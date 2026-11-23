Η Τατιάνα Κιμ αποχώρησε από τη διεύθυνση της Wildberries, λίγες ημέρες μετά την ένταξή της στη λίστα κυρώσεων της ΕΕ - Παραμένει στην εταιρεία από άλλο πόστο - Οι ουκρανικές επιθέσεις με drones σε αποθήκες της εταιρείας και οι κατηγορίες για προμήθεια εξοπλισμού στον ρωσικό στρατό

Wildberries, της μεγαλύτερης εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, η



Η αλλαγή στην ηγεσία της εταιρείας πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου, τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση των νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων, με τον Αλεξέι Κουλίκοφ, ανώτατο διοικητικό στέλεχος της Wildberries, να αναλαμβάνει τη θέση της Κιμ.



Meduza, η επιχειρηματίας δεν αποχωρεί πλήρως από τον όμιλο, αλλά πρόκειται να επικεντρωθεί στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην περαιτέρω ανάπτυξή του.



Πέρα από τις δυτικές κυρώσεις, η Wildberries βρίσκεται αντιμέτωπη από το καλοκαίρι με επανειλημμένες ουκρανικές επιθέσεις εναντίον των εγκαταστάσεών της, καθώς το Κίεβο υποστηρίζει ότι η εταιρεία συμβάλλει στη ρωσική πολεμική προσπάθεια μέσω της εμπορίας προϊόντων που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πεδίο των μαχών.



Ποια είναι η Τατιάνα Κιμ και η αυτοκρατορία της Wildberries Η Τατιάνα Κιμ, η οποία έχει αναδειχθεί στην πλουσιότερη γυναίκα της Ρωσίας, βρίσκεται πίσω από μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές επιτυχίες της χώρας στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.







Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η πλατφόρμα συγκεντρώνει περισσότερο από το 50% της ρωσικής αγοράς διαδικτυακού λιανεμπορίου, προσελκύοντας πάνω από 79 εκατομμύρια χρήστες κάθε μήνα.



Η κυρίαρχη θέση της στην αγορά έχει καταστήσει τη Wildberries έναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς ομίλους της Ρωσίας, με εκτεταμένο δίκτυο αποθηκών, εγκαταστάσεων διανομής και υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας.



Κλείσιμο Κιμ, η οποία είχε παλαιότερα το επώνυμο Μπακαλτσούκ, διατηρεί την ιδιοκτησία της εταιρείας, παρά την αποχώρησή της από την εκτελεστική διοίκηση.



Οι ευρωπαϊκές κυρώσεις και η αλλαγή στη διοίκηση Στις 16 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την προσθήκη 113 φυσικών και νομικών προσώπων στον κατάλογο κυρώσεων που σχετίζονται με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.



Μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν για πρώτη φορά και η Τατιάνα Κιμ, η οποία βρέθηκε στο στόχαστρο των Βρυξελλών λόγω των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και των δεσμών της εταιρείας της με τη ρωσική οικονομία.



Οι κυρώσεις προβλέπουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιορισμούς στις οικονομικές συναλλαγές και στις μετακινήσεις.



Αποχώρησε από τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου της, της μεγαλύτερης εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, η δισεκατομμυριούχος Τατιάνα Κιμ , λίγες ημέρες αφότου η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε για πρώτη φορά κυρώσεις εις βάρος της, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της οικονομικής πίεσης προς τη Μόσχα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.Η αλλαγή στην ηγεσία της εταιρείας πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου, τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση των νέων ευρωπαϊκών κυρώσεων, με τον, ανώτατο διοικητικό στέλεχος της, να αναλαμβάνει τη θέση της Κιμ.Σύμφωνα με το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο, η επιχειρηματίας δεν αποχωρεί πλήρως από τον όμιλο, αλλά πρόκειται να επικεντρωθεί στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην περαιτέρω ανάπτυξή του.Πέρα από τις δυτικές κυρώσεις, ηβρίσκεται αντιμέτωπη από το καλοκαίρι με επανειλημμένες ουκρανικές επιθέσεις εναντίον των εγκαταστάσεών της, καθώς το Κίεβο υποστηρίζει ότι η εταιρεία συμβάλλει στη ρωσική πολεμική προσπάθεια μέσω της εμπορίας προϊόντων που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πεδίο των μαχών.Η Τατιάνα Κιμ, η οποία έχει αναδειχθεί στην πλουσιότερη γυναίκα της Ρωσίας, βρίσκεται πίσω από μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές επιτυχίες της χώρας στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.Η Wildberries ιδρύθηκε το 2004 και εξελίχθηκε σταδιακά σε κυρίαρχη δύναμη της ρωσικής αγοράς, με δραστηριότητες που εκτείνονται από την πώληση ενδυμάτων και ηλεκτρονικών συσκευών έως οικιακά είδη και βιομηχανικό εξοπλισμό.Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η πλατφόρμα συγκεντρώνει περισσότερο από το 50% της ρωσικής αγοράς διαδικτυακού λιανεμπορίου, προσελκύοντας πάνω απόκάθε μήνα.Η κυρίαρχη θέση της στην αγορά έχει καταστήσει τηέναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς ομίλους της Ρωσίας, με εκτεταμένο δίκτυο αποθηκών, εγκαταστάσεων διανομής και υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας., η οποία είχε παλαιότερα το επώνυμο, διατηρεί την ιδιοκτησία της εταιρείας, παρά την αποχώρησή της από την εκτελεστική διοίκηση.Στις 16 Νοεμβρίου, ηανακοίνωσε την προσθήκη 113 φυσικών και νομικών προσώπων στον κατάλογο κυρώσεων που σχετίζονται με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.Μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν για πρώτη φορά και η Τατιάνα Κιμ, η οποία βρέθηκε στο στόχαστρο των Βρυξελλών λόγω των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και των δεσμών της εταιρείας της με τη ρωσική οικονομία.Οι κυρώσεις προβλέπουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιορισμούς στις οικονομικές συναλλαγές και στις μετακινήσεις.

