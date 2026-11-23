Κρούσμα της γρίπης των πτηνών H5N1 εντοπίστηκε σε φάρμα με γαλοπούλες στην Πολωνία.Την ανακοίνωση έκανε ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια εποχική έξαρση της θανατηφόρας ασθένειας.Ο ιός εντοπίστηκε σε φάρμα στην πόλη Μπισκούπιετς στην περιοχή Βαρμίνσκο-Μαζούρσκι στα βόρεια της χώρας και πέθαναν 587 γαλοπούλες από τις 18.723. Τα υπόλοιπα πτηνά θανατώθηκαν.Πρόκειται για το πρώτο ξέσπασμα γρίπης των πτηνών H5N1 από τον Μάιο.Πηγή: Reuters