλάνο φέρεται να άρχισε την απότομη κάθοδό του λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα αφότου το πλήρωμα εξέπεμψε σήμα SOS. Όπως αποκάλυψε ανάλυση της πτήσης το Learjet 60 έπεφτε κατακόρυφα με ταχύτητα εκατοντάδων ποδιών ανά δευτερόλεπτο.
Επιπλέον, ένας άνθρωπος που βρισκόταν σε όχημα κοντά στην περιοχή του αεροπορικού δυστυχήματος φέρεται να τραυματίστηκε στο πόδι.
Here is the first media briefing by the National Transportation Safety Board (NTSB) regarding the November 1, 2026, Learjet 60 crash in Palm Beach County, Florida. The NTSB will investigate the circumstances surrounding the crash, including possible weather-related factors, particularly the heavy thunderstorms reported in the area. The public is advised not to disturb or move any debris they may find. Anyone with photos or videos of the accident, or who witnessed the crash, is encouraged to contact the NTSB at witness@ntsb.gov and provide their information.— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) November 2, 2026
Τα συντρίμμια του αεροσκάφους, αν και σχετικά μικρά, βρίσκονται διασκορπισμένα ανάμεσα σε γήπεδα μπέιζμπολ, επιχειρήσεις και ιδιωτικές κατοικίες της περιοχής. «Το μεγαλύτερο εμπόδιο θα είναι η ανάσυρση των κύριων συντριμμιών από τον κρατήρα που δημιουργήθηκε από την πρόσκρουση στον αυτοκινητόδρομο», πρόσθεσε.
Footage from witnesses shows the aftermath of a plane crash in Florida, where a Learjet believed to have been carrying nine passengers made a rapid dive of about 350 feet per second and crashed into the road, the FAA said. https://t.co/7F3ZGkDwpi https://t.co/jrCUqcLyqF— ABC News (@ABC) November 2, 2026
Θα χρησιμοποιηθεί το DNA για την ταυτοποίηση των θυμάτωνΟ τοπικός ιατροδικαστής της κομητείας Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, εργάζεται για την ταυτοποίηση των θυμάτων χρησιμοποιώντας το DNA που συλλέχθηκε από τον τόπο του ατυχήματος. «Αυτή τη στιγμή ασχολούνται με τη συλλογή και την αξιολόγηση. Θα χρειαστεί να γίνει σύγκριση ορισμένων δειγμάτων DNA», δήλωσε ένας αξιωματούχος.
Σε ερώτηση σχετικά με τον ρόλο που θα μπορούσε να έχει διαδραματίσει η συγκυβερνήτης, η οποία ταυτοποιήθηκε ως η 20χρονη Νατάλια Γκαντέλια Φιλγκέιρας, στη συντριβή o Τσάπμαν απάντησε πως «δεν το γνωρίζουμε ακόμα, αυτό είναι ένα από τα πράγματα που θα προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε». Μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί κάποιο άλλο θύμα που επέβαινε στο αεροπλάνο.
Ανέφερε, ακόμη, ότι υπήρχε συσκευή καταγραφής φωνής στο πιλοτήριο, αλλά πρέπει να διαπιστωθεί αν βρισκόταν ακόμη στο αεροσκάφος τη στιγμή της συντριβής και αν μπορεί να ανακτηθεί.
WATCH: Dashcam video captures the crash of a $2 million Learjet 60 (N722BD) in Palm Springs, Florida. https://t.co/8jmiOMG9ys— Scope Report (@ScopeReport_) November 1, 2026
Πώς έγινε το αεροπορικό δυστύχημα, το συγκλονιστικό ηχητικό και η απότομη κάθοδοςΤο ιδιωτικό αεροπλάνο απογειώθηκε από το Όστιν του Τέξας και κατευθυνόταν προς τις Μπαχάμες, όταν άρχισε να χάνει απότομα ύψος πάνω από την περιοχή Γκρίνακρες της κομητείας Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα.