Σύμφωνα με το Reuters, η Wildberries ανακοίνωσε ότι η αλλαγή διευθύνοντος συμβούλου δεν θα επηρεάσει την καθημερινή λειτουργία της, ενώ η Κιμ θα εξακολουθήσει να επιβλέπει τη στρατηγική ανάπτυξη του ευρύτερου ομίλου RWB.



Νέος επικεφαλής ανέλαβε ο Αλεξέι Κουλίκοφ, ο οποίος, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν περιλαμβάνεται μέχρι στιγμής στον ευρωπαϊκό κατάλογο κυρώσεων.



Οι ουκρανικές κατηγορίες και οι επιθέσεις με drones στις αποθήκες Η Wildberries έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων από το καλοκαίρι, με το Κίεβο να υποστηρίζει ότι η εταιρεία διαθέτει προϊόντα διπλής χρήσης, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.



Πρόκειται για εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για πολιτικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως εξαρτήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλα τεχνολογικά προϊόντα.



Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις με drones εναντίον αποθηκών και εγκαταστάσεων εφοδιαστικής της εταιρείας, θεωρώντας ότι αποτελούν τμήμα της αλυσίδας υποστήριξης της ρωσικής πολεμικής μηχανής. Παράλληλα, η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (HUR) ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι η Wildberries είχε αποτελέσει και στόχο κυβερνοεπιθέσεων.



Η Τατιάνα Κιμ είχε καταγγείλει δημόσια τα πλήγματα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, χαρακτηρίζοντάς τα «τρομοκρατικές επιθέσεις», ενώ είχε αναφερθεί και στις ζημιές που προκλήθηκαν σε αποθήκες και στις συνέπειες για τους συνεργαζόμενους εμπόρους.



Η ουκρανική πλευρά, αντίθετα, υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις στοχεύουν υποδομές που συνδέονται με την προμήθεια υλικών στις ρωσικές δυνάμεις.



Το Κίεβο ζητούσε κυρώσεις κατά της Κιμ από τον Σεπτέμβριο Η ένταξη της Τατιάνα Κιμ στη λίστα των ευρωπαϊκών κυρώσεων αποτελεί εξέλιξη που είχε επιδιώξει η ουκρανική κυβέρνηση τους προηγούμενους μήνες.



Ο επικεφαλής της ουκρανικής πολιτικής κυρώσεων, Βλαντισλάβ Βλασιούκ, υπενθύμισε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η επιχειρηματίας συγκαταλεγόταν στους δέκα Ρώσους ολιγάρχες για τους οποίους το Κίεβο είχε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει κυρώσεις τον Σεπτέμβριο.



«Ήταν μεταξύ των δέκα Ρώσων ολιγαρχών για τους οποίους η Ουκρανία πρότεινε ευρωπαϊκές κυρώσεις τον Σεπτέμβριο. Θα συνεχίσουμε να πιέζουμε ώστε κάθε Ρώσος ολιγάρχης που υποστηρίζει τον πόλεμο να αντιμετωπίσει κυρώσεις από την ΕΕ και τους συμμάχους της. Έρχονται κι άλλα», ανέφερε.



Μεταξύ των επιχειρηματιών που εντάχθηκαν επίσης στον κατάλογο κυρώσεων περιλαμβάνεται ο Αλεξάντερ Τσατσάβα, μεγαλύτερος μέτοχος της Ozon, η οποία αποτελεί βασικό ανταγωνιστή της Wildberries στη ρωσική αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου.