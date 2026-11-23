Κρατώντας ομπρέλες ή φορώντας κουκούλες για να προστατευτούν από τη βροχή, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο σημείο για να δουν το εντυπωσιακό θέαμα





Την αντίστροφη μέτρηση για τη φωταγώγηση ολοκλήρωσε η βραβευμένη με δύο Όσκαρ ηθοποιός







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ξεκίνησε το 1981. Κάθε χειμώνα, η διάσημη λεωφόρος μεταμορφώνεται σε ένα από τα πιο δημοφιλή γιορτινά αξιοθέατα της γαλλικής πρωτεύουσας.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Ηλυσίων Πεδίων, περίπου 14 εκατομμύρια επισκέπτες πέρασαν από τη λεωφόρο κατά την εορταστική περίοδο του 2025, ενώ περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώνονται εκεί κάθε χρόνο για να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου.



Για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του 2026, προγραμματίστηκαν 560.000 φωτάκια LED, ώστε να δημιουργούνται διαφορετικοί συνδυασμοί χρωμάτων, εντάσεων και φωτεινών εφέ.



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Για την εγκατάσταση του στολισμού εργάστηκαν από τον Σεπτέμβριο 30 τεχνικοί, οι οποίοι τοποθέτησαν περίπου 52 χιλιόμετρα φωτεινές γιρλάντες στα 400 δέντρα της λεωφόρου.



Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς μπήκε το Παρίσι το βράδυ της Κυριακής (22/11), όταν η διάσημη λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων φωτίστηκε από χιλιάδες λαμπιόνια, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου στη γαλλική πρωτεύουσα.Την αντίστροφη μέτρηση για τη φωταγώγηση ολοκλήρωσε η βραβευμένη με δύο Όσκαρ ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ , η οποία πάτησε το κουμπί που ενεργοποίησε τον εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο στολισμό.Ήταν λίγο μετά τις 19:00 όταν, υπό τους ήχους των «Τεσσάρων Εποχών» του Βιβάλντι και παρά τη βροχή, χιλιάδες φώτα LED άρχισαν να αναβοσβήνουν στα 400 δέντρα της λεωφόρου, δημιουργώντας ένα φωτεινό θέαμα μπροστά στους συγκεντρωμένους θεατές.Η χριστουγεννιάτικη φωταγώγηση των Ηλυσίων Πεδίων αποτελεί παράδοση που. Κάθε χειμώνα, η διάσημη λεωφόρος μεταμορφώνεται σε ένα από τα πιο δημοφιλή γιορτινά αξιοθέατα της γαλλικής πρωτεύουσας.Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Ηλυσίων Πεδίων, περίπου 14 εκατομμύρια επισκέπτες πέρασαν από τη λεωφόρο κατά την εορταστική περίοδο του 2025, ενώ περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώνονται εκεί κάθε χρόνο για να γιορτάσουν τηνΓια τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του 2026, προγραμματίστηκαν 560.000 φωτάκια LED, ώστε να δημιουργούνται διαφορετικοί συνδυασμοί χρωμάτων, εντάσεων και φωτεινών εφέ.Το φετινό θέαμα είναι εμπνευσμένο από τους ρυθμούς της φύσης και σχεδιάστηκε από τη γαλλική εταιρεία Blachere Illumination, με έδρα την περιοχή Λιμπερόν, η οποία συνεργάζεται με τους διοργανωτές από το 2007.Για την εγκατάσταση του στολισμού εργάστηκαν από τον Σεπτέμβριο 30 τεχνικοί, οι οποίοι τοποθέτησαν περίπου 52 χιλιόμετρα φωτεινές γιρλάντες στα 400 δέντρα της λεωφόρου.

Ο φωτισμός των Ηλυσίων Πεδίων θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2027, καθημερινά από τις 17:00 έως τη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα. Κάθε ώρα, από τις 17:00 μέχρι τα μεσάνυχτα, θα παρουσιάζεται επιπλέον ένα πεντάλεπτο θέαμα με φωτισμούς, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζεται με τον φωτισμό του Πύργου του Άιφελ, στην άλλη πλευρά του Σηκουάνα.