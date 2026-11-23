Οι επαφές με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες

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Η εταιρεία των δισεκατομμυρίων και η έρευνα για τα αμερικανικά τσιπ

Νέα στοιχεία είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες για το σκάνδαλο κατασκοπείας που συγκλονίζει τη, έναν από τους σημαντικότερους τεχνολογικούς κολοσσούς παγκοσμίως, καθώς η Κινέζα επιχειρηματίαςη οποία διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας,φέρεται να είχε επαφές επί περισσότερο από έναν χρόνο με αξιωματούχο της κορυφαίας υπηρεσίας πληροφοριών της Κίνας.Σύμφωνα με δημοσίευμα των, ηβρισκόταν σε επικοινωνία με στέλεχος του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας από την άνοιξη του 2025 έως το φθινόπωρο του 2026, την περίοδο κατά την οποία διατηρούσε και προσωπική σχέση με τον τότε επικεφαλής της Nvidia.Το δημοσίευμα επικαλείται πρόσωπα με γνώση εκθέσεων των υπηρεσιών πληροφοριών, στις οποίες περιγράφονται οι επαφές της επιχειρηματία με τον Κινέζο αξιωματούχο.Οι νέες πληροφορίες προσθέτουν μια ακόμη διάσταση στην υπόθεση που οδήγησε στην παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia στις 12 Νοεμβρίου, προκαλώντας έντονες αναταράξεις στην εταιρεία και σημαντική πτώση της χρηματιστηριακής της αξίας.Ωστόσο, οι αμερικανικές Αρχές ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως ηκατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας, καθώς οι έρευνες εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη.Η Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών εξαιτίας των σχέσεών της τόσο με την ηγεσία της Nvidia όσο και με την κινεζική πλευρά.Οιαναφέρουν ότι οι επαφές της με αξιωματούχο του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας συνεχίστηκαν για περισσότερο από έναν χρόνο, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για πιθανή επιχείρηση συλλογής πληροφοριών.Το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας αποτελεί την κύρια υπηρεσία πολιτικών πληροφοριών και αντικατασκοπείας τουΠαρά τις υποψίες πάντως, το εάν η Κινέζα επιχειρηματίας ενεργούσε πράγματι ως πράκτορας και ποιες πληροφορίες ενδεχομένως απέκτησε παραμένουν ζητήματα υπό διερεύνηση.Εκπρόσωπος τουαρνήθηκε να σχολιάσει τις αποκαλύψεις, ενώ εκπρόσωποι της Nvidia και της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για δηλώσεις.Το Reuters ανέφερε επίσης ότι δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει με την ίδια τηνγια να ζητήσει τη θέση της.Η επιχειρηματίας είχε διατελέσει επικεφαλής τηςμιας εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία συγκαταλεγόταν στους σημαντικότερους πελάτες της Nvidia.