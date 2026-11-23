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Κατάσκοποι μέσω LinkedIn: Πώς ψεύτικες εταιρείες προσέγγιζαν πρώην στελέχη του Πενταγώνου για λογαριασμό της Κίνας
Κατάσκοποι μέσω LinkedIn: Πώς ψεύτικες εταιρείες προσέγγιζαν πρώην στελέχη του Πενταγώνου για λογαριασμό της Κίνας
Πώς οι Κινέζοι κατάσκοποι ενδέχεται να χρησιμοποιούν ψεύτικες αγγελίες εργασίας για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αμερικανικά μυστικά - Πάνω από 10 μαρτυρίες στο CNN αποκαλύπτουν ένα δίκτυο εταιρειών συμβούλων που φέρονται να λειτουργούσαν ως βιτρίνα για το Πεκίνο
Την πρώτη φορά που ένα υποτιθέμενο ερευνητικό ινστιτούτο από τη Μαλαισία τού πρότεινε συνεργασία, ο Γουές Μπράιαντ αγνόησε το μήνυμα. Ήταν Ιανουάριος του 2025 και ο βετεράνος της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας εργαζόταν ακόμη στο Πεντάγωνο. Δύο μήνες αργότερα αναζητούσε δουλειά. Δέχθηκε να γράψει μια ανάλυση για τη στάση που θα κρατούσε η κυβέρνηση Τραμπ απέναντι στην αμυντική συμφωνία των ΗΠΑ με τη Βρετανία και την Αυστραλία. Χρησιμοποίησε αποκλειστικά δημόσιες πηγές και πληρώθηκε 1.200 δολάρια. Τότε ήρθε ένα δεύτερο μήνυμα. Ο πελάτης, το όνομα του οποίου δεν έμαθε ποτέ, είχε διαβάσει το κείμενο και έβλεπε «περιθώρια βελτίωσης».
Ο Μπράιαντ εξέλαβε την παρατήρηση ως προτροπή να γράψει όσα γνώριζε από τη θητεία του και δεν θα μπορούσε να βρει κανείς σε μια δημόσια έκθεση. Είχε ήδη ζητήσει από πρώην συναδέλφους του να ελέγξουν το ινστιτούτο, που εμφανιζόταν με τα αρχικά MRDA. Η απάντησή τους ήταν ότι τέτοιος φορέας δεν υπήρχε και ότι η «Λίλι», η γυναίκα που είχε αναλάβει την επικοινωνία μαζί του, είχε προσεγγίσει και άλλους εργαζομένους του Πενταγώνου.
Η μαρτυρία του είναι μία από τις δώδεκα που συγκέντρωσε το CNN ερευνώντας ένα δίκτυο εταιρειών συμβούλων που φέρονται να λειτουργούσαν ως βιτρίνα για τη συλλογή πληροφοριών για λογαριασμό του Πεκίνου. Στους ανθρώπους που δέχθηκαν προτάσεις, ακόμα και μέσω του LinkedIn, περιλαμβάνονται νυν και πρώην δημόσιοι υπάλληλοι, δημοσιογράφοι και σύμβουλοι διεθνούς εμπορίου. Η Κίνα απορρίπτει τις αμερικανικές καταγγελίες. Για αρκετές από τις εταιρείες που εντόπισαν οι ερευνητές, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα ποιος έδινε τις εντολές και ποιος πλήρωνε.
Μία από τις εταιρείες, η Aspirify Consulting, δήλωνε έδρα στη Σιγκαπούρη. Για περισσότερο από έναν χρόνο ο ιστότοπός της μοιραζόταν την ίδια διεύθυνση IP με ιστότοπο που κατέσχεσε αργότερα το FBI. Ο Λέσερ εντόπισε επίσης ομοιότητες στις ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Στην αγγελία της για θέση αναλυτή διεθνών υποθέσεων, η Aspirify χαρακτήριζε «σαφές πλεονέκτημα» την προϋπηρεσία σε κυβέρνηση, ένοπλες δυνάμεις ή υπηρεσία πληροφοριών.
