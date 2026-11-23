Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Πολωνία: Κρούσμα της γρίπης των πτηνών σε φάρμα με γαλοπούλες
Πολωνία: Κρούσμα της γρίπης των πτηνών σε φάρμα με γαλοπούλες
Η Ευρώπη αντιμετωπίζει εποχική έξαρση της θανατηφόρας ασθένειας
Κρούσμα της γρίπης των πτηνών H5N1 εντοπίστηκε σε φάρμα με γαλοπούλες στην Πολωνία.
Την ανακοίνωση έκανε ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια εποχική έξαρση της θανατηφόρας ασθένειας.
Ο ιός εντοπίστηκε σε φάρμα στην πόλη Μπισκούπιετς στην περιοχή Βαρμίνσκο-Μαζούρσκι στα βόρεια της χώρας και πέθαναν 587 γαλοπούλες από τις 18.723. Τα υπόλοιπα πτηνά θανατώθηκαν.
Πρόκειται για το πρώτο ξέσπασμα γρίπης των πτηνών H5N1 από τον Μάιο.
Πηγή: Reuters
Την ανακοίνωση έκανε ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια εποχική έξαρση της θανατηφόρας ασθένειας.
Ο ιός εντοπίστηκε σε φάρμα στην πόλη Μπισκούπιετς στην περιοχή Βαρμίνσκο-Μαζούρσκι στα βόρεια της χώρας και πέθαναν 587 γαλοπούλες από τις 18.723. Τα υπόλοιπα πτηνά θανατώθηκαν.
Πρόκειται για το πρώτο ξέσπασμα γρίπης των πτηνών H5N1 από τον Μάιο.
Πηγή: Reuters
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