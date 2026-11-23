Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Ένας 74χρονος με Αλτσχάιμερ βρέθηκε ζωντανός έπειτα από 11 ημέρες που αγνοούνταν στον Αμαζόνιο
Ένας 74χρονος με Αλτσχάιμερ βρέθηκε ζωντανός έπειτα από 11 ημέρες που αγνοούνταν στον Αμαζόνιο
Τρεφόταν με φρούτα και έπινε νερό από πηγή - Οι ομάδες έρευνας βρήκαν κρεβάτια που είχε φτιάξει από φύλλα φοίνικα καθώς και ίχνη από πατημασιές που υποδεικνύουν ότι περιπλανιόταν άσκοπα στο δάσος
Ένας 74χρονος, ο οποίος πάσχει από Αλτσχάιμερ, βρέθηκε ζωντανός έπειτα από 11 ημέρες που αγνοούνταν στο δάσος του Αμαζονίου της Βραζιλίας, ανακοίνωσαν διασώστες.
Ο Τζαναρίνο Φερέϊρα ντος Σάντος εξαφανίστηκε στις 10 Νοεμβρίου αφού μπήκε σε δασώδη περιοχή κοντά στη Μακαπά, την πρωτεύουσα της πολιτείας Αμαπά στη βόρεια Βραζιλία, σύμφωνα με ειδοποίηση για αγνοούμενο που εξέδωσε η οικογένειά του.
Την Πέμπτη, η εγγονή του, η Σάρα Μόντες, ζήτησε από τους διασώστες να συνεχίσουν τις έρευνες.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram, εξήγησε ότι οι έρευνες επρόκειτο να σταματήσουν την Κυριακή.
«Μην μας ξεχάσετε. Μην ξεχάσετε τον παππού», παρακάλεσε. Οι διασώστες τον βρήκαν τελικά την Παρασκευή περίπου 10 χιλιόμετρα από το σημείο όπου εξαφανίστηκε, σύμφωνα με μηνύματα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από δασοφύλακες και έναν από τους διασώστες.
Εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης δείχνουν τον Φερέιρα ντος Σάντος να κάθεται με τα εσώρουχά του, αποπροσανατολισμένος, άνδρες τον μεταφέρουν στη συνέχεια μέσα από το δάσος με ένα αυτοσχέδιο φορείο.
Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες Κυριακή ότι ο άνδρας, πρώην εργάτης ορυχείου που γνώριζε καλά το δάσος, τρεφόταν με φρούτα και έπινε νερό από πηγή. Οι ομάδες έρευνας βρήκαν επίσης κρεβάτια που είχε φτιάξει από φύλλα φοίνικα καθώς και ίχνη από πατημασιές που υποδεικνύουν ότι περιπλανιόταν άσκοπα στο δάσος, δήλωσε ο δασοφύλακας Νεριβάν ντα Σίλβα στον ιστότοπο g1.
Στο δάσος όπου τον αναζήτησαν οι διασώστες, η πυκνή βλάστηση μπορεί να μειώσει την ορατότητα σε λίγα μόνο μέτρα. Ο Φερέιρα ντος Σάντος παραμένει νοσηλευόμενος.
Ο Τζαναρίνο Φερέϊρα ντος Σάντος εξαφανίστηκε στις 10 Νοεμβρίου αφού μπήκε σε δασώδη περιοχή κοντά στη Μακαπά, την πρωτεύουσα της πολιτείας Αμαπά στη βόρεια Βραζιλία, σύμφωνα με ειδοποίηση για αγνοούμενο που εξέδωσε η οικογένειά του.
Την Πέμπτη, η εγγονή του, η Σάρα Μόντες, ζήτησε από τους διασώστες να συνεχίσουν τις έρευνες.
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram, εξήγησε ότι οι έρευνες επρόκειτο να σταματήσουν την Κυριακή.
«Μην μας ξεχάσετε. Μην ξεχάσετε τον παππού», παρακάλεσε. Οι διασώστες τον βρήκαν τελικά την Παρασκευή περίπου 10 χιλιόμετρα από το σημείο όπου εξαφανίστηκε, σύμφωνα με μηνύματα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από δασοφύλακες και έναν από τους διασώστες.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης δείχνουν τον Φερέιρα ντος Σάντος να κάθεται με τα εσώρουχά του, αποπροσανατολισμένος, άνδρες τον μεταφέρουν στη συνέχεια μέσα από το δάσος με ένα αυτοσχέδιο φορείο.
Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες Κυριακή ότι ο άνδρας, πρώην εργάτης ορυχείου που γνώριζε καλά το δάσος, τρεφόταν με φρούτα και έπινε νερό από πηγή. Οι ομάδες έρευνας βρήκαν επίσης κρεβάτια που είχε φτιάξει από φύλλα φοίνικα καθώς και ίχνη από πατημασιές που υποδεικνύουν ότι περιπλανιόταν άσκοπα στο δάσος, δήλωσε ο δασοφύλακας Νεριβάν ντα Σίλβα στον ιστότοπο g1.
Στο δάσος όπου τον αναζήτησαν οι διασώστες, η πυκνή βλάστηση μπορεί να μειώσει την ορατότητα σε λίγα μόνο μέτρα. Ο Φερέιρα ντος Σάντος παραμένει νοσηλευόμενος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα