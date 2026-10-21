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Φρικτός θάνατος διευθυντή σχολείου στη Βρετανία, 35χρονος τον παρέσυρε με το αυτοκίνητο του και τον έσυρε για 2 χιλιόμετρα
Φρικτός θάνατος διευθυντή σχολείου στη Βρετανία, 35χρονος τον παρέσυρε με το αυτοκίνητο του και τον έσυρε για 2 χιλιόμετρα
Συγκλονιστική κατάθεση της εξαδέλφης του θύτη που κατηγορείται για τη δολοφονία του 56χρονου διευθυντή σχολείου: «Άκουγα στεναγμούς, του έλεγα να σταματήσει, αλλά συνέχισε να οδηγεί», ανέφερε στο δικαστήριο
Σοκ προκαλούν στη Βρετανία οι αποκαλύψεις για τον φρικτό θάνατο ενός 56χρονου διευθυντή σχολείου, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ επέστρεφε με το ποδήλατό του από την εργασία του και, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, σύρθηκε κάτω από το όχημα για περισσότερα από δύο χιλιόμετρα.
Στο εδώλιο βρίσκεται ο 35χρονος Σάιμον Ρίτσαρντσον ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του Μάικλ Μάλινς, πατέρα δύο παιδιών και διευθυντή του Stretford Grammar School.
Η υπόθεση εκδικάζεται στο Μάντσεστερ, με την κατάθεση της 27χρονης ξαδέλφης του κατηγορουμένου, Γκαμπριέλ Ντεμπότ, που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού, να αποκαλύπτει τις δραματικές στιγμές πριν και μετά τη θανατηφόρα σύγκρουση.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 20 Απριλίου, στην περιοχή Warburton, κοντά στο Altrincham. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο 35χρονος οδηγούσε ένα Volvo XC90 με μεγάλη ταχύτητα, πλησιάζοντας σε διασταύρωση όπου υπήρχαν πινακίδες παραχώρησης προτεραιότητας. Η ξαδέλφη του κατέθεσε ότι είχε ήδη εκφράσει την ανησυχία της για την ταχύτητα του οχήματος.
«Του είπα ότι έπρεπε να επιβραδύνει και εκείνος χαμογέλασε ειρωνικά και μου απάντησε: "Είμαι επαγγελματίας οδηγός"», ανέφερε.
Όταν αντιλήφθηκε τον ποδηλάτη να πλησιάζει στη διασταύρωση, άρχισε να φωνάζει. «Φώναξα "ποδήλατο" τρεις φορές, επειδή έβλεπα ότι δεν σταματούσε», είπε στους ενόρκους ηξαδέρφη του δράστη. Λίγο αργότερα, το αυτοκίνητο του 35χρονου συγκρούστηκε με το ποδήλατο του 56χρονου.
Η συνέχεια, σύμφωνα με την κατάθεση της 27χρονης, ήταν εφιαλτική. Ο 56χρονος ποδηλάτης είχε εγκλωβιστεί κάτω από το αυτοκίνητο με τον οδηγό του να μην φίνει σημασία και να συνεχίζει την πορεία που.
Η γυναίκα υποστήριξε ότι ο Ρίτσαρντσον σταμάτησε αρχικά μόνο για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, προτού ξεκινήσει ξανά το όχημα. Όπως είπε, είχε καταλάβει ότι ο 56χρονος βρισκόταν κάτω από το όχημα, καθώς δεν τον έβλεπε στον δρόμο.
«Άκουγα στεναγμούς και του είπα: "Είναι κάτω από το αυτοκίνητο"», κατέθεσε. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι επανειλημμένα ζήτησε από τον ξάδελφό της να σταματήσει.
Εκείνος, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, δεν απαντούσε και συνέχισε να οδηγεί, πραγματοποιώντας απότομους και επικίνδυνους ελιγμούς από τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη.
Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε πως ο Μάλινς βρισκόταν εγκλωβισμένος κάτω από το Volvo, αλλά εξακολούθησε να οδηγεί. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στη δίκη, ο 35χρονος σταμάτησε κάποια στιγμή σε επαρχιακό δρόμο για περίπου 90 δευτερόλεπτα και επιχείρησε να απελευθερώσει τον τραυματισμένο ποδηλάτη, χωρίς αποτέλεσμα.
Στη συνέχεια επέστρεψε στη θέση του οδηγού και συνέχισε την πορεία του. Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι πραγματοποίησε σκόπιμα απότομους ελιγμούς, προτού ανέβει σε χορταριασμένη έκταση κοντά σε αγρόκτημα, όπου ο 56χρονος τελικά αποκολλήθηκε από το όχημα.
Στο εδώλιο βρίσκεται ο 35χρονος Σάιμον Ρίτσαρντσον ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του Μάικλ Μάλινς, πατέρα δύο παιδιών και διευθυντή του Stretford Grammar School.
Η υπόθεση εκδικάζεται στο Μάντσεστερ, με την κατάθεση της 27χρονης ξαδέλφης του κατηγορουμένου, Γκαμπριέλ Ντεμπότ, που βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού, να αποκαλύπτει τις δραματικές στιγμές πριν και μετά τη θανατηφόρα σύγκρουση.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 20 Απριλίου, στην περιοχή Warburton, κοντά στο Altrincham. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο 35χρονος οδηγούσε ένα Volvo XC90 με μεγάλη ταχύτητα, πλησιάζοντας σε διασταύρωση όπου υπήρχαν πινακίδες παραχώρησης προτεραιότητας. Η ξαδέλφη του κατέθεσε ότι είχε ήδη εκφράσει την ανησυχία της για την ταχύτητα του οχήματος.
«Του φώναξα τρεις φορές "ποδήλατο", αλλά δεν σταμάτησε»
«Του είπα ότι έπρεπε να επιβραδύνει και εκείνος χαμογέλασε ειρωνικά και μου απάντησε: "Είμαι επαγγελματίας οδηγός"», ανέφερε.
Όταν αντιλήφθηκε τον ποδηλάτη να πλησιάζει στη διασταύρωση, άρχισε να φωνάζει. «Φώναξα "ποδήλατο" τρεις φορές, επειδή έβλεπα ότι δεν σταματούσε», είπε στους ενόρκους ηξαδέρφη του δράστη. Λίγο αργότερα, το αυτοκίνητο του 35χρονου συγκρούστηκε με το ποδήλατο του 56χρονου.
Η συνέχεια, σύμφωνα με την κατάθεση της 27χρονης, ήταν εφιαλτική. Ο 56χρονος ποδηλάτης είχε εγκλωβιστεί κάτω από το αυτοκίνητο με τον οδηγό του να μην φίνει σημασία και να συνεχίζει την πορεία που.
Η γυναίκα υποστήριξε ότι ο Ρίτσαρντσον σταμάτησε αρχικά μόνο για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, προτού ξεκινήσει ξανά το όχημα. Όπως είπε, είχε καταλάβει ότι ο 56χρονος βρισκόταν κάτω από το όχημα, καθώς δεν τον έβλεπε στον δρόμο.
«Άκουγα στεναγμούς και του είπα: "Είναι κάτω από το αυτοκίνητο"», κατέθεσε. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι επανειλημμένα ζήτησε από τον ξάδελφό της να σταματήσει.
Εκείνος, σύμφωνα με τη μαρτυρία της, δεν απαντούσε και συνέχισε να οδηγεί, πραγματοποιώντας απότομους και επικίνδυνους ελιγμούς από τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη.
Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε πως ο Μάλινς βρισκόταν εγκλωβισμένος κάτω από το Volvo, αλλά εξακολούθησε να οδηγεί. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στη δίκη, ο 35χρονος σταμάτησε κάποια στιγμή σε επαρχιακό δρόμο για περίπου 90 δευτερόλεπτα και επιχείρησε να απελευθερώσει τον τραυματισμένο ποδηλάτη, χωρίς αποτέλεσμα.
Τον έσυρε για 2,1 χιλιόμετρα
Στη συνέχεια επέστρεψε στη θέση του οδηγού και συνέχισε την πορεία του. Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι πραγματοποίησε σκόπιμα απότομους ελιγμούς, προτού ανέβει σε χορταριασμένη έκταση κοντά σε αγρόκτημα, όπου ο 56χρονος τελικά αποκολλήθηκε από το όχημα.
Ο Μάλινς εντοπίστηκε στη Wet Gate Lane, σε απόσταση περίπου 2,1 χιλιομέτρων από το σημείο της αρχικής σύγκρουσης. Παρά όμως τις προσπάθειες των διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 18:50, περίπου 40 λεπτά μετά το τροχαίο.
Συγκλονιστική ήταν η περιγραφή της 27χρονης και για τη στιγμή που αντίκρισε τον τραυματισμένο άνδρα στον δρόμο. «Από ό,τι θυμάμαι, απλώς βρισκόταν ξαπλωμένος εκεί και το χέρι του κουνιόταν ελαφρώς», ανέφερε. Η ίδια περιέγραψε ότι ούρλιαζε και έκλαιγε, ενώ ο ξάδελφός της βρισκόταν επίσης σε κατάσταση πανικού.
