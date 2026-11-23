Η αμερικανική Δασική Υπηρεσία δημοσιοποίησε έγγραφα για μυστηριώδη περιστατικά στη Μοντάνα και το Όρεγκον – Οι έρευνες επιστημόνων, οι μαρτυρίες για γιγαντόσωμα πλάσματα και το μυστήριο που εξακολουθεί να συναρπάζει χιλιάδες ανθρώπους

Δασικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ να δημοσιοποιήσει επίσημα έγγραφα για πιθανές εμφανίσεις του Μεγαλοπόδαρου (Bigfoot), του μυστηριώδους πλάσματος που, σύμφωνα με πολυάριθμες μαρτυρίες, «περιπλανιέται» στα δάση της Βόρειας Αμερικής.



Τα αρχεία, τα οποία προστέθηκαν στις 15 Οκτωβρίου 2026 στο δημόσιο ηλεκτρονικό αρχείο της υπηρεσίας, περιλαμβάνουν αναφορές για παράξενα αποτυπώματα, μαρτυρίες ανθρώπων που υποστήριξαν ότι συνάντησαν άγνωστα μεγαλόσωμα πλάσματα, αλλά και έρευνες ειδικών που προσπάθησαν να εξακριβώσουν αν τα ευρήματα ήταν αυθεντικά ή προϊόν εξαπάτησης.



Μοντάνα και του Όρεγκον, με ορισμένες αναφορές να χρονολογούνται αρκετές δεκαετίες πριν. Η δημοσιοποίησή τους δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επιστημονική επιβεβαίωση της ύπαρξης του Μεγαλοπόδαρου, όμως επαναφέρει στο προσκήνιο ένα μυστήριο που εδώ και δεκαετίες τροφοδοτεί θεωρίες, προκαλεί συζητήσεις και εξάπτει τη φαντασία!



Η έρευνα του 1982 και τα μυστηριώδη αποτυπώματα

Ένα από τα σημαντικότερα έγγραφα αφορά έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1982 στο Εθνικό Δάσος Ουματίλα, στο βορειοανατολικό τμήμα του Όρεγκον. Τότε, ο βιολόγος άγριας ζωής Ρόντνεϊ Τζόνσον ανέλαβε να εξετάσει ασυνήθιστα αποτυπώματα που είχαν εντοπιστεί σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες. Στο πλαίσιο της έρευνας δημιουργήθηκαν γύψινα εκμαγεία δύο αποτυπωμάτων, προκειμένου να μελετηθούν λεπτομερώς το σχήμα και τα χαρακτηριστικά τους.







Παρά τις επιφυλάξεις του, ο βιολόγος αναγνώρισε ότι τα ίχνη παρουσίαζαν ορισμένες εντυπωσιακές λεπτομέρειες. «Εάν τα αποτυπώματα ήταν πλαστά, κάποιος μπήκε σε πολύ μεγάλο κόπο και έδωσε εξαιρετική προσοχή στις λεπτομέρειες», έγραψε στην έκθεσή του. Όπως εξηγούσε, ορισμένα σημάδια στο πέλμα έμοιαζαν τόσο φυσικά, ώστε θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να αναπαραχθούν τεχνητά. Μάλιστα, εξέτασε το ενδεχόμενο να είχε χρησιμοποιηθεί εκμαγείο από πραγματικό πόδι για την κατασκευή των ψεύτικων ιχνών.



Σε μεταγενέστερη έκθεση της Δασικής Υπηρεσίας, άλλος ερευνητής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα αποτυπώματα αποτελούσαν μια ιδιαίτερα επιδέξια απόπειρα εξαπάτησης. Το σχετικό υπόμνημα έκλεινε με την εκτίμηση ότι η συγκεκριμένη υπόθεση του Μεγαλοπόδαρου μπορούσε πλέον να θεωρηθεί λήξασα.



Κλείσιμο Το νεκρό ελάφι και το πλάσμα που περπατούσε στα δύο πόδια

Ακόμη πιο παράξενη είναι μία μαρτυρία από τη Μοντάνα, η οποία περιλαμβάνεται στα αρχεία της υπηρεσίας. Σε κείμενο που συνέταξε το 1980, ένας άνδρας ονόματι Λίο Κίνεϊ περιέγραψε μια παλαιότερη εμπειρία του σε δασική περιοχή, όταν μαζί με τρία ακόμη άτομα επιχείρησαν να εντοπίσουν και να μεταφέρουν το κουφάρι ενός ελαφιού. Σύμφωνα με την αφήγησή του, η ομάδα διαπίστωσε ότι στην περιοχή υπήρχαν ίχνη ενός άγνωστου πλάσματος, το οποίο φαινόταν να κινείται στα πίσω άκρα του.



Οι τέσσερις άνδρες δεν είδαν καθαρά το ζώο, ωστόσο υποστήριξαν ότι εντόπισαν αποτυπώματα, αντιλήφθηκαν μια έντονη οσμή και άκουσαν παράξενους ήχους που έμοιαζαν με γρυλίσματα.



Ο Κίνεϊ ανέφερε ότι ορισμένοι είχαν περιγράψει παρόμοια πλάσματα σαν τεράστιες αρκούδες, με τη διαφορά ότι φαίνονταν να περπατούν όρθια για μεγαλύτερες αποστάσεις από αυτές που συνήθως διανύει μια αρκούδα στα πίσω πόδια της. Όταν η ομάδα συμπέρανε ότι το άγνωστο πλάσμα ενδεχομένως είχε σηκώσει και σύρει το νεκρό ελάφι, αποφάσισε να εγκαταλείψει την προσπάθεια να το ακολουθήσει. «Συζητήσαμε μεταξύ μας και αποφασίσαμε ότι δεν ήμασταν ιδιαίτερα πρόθυμοι να συναντήσουμε οτιδήποτε κι αν ήταν αυτό», έγραψε ο Κίνεϊ.



Νέα τροφή σε ένα από τα πιο γνωστά μυστήρια της αμερικανικής λαογραφίας δίνει η απόφαση τηςνα δημοσιοποιήσει επίσημα έγγραφα για πιθανές εμφανίσεις του, του μυστηριώδους πλάσματος που, σύμφωνα με πολυάριθμες μαρτυρίες, «περιπλανιέται» στα δάση της Βόρειας Αμερικής.Τα αρχεία, τα οποία προστέθηκαν στις 15 Οκτωβρίου 2026 στο δημόσιο ηλεκτρονικό αρχείο της υπηρεσίας, περιλαμβάνουν αναφορές για παράξενα αποτυπώματα, μαρτυρίες ανθρώπων που υποστήριξαν ότι συνάντησαν άγνωστα μεγαλόσωμα πλάσματα, αλλά και έρευνες ειδικών που προσπάθησαν να εξακριβώσουν αν τα ευρήματα ήταν αυθεντικά ή προϊόν εξαπάτησης.Σύμφωνα με δημοσίευμα του βρετανικού Guardian , τα έγγραφα αφορούν κυρίως περιστατικά στις πολιτείες τηςκαι του, με ορισμένες αναφορές να χρονολογούνται αρκετές δεκαετίες πριν. Η δημοσιοποίησή τους δεν συνιστά σε καμία περίπτωση επιστημονική επιβεβαίωση της ύπαρξης του Μεγαλοπόδαρου, όμως επαναφέρει στο προσκήνιο ένα μυστήριο που εδώ και δεκαετίες τροφοδοτεί θεωρίες, προκαλεί συζητήσεις και εξάπτει τη φαντασία!Ένα από τα σημαντικότερα έγγραφα αφορά έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1982 στο Εθνικό Δάσος Ουματίλα, στο βορειοανατολικό τμήμα του. Τότε, ο βιολόγος άγριας ζωήςανέλαβε να εξετάσει ασυνήθιστα αποτυπώματα που είχαν εντοπιστεί σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες. Στο πλαίσιο της έρευνας δημιουργήθηκαν γύψινα εκμαγεία δύο αποτυπωμάτων, προκειμένου να μελετηθούν λεπτομερώς το σχήμα και τα χαρακτηριστικά τους.Ο Τζόνσον κατέγραψε οκτώ λόγους για τους οποίους θεωρούσε απίθανο τα ίχνη να ανήκουν σε ένα άγνωστο δίποδο πλάσμα. Μεταξύ άλλων, παρατήρησε ότι το μήκος του διασκελισμού δεν μεταβαλλόταν ανάλογα με την κλίση του εδάφους, ότι τα αποτυπώματα δεν βυθίζονταν πλήρως στη λάσπη και ότι στα μικρότερα δάχτυλα έλειπαν συγκεκριμένα ανατομικά χαρακτηριστικά που θα περίμενε να δει κανείς σε πραγματικό πέλμα.Παρά τις επιφυλάξεις του, ο βιολόγος αναγνώρισε ότι τα ίχνη παρουσίαζαν ορισμένες. «Εάν τα αποτυπώματα ήταν πλαστά, κάποιος μπήκε σε πολύ μεγάλο κόπο και έδωσε εξαιρετική προσοχή στις λεπτομέρειες», έγραψε στην έκθεσή του. Όπως εξηγούσε, ορισμένα σημάδια στο πέλμα έμοιαζαν τόσο φυσικά, ώστε θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να αναπαραχθούν τεχνητά. Μάλιστα, εξέτασε το ενδεχόμενο να είχε χρησιμοποιηθεί εκμαγείο από πραγματικό πόδι για την κατασκευή των ψεύτικων ιχνών.Σε μεταγενέστερη έκθεση της Δασικής Υπηρεσίας, άλλος ερευνητής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα αποτυπώματα αποτελούσαν μια ιδιαίτερα επιδέξια απόπειρα εξαπάτησης. Το σχετικό υπόμνημα έκλεινε με την εκτίμηση ότι η συγκεκριμένη υπόθεση του Μεγαλοπόδαρου μπορούσε πλέον να θεωρηθεί λήξασα.Ακόμη πιο παράξενη είναι μία μαρτυρία από τη Μοντάνα, η οποία περιλαμβάνεται στα αρχεία της υπηρεσίας. Σε κείμενο που συνέταξε το 1980, ένας άνδρας ονόματιπεριέγραψε μια παλαιότερη εμπειρία του σε δασική περιοχή, όταν μαζί με τρία ακόμη άτομα επιχείρησαν να εντοπίσουν και να μεταφέρουν το κουφάρι ενός ελαφιού. Σύμφωνα με την αφήγησή του, η ομάδα διαπίστωσε ότι στην περιοχή υπήρχαν ίχνη ενός άγνωστου πλάσματος, το οποίο φαινόταν να κινείται στα πίσω άκρα του.Οι τέσσερις άνδρες δεν είδαν καθαρά το ζώο, ωστόσο υποστήριξαν ότι εντόπισαν αποτυπώματα, αντιλήφθηκαν μια έντονη οσμή και άκουσαν παράξενους ήχους που έμοιαζαν με γρυλίσματα.Ο Κίνεϊ ανέφερε ότι ορισμένοι είχαν περιγράψει παρόμοια πλάσματα σαν τεράστιες αρκούδες, με τη διαφορά ότι φαίνονταν να περπατούν όρθια για μεγαλύτερες αποστάσεις από αυτές που συνήθως διανύει μια αρκούδα στα πίσω πόδια της. Όταν η ομάδα συμπέρανε ότι το άγνωστο πλάσμα ενδεχομένως είχε σηκώσει και σύρει το νεκρό ελάφι, αποφάσισε να εγκαταλείψει την προσπάθεια να το ακολουθήσει. «Συζητήσαμε μεταξύ μας και αποφασίσαμε ότι δεν ήμασταν ιδιαίτερα πρόθυμοι να συναντήσουμε οτιδήποτε κι αν ήταν αυτό», έγραψε ο Κίνεϊ.