Ιδιαίτερα δραματική και σοκαριστική είναι η επικοινωνία μιας γυναίκας από το πλήρωμα του αεροσκάφους τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που πραγματοποιήθηκε λίγο πριν από τη συντριβή. Αρχικά υποστηρίζει πως το αεροσκάφος αντιμετωπίζει δύσκολες καιρικές συνθήκες, με αναταράξεις, βροχόπτωση και σχηματισμό πάγου. Ωστόσο, μερικά δευτερόλπετα αργότερα η κατάσταση αλλάζει εντελώς. Η γυναίκα φωνάζει πανικόβλητη και φοβισμένη πως «χάνουμε ύψος με ρυθμό 8.000 ποδιών το λεπτό. Mayday, mayday, χάνουμε 10.000 πόδια το λεπτό».
Η κάθοδος γίνεται ολοένα και πιο απότομη, με το τζετ να αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη από εκείνη που μπορούσε να αντέξει με ασφάλεια. «Έχουμε υπερβεί τα όρια ταχύτητας, κατεβαίνουμε με 20.000 πόδια το λεπτό», συνεχίζει η γυναίκα, με τη φωνή της να αποτυπώνει την αγωνία των τελευταίων στιγμών.
🎧 AUDIO: N722BD with Miami Center in the final minutes before the Learjet 60 went down in Greenacres, FL. It starts like routine radio traffic: ATC passes along rides ahead and the temperature, and gives the crew altitude at their discretion. The crew reports descending and says they’re direct Freeport. Then the weather comes up. The crew says they’re managing turbulence and picking up precipitation. Soon after, the transmissions change: they declare an emergency and say “we are banking.” Near the end, you hear “descending ten thousand” and ATC repeating the callsign, “November seven two two bravo delta.” Flightradar24 data shows the jet falling at more than 32,000 ft/min from 8,750 ft. Nine people were aboard. 🎧liveatc— Aviation Reporter (@TripppleSeven7) November 1, 2026
Ακολουθεί η φράση που επιβεβαιώνει ότι το πλήρωμα έχει πλέον αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης.
«Θα συντριβούμε στο έδαφος», ακούγεται να λέει, πριν βγάλει μια κραυγή.
Στην άλλη άκρη της επικοινωνίας, ο ελεγκτής προσπαθεί να διατηρήσει επαφή μαζί της. «Είμαι εδώ μαζί σας, μιλήστε μου», της λέει.
Η τελευταία απάντηση από το πιλοτήριο είναι ακόμη πιο συγκλονιστική. «Κατεβαίνουμε με 22.000 πόδια, έχουμε πάρει κλίση 60 μοιρών... Κοίτα έξω».«Έχουμε υπερβεί τα όρια ταχύτητας, κατεβαίνουμε με 20.000 πόδια το λεπτό», συνεχίζει η γυναίκα, με τη φωνή της να αποτυπώνει την αγωνία των τελευταίων στιγμών.
Ακολουθεί η φράση που επιβεβαιώνει ότι το πλήρωμα έχει πλέον αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης. «Θα συντριβούμε στο έδαφος», ακούγεται να λέει, πριν βγάλει μια κραυγή.
Στην άλλη άκρη της επικοινωνίας, ο ελεγκτής προσπαθεί να διατηρήσει επαφή μαζί της. «Είμαι εδώ μαζί σας, μιλήστε μου», της λέει.
Η τελευταία απάντηση από το πιλοτήριο είναι ακόμη πιο συγκλονιστική. «Κατεβαίνουμε με 22.000 πόδια, έχουμε πάρει κλίση 60 μοιρών... Κοίτα έξω». Και αμέσως μετά ακούγεται η φράση που έμελλε να είναι η τελευταία: «Γαμώτο, δεν έχουμε άλλο χρόνο».
Περίπου 35 δευτερόλεπτα μετά το πρώτο σήμα κινδύνου, η επικοινωνία διακόπηκε και το αεροσκάφος συνετρίβη στο έδαφος.
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