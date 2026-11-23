DERE KIRMIZI AKTI Rize kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Değirmendere Deresi, öğle saatlerinde kırmızı renkte akmaya başladı. Dere kolunda inceleme yapan ekipler, bölgedeki bir özel çay fabrikasının kontrolsüz deşarj yaptığını tespit etti. Ekipler, tesise idari para cezası uyguladı. — A Haber (@ahaber) November 21, 2026

The Degirmendere Stream in Rize, Turkiye has turned red and prompted investigations by local authorities. https://t.co/vNLNQqeEbI — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 23, 2026

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Dereyi kırmızıya boyayan fabrikaya ceza! Rize'de Değirmendere Deresi'nin renginin kırmızıya dönmesi üzerine yapılan denetimde, bir çay fabrikasının dereye kontrolsüz deşarj yaptığı tespit edildi. Rize Valiliği, çevre kirliliğine yol açan tesise idari para cezası uygulandığını ve sudan alınan numunelerin analiz sonucuna göre ilave yaptırımların da devreye alınacağını açıkladı. — Haber 7 (@Haber7) November 21, 2026

Πρόστιμο επιβλήθηκε σε εργοστάσιο επεξεργασίαςστη Ριζούντα της Τουρκίας, καθώς, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιούσε ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων σε ρέμα της περιοχής, τα νερά του οποίου είχαν αποκτήσει έντονοΤο περιστατικό σημειώθηκε στο ρέμαπου περνά μέσα από την πόλη. Οι κάτοικοι, μόλις αντιλήφθηκαν την ασυνήθιστη αλλαγή στο χρώμα του νερού, ειδοποίησαν τις αρμόδιες υπηρεσίες.Στην περιοχή έσπευσαν συνεργεία της δημοτικής αστυνομίας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου να διερευνήσουν την προέλευση της ρύπανσης.Κατά τη διάρκεια των ελέγχων οι επιθεωρητές εντόπισαν ιδιωτικό εργοστάσιο τσαγιού που πραγματοποιούσε ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών αποβλήτων.Όπως ανακοίνωσε η Νομαρχία Ριζούντας, στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο επιθεωρητές περιβάλλοντος, ένας μηχανικός περιβάλλοντος και χειριστής drone.Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνέλεξαν δείγματα από τα νερά του ρέματος, προκειμένου να εξεταστούν σε εργαστήριο και να προσδιοριστεί η φύση των ουσιών που προκάλεσαν την αλλαγή του χρώματός τους.