Αργότερα, όπως θυμόταν, οι τέσσερις άνδρες παραδέχτηκαν ότι είχαν νιώσει έντονη ανησυχία και ανατριχίλα κατά τη διάρκεια της εμπειρίας τους.



Ένα ακόμη έγγραφο που δημοσιοποιήθηκε είναι άρθρο της τοπικής εφημερίδας Clark Fork Valley Press από το 2003. Το δημοσίευμα περιέγραφε τον εντοπισμό εκατοντάδων ασυνήθιστων αποτυπωμάτων σε περιοχή της Μοντάνα, τα οποία ορισμένοι κάτοικοι θεώρησαν ότι ενδέχεται να ανήκαν στον Μεγαλοπόδαρο. Μία από τις γυναίκες που είχαν βρεθεί στο σημείο δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν το πίστευα μέχρι που είδα τα ίχνη». Παρότι οι μαρτυρίες προκάλεσαν τότε τοπικό ενδιαφέρον, δεν προέκυψαν επιστημονικά ευρήματα που να επιβεβαιώνουν ότι τα αποτυπώματα ανήκαν σε κάποιο άγνωστο πλάσμα.



Οι νέες μαρτυρίες στον Καναδά για δύο μεγαλόσωμα πλάσματα

Η δημοσιοποίηση των αμερικανικών αρχείων έρχεται λίγους μήνες μετά από νέες αναφορές για πιθανή εμφάνιση του Μεγαλοπόδαρου στον... Καναδά. Τον Ιούνιο, κάτοικοι αγροτικής περιοχής του Οντάριο ανέφεραν ότι παρατήρησαν δύο μεγαλόσωμα πλάσματα να αναζητούν τροφή ανάμεσα σε σκουπίδια. «Το ένα ήταν μεγάλο και το άλλο όχι και τόσο», αναφερόταν στη σχετική μαρτυρία, στην οποία σημειωνόταν επίσης ότι το μικρότερο είχε κανελί χρώμα.



Οι συγκεκριμένες αναφορές προστέθηκαν στις χιλιάδες μαρτυρίες που έχουν καταγραφεί διαχρονικά για τον Μεγαλοπόδαρο. Ο Μεγαλοπόδαρος, γνωστός και ως Σάσκουατς (Sasquatch), αποτελεί μία από τις πιο διάσημες μορφές της βορειοαμερικανικής λαογραφίας. Συνήθως περιγράφεται ως ένα τεράστιο, τριχωτό πλάσμα που περπατά στα δύο πόδια και ζει σε απομονωμένες δασικές περιοχές. Παρότι η επιστήμη δεν έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξή του, οι αναφορές συνεχίζονται. Το Bigfoot Mapping Project, μια διαδικτυακή πρωτοβουλία που συγκεντρώνει και χαρτογραφεί μαρτυρίες, περιλαμβάνει περισσότερες από 16.000 καταγραφές για πιθανές εμφανίσεις ή ίχνη του μυστηριώδους πλάσματος.