Για το υποτιθέμενο ινστιτούτο που πλήρωσε τον Μπράιαντ, το Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο διατυπώνει δύο διαφορετικού βαθμού εκτιμήσεις. Η ερευνήτριά του, Ρεμπέκα Μπράουν δήλωσε βέβαιη ότι το MRDA είχε ψευδή ταυτότητα. Το εργαστήριο θεωρεί πιθανή τη σύνδεσή του με την Κίνα, αλλά δεν έχει εντοπίσει ψηφιακά στοιχεία που να το συνδέουν οριστικά με την κινεζική κυβέρνηση.
Ο Μπράιαντ, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, εργαζόταν σε γραφείο του Πενταγώνου με αρμοδιότητα τον περιορισμό των απωλειών αμάχων στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο ίδιος λέει ότι εξαναγκάστηκε σε παραίτηση αφού επέκρινε δημοσίως τις περικοπές στην υπηρεσία του. Όταν έφυγε, μπορούσε ακόμη να τηλεφωνήσει σε πρώην συναδέλφους του για να ελέγξει μια προσφορά εργασίας. Αυτή τη δυνατότητα δεν την έχουν όλοι. Ο Χόλντεν Τρίπλετ, πρώην διευθυντής αντικατασκοπείας στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, προτείνει η κυβέρνηση να προσφέρει στους πρώην υπαλλήλους της δωρεάν έλεγχο μιας εταιρείας πριν αποδεχθούν πρόταση συνεργασίας.
Ο Τρίπλετ εξηγεί και γιατί μια σειρά από φαινομενικά αθώες αναθέσεις ενδιαφέρει το FBI. Ένας πρώην αξιωματούχος μπορεί να γράψει μια προσεκτική ανάλυση χωρίς να αποκαλύψει διαβαθμισμένες πληροφορίες. Αν όμως ο ίδιος πελάτης αναθέσει συναφείς μελέτες σε δεκάδες ανθρώπους που γνωρίζουν διαφορετικές πλευρές ενός αμερικανικού προγράμματος, μπορεί να αποκτήσει για το σύνολό του εικόνα που κανένας από τους συντάκτες δεν είχε στη διάθεσή του. Το FBI εξακολουθεί να ερευνά τι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν και αν προκλήθηκε ζημιά στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.
Ο Μπράιαντ εξέλαβε την παρατήρηση ως προτροπή να γράψει όσα γνώριζε από τη θητεία του και δεν θα μπορούσε να βρει κανείς σε μια δημόσια έκθεση. Είχε ήδη ζητήσει από πρώην συναδέλφους του να ελέγξουν το ινστιτούτο, που εμφανιζόταν με τα αρχικά MRDA. Η απάντησή τους ήταν ότι τέτοιος φορέας δεν υπήρχε και ότι η «Λίλι», η γυναίκα που είχε αναλάβει την επικοινωνία μαζί του, είχε προσεγγίσει και άλλους εργαζομένους του Πενταγώνου.
Η μαρτυρία του είναι μία από τις δώδεκα που συγκέντρωσε το CNN ερευνώντας ένα δίκτυο εταιρειών συμβούλων που φέρονται να λειτουργούσαν ως βιτρίνα για τη συλλογή πληροφοριών για λογαριασμό του Πεκίνου. Στους ανθρώπους που δέχθηκαν προτάσεις, ακόμα και μέσω του LinkedIn, περιλαμβάνονται νυν και πρώην δημόσιοι υπάλληλοι, δημοσιογράφοι και σύμβουλοι διεθνούς εμπορίου. Η Κίνα απορρίπτει τις αμερικανικές καταγγελίες. Για αρκετές από τις εταιρείες που εντόπισαν οι ερευνητές, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα ποιος έδινε τις εντολές και ποιος πλήρωνε.