Όταν ο εισαγγελέας τη ρώτησε πώς ένιωθε, απάντησε: «Σοκαρισμένη, φοβισμένη. Δεν έχω δει ποτέ κάτι παρόμοιο στη ζωή μου. Ακόμα έχω εικόνες από αυτό».
Παρά τα όσα είχαν συμβεί, η μάρτυρας παραδέχθηκε ότι δεν τηλεφώνησε στον αριθμό έκτακτης ανάγκης, εξηγώντας πως βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ ανάλογη κατάσταση.
Η κατάθεση της στο δικαστήριο περιλάμβανε και ισχυρισμούς για όσα ακολούθησαν μετά το δυστύχημα. Σύμφωνα με την 27χρονη, ο Ρίτσαρντσον αντικατέστησε το Volvo με ένα ασημί φορτηγάκι και αργότερα εμφανίστηκε στο σπίτι της μαζί με έναν φίλο του, τον Ντάνιελ Ρίτσαρντς.
Η μάρτυρας υποστήριξε ότι ο φίλος του κατηγορουμένου προσπάθησε να την πείσει να αποκρύψει πως βρισκόταν στο αυτοκίνητο τη στιγμή της σύγκρουσης. Όπως κατέθεσε, αρνήθηκε να πει ψέματα, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα επιδείνωνε την κατάσταση.
Όταν ζήτησε από τους δύο άνδρες να φύγουν από το σπίτι, ο Ρίτσαρντσον φέρεται να εξοργίστηκε και να χτύπησε με τη γροθιά του έναν τοίχο, ανοίγοντας τρύπα. Η ίδια κατέθεσε επίσης ότι, ενώ προσπαθούσε να κοιμηθεί στον επάνω όροφο, άκουγε τους δύο άνδρες να γελούν, να αστειεύονται και να πίνουν αλκοόλ.
«Έπιναν το αλκοόλ του μπαμπά, έπαιζαν μουσική και συμπεριφέρονταν στο σπίτι σαν να ήταν δικό τους», είπε. Την επόμενη ημέρα, η 27χρονη ξέσπασε σε κλάματα στον παιδικό σταθμό όπου εργαζόταν και αποκάλυψε όσα είχαν συμβεί, προτού απευθυνθεί στην αστυνομία.
Κατά τη διάρκεια της δίκης προβλήθηκε και βίντεο από αστυνομική κάμερα, το οποίο κατέγραφε την καταδίωξη του κατηγορουμένου την επομένη του δυστυχήματος. Ο Ρίτσαρντσον οδηγούσε ένα ασημί φορτηγάκι στην περιοχή Failsworth, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να τον σταματήσουν.
Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και διέφυγε μέσα από κατοικημένους δρόμους. Ο αστυνομικός Τζέραρντ Έλιοτ περιέγραψε ότι άκουσε τα ελαστικά του οχήματος να «στριγκλίζουν», ενώ ο οδηγός επιτάχυνε και κατευθύνθηκε προς την Oldham Road. Η καταδίωξη έληξε όταν το φορτηγάκι ακινητοποιήθηκε εξαιτίας άλλου οχήματος που του έκλεισε τον δρόμο.
Ο κατηγορούμενος εγκατέλειψε το φορτηγάκι και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αλλά συνελήφθη λίγο αργότερα. Άλλος αστυνομικός που συμμετείχε και αυτός στην επιχείρηση δήλωσε ότι ο οδηγός δεν επέδειξε κανένα ενδιαφέρον για την ασφάλεια των υπόλοιπων οδηγών και των πεζών.
Ο Σάιμον Ρίτσαρντσον με την σειρά του αρνείται την κατηγορία της δολοφονίας, καθώς και την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας ενώ έχει επίσης δηλώσει αθώος για την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης.
Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο 35χρονος γνώριζε πως ο ποδηλάτης ήταν παγιδευμένος κάτω από το αυτοκίνητό του και ότι η απόφασή του να συνεχίσει να οδηγεί αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την κατηγορία της δολοφονίας.
Η δίκη συνεχίζεται, με το δικαστήριο να εξετάζει τις μαρτυρίες και το οπτικό υλικό που έχουν παρουσιαστεί.
Συγκλονιστική ήταν η περιγραφή της 27χρονης και για τη στιγμή που αντίκρισε τον τραυματισμένο άνδρα στον δρόμο. «Από ό,τι θυμάμαι, απλώς βρισκόταν ξαπλωμένος εκεί και το χέρι του κουνιόταν ελαφρώς», ανέφερε. Η ίδια περιέγραψε ότι ούρλιαζε και έκλαιγε, ενώ ο ξάδελφός της βρισκόταν επίσης σε κατάσταση πανικού.
