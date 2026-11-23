Ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο με 15 νεκρούς: Επτάχρονος ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 14 ώρες στα ερείπια κτηρίου
Ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο με 15 νεκρούς: Επτάχρονος ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 14 ώρες στα ερείπια κτηρίου
Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή
Ένα 7χρονο αγόρι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια πολυκατοικίας στην περιοχή του Κιέβου, έπειτα από 14 ώρες εγκλωβισμού, μετά τα ρωσικά πλήγματα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής.
Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τρεις διαφορετικές επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή της ουκρανικής πρωτεύουσας, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν.
Η επιχείρηση διάσωσης του 7χρονου πραγματοποιήθηκε στο χωριό Ντίμερ, όπου ρωσικό πλήγμα κατέστρεψε τμήμα κτηρίου κατοικιών, προκαλώντας τον θάνατο 11 ανθρώπων. Το παιδί εντοπίστηκε ζωντανό κάτω από τα ερείπια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.
Τη διάσωσή του επιβεβαίωσαν τόσο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και η ουκρανική αστυνομία, με τις Αρχές να ευχαριστούν όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση.
Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι περισσότεροι από 130 άνθρωποι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Ντίμερ, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι να υπάρξει πλήρης εικόνα για την τύχη όλων των κατοίκων.
Εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η επίθεση έπληξε το κτήριο κατοικιών, καταστρέφοντας σχεδόν ολοκληρωτικά ένα τμήμα του.
Όπως πρόσθεσε, το έργο των σωστικών συνεργείων δυσχεραίνεται από τις συνεχείς νέες προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές και την απειλή πρόσθετων επιθέσεων.
Σύμφωνα με τις ουκρανικές Αρχές, τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τρεις διαφορετικές επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή της ουκρανικής πρωτεύουσας, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν.
Η επιχείρηση διάσωσης του 7χρονου πραγματοποιήθηκε στο χωριό Ντίμερ, όπου ρωσικό πλήγμα κατέστρεψε τμήμα κτηρίου κατοικιών, προκαλώντας τον θάνατο 11 ανθρώπων. Το παιδί εντοπίστηκε ζωντανό κάτω από τα ερείπια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή.
Τη διάσωσή του επιβεβαίωσαν τόσο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και η ουκρανική αστυνομία, με τις Αρχές να ευχαριστούν όσους συμμετείχαν στην επιχείρηση.
Από τα συντρίμμια του ίδιου κτηρίου ανασύρθηκε ζωντανή και μία 79χρονη, η οποία νοσηλεύεται, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο.
The death toll from a Russian strike on an apartment building in Ukraine's Kyiv region has risen to 11 as emergency crews continue search and rescue operations, searching for survivors trapped under the rubble. https://t.co/etahVFmxtE— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 23, 2026
Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι περισσότεροι από 130 άνθρωποι συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Ντίμερ, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι να υπάρξει πλήρης εικόνα για την τύχη όλων των κατοίκων.
Εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η επίθεση έπληξε το κτήριο κατοικιών, καταστρέφοντας σχεδόν ολοκληρωτικά ένα τμήμα του.
Όπως πρόσθεσε, το έργο των σωστικών συνεργείων δυσχεραίνεται από τις συνεχείς νέες προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές και την απειλή πρόσθετων επιθέσεων.
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