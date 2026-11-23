Οι IDF διαφωνούν με Νετανιάχου - Μοσάντ: Νέα επίθεση στο Ιράν θα φέρει γενικευμένη σύρραξη και δεν θα κρατήσει 5 μέρες
Φόβοι για άνοιγμα νέων μετώπων σε Λίβανο, Συρία και Γάζα - Ο Νετανιάχου πιέζει τον Τραμπ για άμεσο χτύπημα στην Τεχεράνη, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας επίθεσης μετά την Πρωτοχρονιά - Διακοπές ηλεκτροδότησης σε ολόκληρο το Ιράν
Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, οι επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών προειδοποίησαν τον Νετανιάχου ότι ένα ισραηλινό πλήγμα στην Τεχεράνη θα μπορούσε να πυροδοτήσει ταυτόχρονη ανάφλεξη σε πολλά μέτωπα, εμπλέκοντας τον Λίβανο, τη Συρία και τη Λωρίδα της Γάζας. Η εκτίμηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την αντίληψη που φέρεται να επικρατεί στον στενό κύκλο του πρωθυπουργού ότι μια στρατιωτική επιχείρηση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα σε μόλις τρεις έως πέντε ημέρες.
Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους, ενώ πληροφορίες ισραηλινών μέσων αναφέρουν ότι ο Νετανιάχου πιέζει την Ουάσινγκτον να κινηθεί στρατιωτικά το συντομότερο δυνατό.
Κι όλα αυτά, σε μια εποχή που το Ιράν φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρή ενεργειακή κρίση, με την κυβέρνηση της Τεχεράνης να προχωρά σε προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, καθώς οι ζημιές στις υποδομές από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις επιδεινώνουν τα ήδη σημαντικά προβλήματα επάρκειας ενέργειας.
Η προειδοποίηση των ισραηλινών στρατιωτικών υπηρεσιώνΗ προειδοποίηση προς τον Νετανιάχου διατυπώθηκε, σύμφωνα με το Channel 12, την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια κλειστής σύσκεψης στην οποία συμμετείχαν ο πρωθυπουργός και ανώτατοι αξιωματούχοι της ισραηλινής άμυνας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές διαβουλεύσεις σχετικά με τις στρατιωτικές επιλογές του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν.
Τα στελέχη της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών φέρονται να επισήμαναν ότι ενδεχόμενη επίθεση δεν θα περιοριζόταν απαραίτητα σε μια σύντομη αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, αλλά θα μπορούσε να οδηγήσει σε παράλληλες εχθροπραξίες σε διαφορετικές περιοχές της Μέσης Ανατολής.
Η εκτίμησή τους φέρεται να διαφέρει από εκείνη του Νετανιάχου και του επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, οι οποίοι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, θεωρούν πιθανό μια νέα στρατιωτική επιχείρηση να έχει περιορισμένη διάρκεια, μεταξύ τριών και πέντε ημερών.
Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει στο Channel 12 τις πληροφορίες για όσα συζητήθηκαν στην κλειστή σύσκεψη.
Πολιτικές αντιδράσεις στο Ισραήλ και φόβοι για μονομερή επίθεσηΗ συζήτηση για ένα νέο στρατιωτικό χτύπημα εναντίον του Ιράν προκαλεί αντιδράσεις και στο εσωτερικό του Ισραήλ, ιδιαίτερα μετά τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου, στις οποίες ο Νετανιάχου έχασε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία.
Πολιτικοί αντίπαλοί του τον κατηγορούν ότι διογκώνει την απειλή που συνιστά το Ιράν, προκειμένου να αποκομίσει πολιτικά οφέλη και να αποτρέψει τον σχηματισμό εναλλακτικής κυβέρνησης.
Σύμφωνα με το Channel 12, οι πρόσφατες προειδοποιήσεις του αντιπολιτευόμενου πολιτικού Άβιγκντορ Λίμπερμαν συνδέονται με ανησυχίες ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ενδέχεται να εξετάζει ακόμη και την πραγματοποίηση μονομερούς επίθεσης, χωρίς αμερικανική συμμετοχή ή έγκριση.
Ο Λίμπερμαν, ο οποίος έχει αναλάβει την προεδρία της προσωρινής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μια επίθεση στο Ιράν υπό τις παρούσες συνθήκες δεν θα ήταν δικαιολογημένη. Μάλιστα, υποστήριξε ότι μια τέτοια απόφαση θα είχε «αποκλειστικά πολιτικά κίνητρα», αμφισβητώντας την ύπαρξη άμεσης στρατιωτικής αναγκαιότητας για νέα επιχείρηση.
Ο Νετανιάχου πιέζει τον Τραμπ για άμεσο χτύπημαΠαράλληλα με τις προειδοποιήσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan μετέδωσε, επικαλούμενος ανώνυμη πηγή, ότι ο Νετανιάχου ασκεί πιέσεις στον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιτεθούν στο Ιράν «το συντομότερο δυνατό». Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει ακόμη λάβει οριστική απόφαση και εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι στην προοπτική νέας στρατιωτικής επιχείρησης.
Στην Ουάσινγκτον υπάρχουν στελέχη που θεωρούν ότι οι συνδυασμένες συνέπειες του πολέμου και των αυστηρών κυρώσεων υπό αμερικανική ηγεσία έχουν αποδυναμώσει σημαντικά το Ιράν.
Κατά την εκτίμησή τους, η οικονομική πίεση θα πρέπει να συνεχιστεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ώστε να εξαντληθούν τα περιθώρια της Τεχεράνης πριν εξεταστεί μια νέα στρατιωτική επίθεση.
