New York Times: Η ερωμένη του πρώην CEO της Nvidia είχε επαφές με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες για έναν χρόνο
New York Times: Η ερωμένη του πρώην CEO της Nvidia είχε επαφές με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες για έναν χρόνο
Νέες αποκαλύψεις για την Άλις Χουάνγκ και τις σχέσεις της με αξιωματούχο των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών - Η έρευνα για παράνομη μεταφορά αμερικανικών τσιπ στην Κίνα και το αιχμηρό σχόλιο Αμερικανού γερουσιαστή για την Ωραία Ελένη
Νέα στοιχεία είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες για το σκάνδαλο κατασκοπείας που συγκλονίζει τη Nvidia, έναν από τους σημαντικότερους τεχνολογικούς κολοσσούς παγκοσμίως, καθώς η Κινέζα επιχειρηματίας Άλις Χουάνγκ, η οποία διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, φέρεται να είχε επαφές επί περισσότερο από έναν χρόνο με αξιωματούχο της κορυφαίας υπηρεσίας πληροφοριών της Κίνας.
Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Άλις Χουάνγκ βρισκόταν σε επικοινωνία με στέλεχος του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας από την άνοιξη του 2025 έως το φθινόπωρο του 2026, την περίοδο κατά την οποία διατηρούσε και προσωπική σχέση με τον τότε επικεφαλής της Nvidia.
Το δημοσίευμα επικαλείται πρόσωπα με γνώση εκθέσεων των υπηρεσιών πληροφοριών, στις οποίες περιγράφονται οι επαφές της επιχειρηματία με τον Κινέζο αξιωματούχο.
Οι νέες πληροφορίες προσθέτουν μια ακόμη διάσταση στην υπόθεση που οδήγησε στην παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia στις 12 Νοεμβρίου, προκαλώντας έντονες αναταράξεις στην εταιρεία και σημαντική πτώση της χρηματιστηριακής της αξίας.
Ωστόσο, οι αμερικανικές Αρχές ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως η Άλις Χουάνγκ κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας, καθώς οι έρευνες εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη.
Οι New York Times αναφέρουν ότι οι επαφές της με αξιωματούχο του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας συνεχίστηκαν για περισσότερο από έναν χρόνο, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για πιθανή επιχείρηση συλλογής πληροφοριών.
Το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας αποτελεί την κύρια υπηρεσία πολιτικών πληροφοριών και αντικατασκοπείας του Πεκίνου.
Παρά τις υποψίες πάντως, το εάν η Κινέζα επιχειρηματίας ενεργούσε πράγματι ως πράκτορας και ποιες πληροφορίες ενδεχομένως απέκτησε παραμένουν ζητήματα υπό διερεύνηση.
Εκπρόσωπος του Τζένσεν Χουάνγκ αρνήθηκε να σχολιάσει τις αποκαλύψεις, ενώ εκπρόσωποι της Nvidia και της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για δηλώσεις.
Το Reuters ανέφερε επίσης ότι δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει με την ίδια την Άλις Χουάνγκ για να ζητήσει τη θέση της.
Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η Άλις Χουάνγκ βρισκόταν σε επικοινωνία με στέλεχος του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας από την άνοιξη του 2025 έως το φθινόπωρο του 2026, την περίοδο κατά την οποία διατηρούσε και προσωπική σχέση με τον τότε επικεφαλής της Nvidia.
Το δημοσίευμα επικαλείται πρόσωπα με γνώση εκθέσεων των υπηρεσιών πληροφοριών, στις οποίες περιγράφονται οι επαφές της επιχειρηματία με τον Κινέζο αξιωματούχο.
Οι νέες πληροφορίες προσθέτουν μια ακόμη διάσταση στην υπόθεση που οδήγησε στην παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia στις 12 Νοεμβρίου, προκαλώντας έντονες αναταράξεις στην εταιρεία και σημαντική πτώση της χρηματιστηριακής της αξίας.
Ωστόσο, οι αμερικανικές Αρχές ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως η Άλις Χουάνγκ κατασκόπευε για λογαριασμό της Κίνας, καθώς οι έρευνες εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη.
Οι επαφές με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίεςΗ Άλις Χουάνγκ, γνωστή και ως Χουάνγκ Λε, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών εξαιτίας των σχέσεών της τόσο με την ηγεσία της Nvidia όσο και με την κινεζική πλευρά.
Οι New York Times αναφέρουν ότι οι επαφές της με αξιωματούχο του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας συνεχίστηκαν για περισσότερο από έναν χρόνο, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για πιθανή επιχείρηση συλλογής πληροφοριών.
Το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας αποτελεί την κύρια υπηρεσία πολιτικών πληροφοριών και αντικατασκοπείας του Πεκίνου.
Παρά τις υποψίες πάντως, το εάν η Κινέζα επιχειρηματίας ενεργούσε πράγματι ως πράκτορας και ποιες πληροφορίες ενδεχομένως απέκτησε παραμένουν ζητήματα υπό διερεύνηση.