«Το χέρι του κουνιόταν ακόμα»
Όταν ο εισαγγελέας τη ρώτησε πώς ένιωθε, απάντησε: «Σοκαρισμένη, φοβισμένη. Δεν έχω δει ποτέ κάτι παρόμοιο στη ζωή μου. Ακόμα έχω εικόνες από αυτό».
Παρά τα όσα είχαν συμβεί, η μάρτυρας παραδέχθηκε ότι δεν τηλεφώνησε στον αριθμό έκτακτης ανάγκης, εξηγώντας πως βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ ανάλογη κατάσταση.
Η κατάθεση της στο δικαστήριο περιλάμβανε και ισχυρισμούς για όσα ακολούθησαν μετά το δυστύχημα. Σύμφωνα με την 27χρονη, ο Ρίτσαρντσον αντικατέστησε το Volvo με ένα ασημί φορτηγάκι και αργότερα εμφανίστηκε στο σπίτι της μαζί με έναν φίλο του, τον Ντάνιελ Ρίτσαρντς.
Η καταγγελία για προσπάθεια συγκάλυψης
Η μάρτυρας υποστήριξε ότι ο φίλος του κατηγορουμένου προσπάθησε να την πείσει να αποκρύψει πως βρισκόταν στο αυτοκίνητο τη στιγμή της σύγκρουσης. Όπως κατέθεσε, αρνήθηκε να πει ψέματα, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα επιδείνωνε την κατάσταση.
Όταν ζήτησε από τους δύο άνδρες να φύγουν από το σπίτι, ο Ρίτσαρντσον φέρεται να εξοργίστηκε και να χτύπησε με τη γροθιά του έναν τοίχο, ανοίγοντας τρύπα. Η ίδια κατέθεσε επίσης ότι, ενώ προσπαθούσε να κοιμηθεί στον επάνω όροφο, άκουγε τους δύο άνδρες να γελούν, να αστειεύονται και να πίνουν αλκοόλ.
«Έπιναν το αλκοόλ του μπαμπά, έπαιζαν μουσική και συμπεριφέρονταν στο σπίτι σαν να ήταν δικό τους», είπε. Την επόμενη ημέρα, η 27χρονη ξέσπασε σε κλάματα στον παιδικό σταθμό όπου εργαζόταν και αποκάλυψε όσα είχαν συμβεί, προτού απευθυνθεί στην αστυνομία.
Κατά τη διάρκεια της δίκης προβλήθηκε και βίντεο από αστυνομική κάμερα, το οποίο κατέγραφε την καταδίωξη του κατηγορουμένου την επομένη του δυστυχήματος. Ο Ρίτσαρντσον οδηγούσε ένα ασημί φορτηγάκι στην περιοχή Failsworth, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να τον σταματήσουν.
Καταδίωξη στους δρόμους του Μάντσεστερ
Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και διέφυγε μέσα από κατοικημένους δρόμους. Ο αστυνομικός Τζέραρντ Έλιοτ περιέγραψε ότι άκουσε τα ελαστικά του οχήματος να «στριγκλίζουν», ενώ ο οδηγός επιτάχυνε και κατευθύνθηκε προς την Oldham Road. Η καταδίωξη έληξε όταν το φορτηγάκι ακινητοποιήθηκε εξαιτίας άλλου οχήματος που του έκλεισε τον δρόμο.
Ο κατηγορούμενος εγκατέλειψε το φορτηγάκι και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αλλά συνελήφθη λίγο αργότερα. Άλλος αστυνομικός που συμμετείχε και αυτός στην επιχείρηση δήλωσε ότι ο οδηγός δεν επέδειξε κανένα ενδιαφέρον για την ασφάλεια των υπόλοιπων οδηγών και των πεζών.
Ο Σάιμον Ρίτσαρντσον με την σειρά του αρνείται την κατηγορία της δολοφονίας, καθώς και την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας ενώ έχει επίσης δηλώσει αθώος για την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης.
Αρνείται τη δολοφονία ο 35χρονος
Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο 35χρονος γνώριζε πως ο ποδηλάτης ήταν παγιδευμένος κάτω από το αυτοκίνητό του και ότι η απόφασή του να συνεχίσει να οδηγεί αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την κατηγορία της δολοφονίας.
Η δίκη συνεχίζεται, με το δικαστήριο να εξετάζει τις μαρτυρίες και το οπτικό υλικό που έχουν παρουσιαστεί.
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