Λίβανος: Διώξεις σε 13 άτομα για το μεγάλο φορτίο με εκρηκτικά της Χεζμπολάχ

Το φορτίο με τα εκρηκτικά είχε κατασχεθεί στις 8 Οκτωβρίου - Η οργάνωση είχε παραδεχθεί ότι τα εκρηκτικά προορίζονταν για την «αντίσταση» κατά του Ισραήλ





Η δικαιοσύνη παρεμβαίνει εν μέσω των αυξημένων πιέσεων στη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, η οποία βγήκε αποδυναμωμένη από δύο διαδοχικούς πολέμους με το Ισραήλ από το 2023 και που η κυβέρνηση αποφάσισε να αφοπλίσει.







Η οργάνωση είχε αναγνωρίσει ότι τα εκρηκτικά που κατασχέθηκαν της ανήκαν και δήλωσε ότι προορίζονταν για την "αντίσταση" κατά του Ισραήλ.



Ο επίτροπος της κυβέρνησης στο στρατιωτικό δικαστήριο "άσκησε διώξεις κατά 12 μελών της Χεζμπολάχ και κατά της συζύγου ενός εξ αυτών, στην υπόθεση του φορτίου εκρηκτικών", δήλωσε ο δικαστικός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.







Κινδυνεύουν να καταδικαστούν σε δέκα χρόνια καταναγκαστικά έργα.



Οκτώ μεταξύ αυτών ταυτοποιήθηκαν --οι δύο που κρατούνται και η σύζυγος ενός εξ αυτών-- όμως οι άλλοι πέντε είναι γνωστοί μόνο με τα ψευδώνυμά τους.



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"Οι κατηγορίες αυτές είναι άδικες και δυσανάλογες", αντέδρασε ο Χουσέιν Χατζ Χασάν, βουλευτής της Χεζμπολάχ.



Τα πρόσωπα που διώκονται "δεν υπονόμευσαν την ασφάλεια και την ακεραιότητα του κράτους, αλλά αντίθετα αντιμετώπιζαν τον Ισραηλινό εχθρό που απειλεί την ύπαρξη του Λιβάνου", δήλωσε ο βουλευτής, σύμφωνα με την ανακοίνωση.



"Επιτελούν εθνικό καθήκον υπερασπίζοντας τη χώρα τους και την κυριαρχία του κράτους και τους αξίζει να τιμηθούν παρά να δικαστούν", πρόσθεσε.



Η δικαιοσύνη του Λιβάνου άσκησε σήμερα διώξεις σε βάρος 13 ατόμων, δύο εκ των οποίων κρατούνται, για τη φερόμενη εμπλοκή τους στη μεταφορά μεγάλου φορτίου εκρηκτικών της Χεζμπολάχ , δήλωσε σήμερα δικαστικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο, ένα μέτρο που το σιιτικό κόμμα χαρακτήρισε "δυσανάλογο".Η δικαιοσύνη παρεμβαίνει εν μέσω των αυξημένων πιέσεων στη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, η οποία βγήκε αποδυναμωμένη από δύο διαδοχικούς πολέμους με το Ισραήλ από το 2023 και που η κυβέρνηση αποφάσισε να αφοπλίσει.Οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν συλλάβει στις 8 Οκτωβρίου δύο άνδρες που μετέφεραν μισό τόνο εκρηκτικά στον αυτοκινητόδρομο που ενώνει το ανατολικό τμήμα της χώρας, στα σύνορα με τη Συρία, με τη Βηρυτό.Η οργάνωση είχε αναγνωρίσει ότι τα εκρηκτικά που κατασχέθηκαν της ανήκαν και δήλωσε ότι προορίζονταν για την "αντίσταση" κατά τουΟ επίτροπος της κυβέρνησης στο στρατιωτικό δικαστήριο "άσκησε διώξεις κατά 12 μελών της Χεζμπολάχ και κατά της συζύγου ενός εξ αυτών, στην υπόθεση του φορτίου εκρηκτικών", δήλωσε ο δικαστικός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.Διώκονται κυρίως για "παραβίαση των αποφάσεων της κυβέρνησης, κατοχή όπλων και εκρηκτικών και σύσταση συμμορίας με στόχο την υπονόμευση της κρατικής εξουσίας".Κινδυνεύουν να καταδικαστούν σε δέκα χρόνια καταναγκαστικά έργα.Οκτώ μεταξύ αυτών ταυτοποιήθηκαν --οι δύο που κρατούνται και η σύζυγος ενός εξ αυτών-- όμως οι άλλοι πέντε είναι γνωστοί μόνο με τα ψευδώνυμά τους.Ο φάκελος διαβιβάστηκε στον αρμόδιο στρατιωτικό δικαστή για να εκδώσει τα εντάλματα σύλληψης, πρόσθεσε ο αξιωματούχος."Οι κατηγορίες αυτές είναι άδικες και δυσανάλογες", αντέδρασε ο Χουσέιν Χατζ Χασάν, βουλευτής της Χεζμπολάχ.Τα πρόσωπα που διώκονται "δεν υπονόμευσαν την ασφάλεια και την ακεραιότητα του κράτους, αλλά αντίθετα αντιμετώπιζαν τον Ισραηλινό εχθρό που απειλεί την ύπαρξη του Λιβάνου", δήλωσε ο βουλευτής, σύμφωνα με την ανακοίνωση."Επιτελούν εθνικό καθήκον υπερασπίζοντας τη χώρα τους και την κυριαρχία του κράτους και τους αξίζει να τιμηθούν παρά να δικαστούν", πρόσθεσε.

Η Χεζμπολάχ είναι το μόνο κόμμα που φύλαξε τα όπλα της μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου το 1990, στο όνομα της "αντίστασης" στο Ισραήλ και αρνείται να αφοπλιστεί.



Οι αρχές του Λιβάνου υφίστανται διεθνείς πιέσεις, κυρίως αμερικανικές, για να αφοπλίσουν το σιτικό κίνημα.



Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε προτρέψει τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν "να λογοδοτήσουν όλοι όσοι έδωσαν εντολή, χρηματοδότησαν και διηύθυναν αυτή την παράδοση, ενώ υπογράμμισε ότι δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να επιστραφούν τα εκρηκτικά στη Χεζμπολάχ.