Η προσέγγιση αυτή ενισχύεται από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ιρανική οικονομία, τις ζημιές στις υποδομές και τις αυξανόμενες δυσκολίες στην καθημερινότητα των πολιτών.
Τραμπ: Νέα επίθεση στο Ιράν εάν δεν υπάρξει συμφωνία έως το τέλος του έτουςΟ Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, δεν αποκλείει μια νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση μετά την Πρωτοχρονιά.
Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι κλίνει προς την επιλογή επανάληψης των επιθέσεων, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη πριν από την έναρξη του 2027.
JUST IN: President Trump tells Fox News’ Trey Yingst on a call that he is inclined to conduct military strikes on Iran after the new year if no deal is reached.— Fox News (@FoxNews) November 22, 2026
Trump describes the Iranians as “professional tap dancers,” adding, “They talk all the time. All they do is talk but… pic.twitter.com/0tiwibGm7Z
Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, το οποίο δεν δημοσιοποίησε ολόκληρη την απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν δεν δείχνει πραγματική διάθεση να καταλήξει σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή από την κυβέρνησή του, ενώ κατηγόρησε την ιρανική ηγεσία ότι καθυστερεί σκόπιμα τις διαπραγματεύσεις και ταυτόχρονα υιοθετεί ολοένα πιο επιθετική στάση.
Οι δηλώσεις του φαίνεται να συνδέονται με τις πρόσφατες επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.
«Είναι πιο επιθετικοί τώρα απ' ό,τι πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές», δήλωσε ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Μιλούν συνεχώς, το μόνο που κάνουν είναι να μιλούν, αλλά όλα αυτά είναι ανοησίες».
Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προβεί σε ανάλογη τοποθέτηση και την περασμένη Παρασκευή, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιθυμεί μεν την επίτευξη συμφωνίας, αλλά οι όροι που θέτει είναι «απαράδεκτοι».
Ενεργειακή κρίση στο Ιράν – Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώραΤην ίδια ώρα, η κατάσταση στο εσωτερικό του Ιράν επιδεινώνεται, καθώς οι ζημιές που έχουν υποστεί κρίσιμες ενεργειακές υποδομές προστίθενται στα χρόνια προβλήματα του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας.
Η ιρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την εφαρμογή προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης σε ολόκληρη την επικράτεια, με στόχο τον περιορισμό της κατανάλωσης και την αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης του δικτύου.
Το μέτρο ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος επέλεξε μάλιστα να δώσει ο ίδιος το παράδειγμα εξοικονόμησης ενέργειας.
Watch: Iran’s President Turns off Office Lights and Heating Amid Nationwide Energy Crisis— ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) November 23, 2026
Masoud Pezeshkian appeared in a darkened office to demonstrate energy conservation as power cuts and deteriorating services affect Iranians.
Despite possessing some of the world’s largest… pic.twitter.com/C7VftLWE6t
Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Ιρανός πρόεδρος εμφανίζεται να εργάζεται στο γραφείο του χωρίς θέρμανση και με τα περισσότερα φώτα σβηστά. Μιλώντας σε δημοσιογράφο, ο Πεζεσκιάν υποστήριξε ότι τόσο οι πολίτες όσο και η κυβέρνηση πρέπει να συμβάλουν στην προσπάθεια περιορισμού της κατανάλωσης, ώστε να μην ανασταλεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
«Υπάρχει αρκετό φως», ανέφερε, δείχνοντας ένα αναμμένο φωτιστικό πάνω στο γραφείο του. «Δεν χρειάζεται να ανάβετε όλα αυτά για να κάνετε τη δουλειά σας», πρόσθεσε.
Ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι, εάν η κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά, θα μεταφέρει το προσωπικό του σε μικρότερο χώρο, ώστε να περιοριστούν περαιτέρω οι ανάγκες ηλεκτροδότησης και θέρμανσης.
Διακοπές ρεύματος έως δύο ώρες την ημέραΟ επικεφαλής της εθνικής εταιρείας ηλεκτρισμού του Ιράν, Μοχαμάντ Αλαχντάντ, ανακοίνωσε το Σάββατο, μέσω της κρατικής τηλεόρασης, ότι οι περιορισμοί στην ηλεκτροδότηση θα τεθούν σε ισχύ από την Κυριακή 22 Νοεμβρίου.
«Δεδομένων των συνθηκών εφοδιασμού της χώρας με καύσιμα, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας θα αναγκαστεί να επιβάλει περιορισμούς στη διανομή από την Κυριακή», ανέφερε, τονίζοντας πως οι διακοπές αναμένεται να διαρκούν περίπου δύο ώρες ανά δύο ημέρες ή ακόμη και έως δύο ώρες καθημερινά, ανάλογα με την περιοχή.
Παρόμοια μέτρα έχουν εφαρμοστεί στο Ιράν και τα προηγούμενα χρόνια, εξαιτίας των ελλείψεων καυσίμων στους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.
Ωστόσο, η σημερινή κατάσταση θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς στα διαρθρωτικά προβλήματα του ενεργειακού τομέα έχουν προστεθεί οι καταστροφές που προκάλεσαν οι αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις.
Ο Πεζεσκιάν έχει επισημάνει ότι τα πλήγματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις έχουν επιδεινώσει σημαντικά τα προβλήματα της χώρας ενόψει του χειμώνα.
«Η επίθεση στις υποδομές φυσικού αερίου της χώρας έχει επιδεινώσει την κατάσταση και, επομένως, πρέπει να αναμένουμε δυσκολίες αυτόν τον χειμώνα», δήλωσε, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.
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