Οι 13 ιστότοποι που έχει ήδη κατασχέσει το FBIΤον Ιούνιο το FBI κατέσχεσε 13 διαδικτυακές διευθύνσεις που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, χρησιμοποιούσαν εικονικές εταιρείες συμβούλων. Ο Μαξ Λέσερ, αναλυτής του αμερικανικού Foundation for Defense of Democracies, εντόπισε περισσότερες από 100 ακόμη διευθύνσεις, πολλές από τις οποίες παρουσίαζαν ομοιότητες με εκείνες της έρευνας του FBI. Δύο από τους ιστοτόπους που έθεσε υπόψη του CNN είχαν κοινή τεχνική υποδομή ή άλλες συνδέσεις με τις διευθύνσεις που είχαν κατασχεθεί.
Μία από τις εταιρείες, η Aspirify Consulting, δήλωνε έδρα στη Σιγκαπούρη. Για περισσότερο από έναν χρόνο ο ιστότοπός της μοιραζόταν την ίδια διεύθυνση IP με ιστότοπο που κατέσχεσε αργότερα το FBI. Ο Λέσερ εντόπισε επίσης ομοιότητες στις ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Στην αγγελία της για θέση αναλυτή διεθνών υποθέσεων, η Aspirify χαρακτήριζε «σαφές πλεονέκτημα» την προϋπηρεσία σε κυβέρνηση, ένοπλες δυνάμεις ή υπηρεσία πληροφοριών.
Για το υποτιθέμενο ινστιτούτο που πλήρωσε τον Μπράιαντ, το Citizen Lab του Πανεπιστημίου του Τορόντο διατυπώνει δύο διαφορετικού βαθμού εκτιμήσεις. Η ερευνήτριά του, Ρεμπέκα Μπράουν δήλωσε βέβαιη ότι το MRDA είχε ψευδή ταυτότητα. Το εργαστήριο θεωρεί πιθανή τη σύνδεσή του με την Κίνα, αλλά δεν έχει εντοπίσει ψηφιακά στοιχεία που να το συνδέουν οριστικά με την κινεζική κυβέρνηση.
Το κενό που άφησαν οι απολύσειςΓια την αμερικανική αντικατασκοπεία, η υπόθεση συνδέεται και με μια απόφαση της ίδιας της Ουάσιγκτον. Στη διάρκεια του πρώτου έτους μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι αποχώρησαν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση με απολύσεις, παραιτήσεις και άλλες διαδικασίες. Ανάμεσά τους βρίσκονταν άνθρωποι που μέχρι πρότινος είχαν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες και αναζητούσαν ταυτόχρονα εργασία στην ίδια αγορά.
Ο Μπράιαντ, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, εργαζόταν σε γραφείο του Πενταγώνου με αρμοδιότητα τον περιορισμό των απωλειών αμάχων στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ο ίδιος λέει ότι εξαναγκάστηκε σε παραίτηση αφού επέκρινε δημοσίως τις περικοπές στην υπηρεσία του. Όταν έφυγε, μπορούσε ακόμη να τηλεφωνήσει σε πρώην συναδέλφους του για να ελέγξει μια προσφορά εργασίας. Αυτή τη δυνατότητα δεν την έχουν όλοι. Ο Χόλντεν Τρίπλετ, πρώην διευθυντής αντικατασκοπείας στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, προτείνει η κυβέρνηση να προσφέρει στους πρώην υπαλλήλους της δωρεάν έλεγχο μιας εταιρείας πριν αποδεχθούν πρόταση συνεργασίας.
Ο Τρίπλετ εξηγεί και γιατί μια σειρά από φαινομενικά αθώες αναθέσεις ενδιαφέρει το FBI. Ένας πρώην αξιωματούχος μπορεί να γράψει μια προσεκτική ανάλυση χωρίς να αποκαλύψει διαβαθμισμένες πληροφορίες. Αν όμως ο ίδιος πελάτης αναθέσει συναφείς μελέτες σε δεκάδες ανθρώπους που γνωρίζουν διαφορετικές πλευρές ενός αμερικανικού προγράμματος, μπορεί να αποκτήσει για το σύνολό του εικόνα που κανένας από τους συντάκτες δεν είχε στη διάθεσή του. Το FBI εξακολουθεί να ερευνά τι πληροφορίες συγκεντρώθηκαν και αν προκλήθηκε ζημιά στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.
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