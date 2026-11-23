Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Αναστάτωση σε συναυλία στο Μάντσεστερ: Άγνωστη ουσία προκάλεσε την εκκένωση 12.000 θεατών, δεκάδες με αναπνευστικά προβλήματα
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από την ολοκλήρωση της συναυλίας του Αμερικανού ράπερ Ντον Τόλιβερ στην αρένα Co-op Live
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από την ολοκλήρωση της συναυλίας του Αμερικανού ράπερ Ντον Τόλιβερ στην αρένα Co-op Live. Πληροφορίες έκαναν λόγο για χρήση δακρυγόνου, ωστόσο η ταυτότητα της ουσίας δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί.
Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ασθενοφόρα και οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να συγκεντρώνονται έξω από την αρένα, την ώρα που χιλιάδες άνθρωποι αποχωρούσαν από το κτήριο. Σε ορισμένα πλάνα διακρίνονται θεατές να βήχουν καθώς κατευθύνονται προς τις εξόδους.
Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι περισσότεροι από 50 άνθρωποι εξετάστηκαν από διασώστες, καθώς παρουσίασαν ερεθισμούς στα μάτια και αναπνευστικά συμπτώματα.
Police declared a major incident at a gig by US rapper Don Toliver at Co-op Live in Manchester, resulting in one person being taken to hospital and more than 50 needing treatment. Footage on social media appeared to show people coughing and covering their mouths as they left the venue. 🔗 https://t.co/t1locCBGtB— Sky News (@SkyNews) November 23, 2026
Ένα άτομο διακομίστηκε στο νοσοκομείο Manchester Royal Infirmary για περαιτέρω εξετάσεις, ενώ αρκετοί ακόμη δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες επιτόπου.
Σε ανακοίνωσή της τα ξημερώματα της Δευτέρας, η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τον συναυλιακό χώρο.
Έρευνα για την προέλευση της ουσίας
Η βοηθός αρχηγού της αστυνομίας, Στεφ Πάρκερ, ανέφερε ότι βασική προτεραιότητα των Αρχών ήταν η προστασία όλων όσοι βρίσκονταν στην εκδήλωση.
«Αρκετοί άνθρωποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στον χώρο και ένας έχει μεταφερθεί μέχρι στιγμής στο νοσοκομείο. Όποιος αποχώρησε από την εκδήλωση και στη συνέχεια παρουσίασε αδιαθεσία, θα πρέπει να μεταβεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο», δήλωσε.
Chaos erupted after a substance, believed to be tear gas, was let off during American rapper Don Toliver’s concert in Manchester. The incident, towards the end of the show, forced the concert to be evacuated, then abandoned. https://t.co/Fz2ioWaKVT— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 23, 2026
Παράλληλα, αναγνώρισε την ανησυχία που προκάλεσε το περιστατικό, ιδιαίτερα στους συγγενείς όσων βρίσκονταν στη συναυλία, ευχαριστώντας το κοινό για την υπομονή του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.
Ο 32χρονος Ντον Τόλιβερ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Κέιλεμπ Ζάκερι Τόλιβερ, εμφανίστηκε στο Μάντσεστερ στο πλαίσιο της περιοδείας του «Nitrous». Ο Αμερικανός καλλιτέχνης έχει συγκεντρώσει πέντε υποψηφιότητες για τα βραβεία Grammy του 2027, μεταξύ των οποίων και εκείνη του καλύτερου νέου καλλιτέχνη.
More than 12,000 people were evacuated from U.S. rapper Don Toliver’s concert at the Co-op Live arena in Manchester, England, on Sunday night after an “unknown substance,” believed to be tear gas, was released toward the end of the show, according to reports. More than 50 people were assessed by medical staff for eye and breathing problems. One person was taken to the hospital, while others were treated at the scene, police said.— CBS News (@CBSNews) November 23, 2026
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