Εκπρόσωπος του Τζένσεν Χουάνγκ αρνήθηκε να σχολιάσει τις αποκαλύψεις, ενώ εκπρόσωποι της Nvidia και της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για δηλώσεις.
Το Reuters ανέφερε επίσης ότι δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει με την ίδια την Άλις Χουάνγκ για να ζητήσει τη θέση της.
Η εταιρεία των δισεκατομμυρίων και η έρευνα για τα αμερικανικά τσιπΗ επιχειρηματίας είχε διατελέσει επικεφαλής της Megaspeed International, μιας εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία συγκαταλεγόταν στους σημαντικότερους πελάτες της Nvidia.
Η Megaspeed είχε πραγματοποιήσει αγορές προϊόντων και προηγμένου εξοπλισμού αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποτελώντας σημαντικό εμπορικό συνεργάτη της αμερικανικής εταιρείας στην ασιατική αγορά.
Από το 2024, ωστόσο, η εταιρεία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αμερικανικών Αρχών, οι οποίες διερευνούν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά προηγμένων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia στην Κίνα, παρακάμπτοντας τους αμερικανικούς περιορισμούς εξαγωγών.
Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί έχουν στόχο να αποτρέψουν την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένες τεχνολογίες που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για εμπορικές όσο και για στρατιωτικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
Η υπόθεση της Megaspeed αποκτά έτσι μεγαλύτερη σημασία από εκείνη ενός προσωπικού σκανδάλου, καθώς συνδέεται με την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να ελέγξουν τη μεταφορά κρίσιμης τεχνολογίας προς τον βασικό γεωπολιτικό και τεχνολογικό ανταγωνιστή τους.
Η Megaspeed έχει ανακοινώσει ότι η Άλις Χουάνγκ αποχώρησε από την εταιρεία τον Αύγουστο του 2025, ενώ έχει αρνηθεί ότι διέπραξε παρατυπίες.
Μιλώντας την Κυριακή στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC, ο Κένεντι υποστήριξε ότι η εξωσυζυγική σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ δεν αποτελεί από μόνη της το σημαντικότερο στοιχείο της υπόθεσης.
«Ελπίζω να πέρασε καλά», σχολίασε χαρακτηριστικά, πριν προσθέσει με σαρκαστική διάθεση: «Ήταν το πιο ακριβό σεξ μετά την Ωραία Ελένη της Τροίας».
Με την αναφορά του στην Ωραία Ελένη, την οποία η ελληνική μυθολογική παράδοση συνδέει με την έναρξη του Τρωικού Πολέμου, ο Αμερικανός γερουσιαστής θέλησε να υπογραμμίσει τις τεράστιες συνέπειες που είχε η προσωπική σχέση του πρώην επικεφαλής της Nvidia.
Από το 2024, ωστόσο, η εταιρεία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αμερικανικών Αρχών, οι οποίες διερευνούν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά προηγμένων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia στην Κίνα, παρακάμπτοντας τους αμερικανικούς περιορισμούς εξαγωγών.
Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί έχουν στόχο να αποτρέψουν την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένες τεχνολογίες που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για εμπορικές όσο και για στρατιωτικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.
Η υπόθεση της Megaspeed αποκτά έτσι μεγαλύτερη σημασία από εκείνη ενός προσωπικού σκανδάλου, καθώς συνδέεται με την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να ελέγξουν τη μεταφορά κρίσιμης τεχνολογίας προς τον βασικό γεωπολιτικό και τεχνολογικό ανταγωνιστή τους.
Η Megaspeed έχει ανακοινώσει ότι η Άλις Χουάνγκ αποχώρησε από την εταιρεία τον Αύγουστο του 2025, ενώ έχει αρνηθεί ότι διέπραξε παρατυπίες.
Το σχόλιο Αμερικανού γερουσιαστή για την Ωραία ΕλένηΣτο μεταξύ, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η τοποθέτηση του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή της Λουιζιάνας, Τζον Κένεντι, ο οποίος επιχείρησε να διαχωρίσει την προσωπική ζωή του πρώην επικεφαλής της Nvidia από τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας.
Μιλώντας την Κυριακή στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC, ο Κένεντι υποστήριξε ότι η εξωσυζυγική σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ δεν αποτελεί από μόνη της το σημαντικότερο στοιχείο της υπόθεσης.
«Ελπίζω να πέρασε καλά», σχολίασε χαρακτηριστικά, πριν προσθέσει με σαρκαστική διάθεση: «Ήταν το πιο ακριβό σεξ μετά την Ωραία Ελένη της Τροίας».
Με την αναφορά του στην Ωραία Ελένη, την οποία η ελληνική μυθολογική παράδοση συνδέει με την έναρξη του Τρωικού Πολέμου, ο Αμερικανός γερουσιαστής θέλησε να υπογραμμίσει τις τεράστιες συνέπειες που είχε η προσωπική σχέση του πρώην επικεφαλής της Nvidia.
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